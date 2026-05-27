Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Секреты подземного города: что на самом деле прячут в тоннеле под Енисеем

Наука

Пятидесятиметровая толща воды, темнота и бетонный коридор длиной в два километра, который уходит в никуда. Под руслом Енисея сорок лет назад проложили тоннель, который так и не увидел ни одного поезда или каравана машин, но до сих пор остается под охраной. Один тонкий момент объясняет, почему этот объект не бросают, несмотря на отсутствие в нем жизни.

Охраняемый объект
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Охраняемый объект

Город, которого почти нет на карте

Железногорск под Красноярском долгое время был лишь точкой, скрытой от посторонних. Жизнь города крутилась вокруг Горно-химического комбината и подземных реакторов, ковавших ядерный щит. Именно здесь в пятидесятые годы появились уникальные установки для производства оружейного плутония. Гул физических процессов в глубине скал стал привычным фоном для местных жителей. Тоннель стал частью этой масштабной атомной империи. Строительство завершили в 1985 году, вложив в бетон и сталь огромные ресурсы. Однако объект, созданный для решения сложной логистической задачи, мгновенно превратился в памятник ушедшей эпохе.

"Объекты такой сложности под реками строятся с колоссальным запасом прочности, и просто так бросить их нельзя — это грозит техногенной катастрофой для всего региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Что нам рассказывает официальная версия

По документам, двухкилометровый путь под дном Енисея планировали использовать для транспортировки жидких радиоактивных отходов на полигон "Западный". Схема казалась логичной: ширина шесть метров, высота семь, два яруса. Сверху — трубы, снизу — дорога для сервисных машин. Это была попытка спрятать опасные потоки подальше от глаз и исключить риск аварии на поверхности реки.

Параметр Характеристика
Длина 2176 метров
Глубина от зеркала воды 50 метров
Статус Законсервирован, под охраной

Внутри всегда прохладно, пахнет сырым бетоном и ощущается вибрация от мощных насосов. Тот самый секрет кроется в необходимости постоянного контроля: если перестать откачивать воду, физика взрыва или обрушения из-за давления грунта может нарушить герметичность всей системы ГХК.

Почему проект оказался никому не нужен

Девяностые поставили крест на расширении производства плутония. Завод РТ-2, ради которого и затевалась мегастройка, так и не заработал в полную силу. Полигон не открыли, перекачивать стало нечего. Тоннель на глубине пятидесяти метров оказался бесполезным аппендиксом гигантской системы. Но вместо того чтобы засыпать его, государство продолжает платить за свет, вентиляцию и патрули.

"Любая подземная выработка в зоне радиационных объектов автоматически становится режимной. Даже если там пусто, контроль доступа — это вопрос национальной безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Стены со следами влаги и тяжелые гермодвери создают атмосферу из фантастических триллеров. В 2013 году даже пытались придумать, как использовать это пространство: от дайвинга до выращивания грибов. Но археология индустриальных объектов диктует свои правила: дешевле охранять пустоту, чем переделывать её под гражданские нужды.

Ответы на популярные вопросы о тоннеле под Енисеем

Почему там до сих пор горит свет?

Освещение нужно для регулярных обходов охраны и технических специалистов, которые проверяют состояние стен и работу дренажных систем.

Можно ли попасть туда на экскурсию?

Нет, объект находится на территории с особым режимов доступа. Попытка проникновения закончится задержанием спецслужбами.

Есть ли там радиация?

Поскольку трубы для отходов так и не были задействованы, радиационный фон внутри тоннеля соответствует природным значениям, характерным для глубоких шахт.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср наука ученые история
Новости Все >
Апартаменты в России могут получить новый статус — миллионы владельцев ждут перемен, но есть нюанс
Смертельный удар стал спа-курортом: как кратер в Корее породил жизнь в разгар ледникового периода
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Призрак Троцкого в Париже: как старая тактика меняет Европу прямо сейчас
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Сейчас читают
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
Наследие
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
Лаборатория в банке: пошаговый метод приготовления хлебного кваса за 16 часов у вас дома
Еда и рецепты
Лаборатория в банке: пошаговый метод приготовления хлебного кваса за 16 часов у вас дома
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Последние материалы
Промышленный закат Европы: бизнес массово бежит из Германии из-за безумных цен на газ
Медовое совершенство: растение, которое превратит ваш сад в пышное облако
Маленькие шаги — большие перемены: 8 микропривычек, которые меняют всё без сверхусилий
Секреты подземного города: что на самом деле прячут в тоннеле под Енисеем
Расплата за предательство России: Армения может остаться без дешевого газа и нефти
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Волга против Geely: раскрыты цены на новую линейку авто, которые выйдут в июне
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Забудьте о прополке: как навсегда очистить швы между плитками за 2 минуты
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.