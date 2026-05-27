Секреты подземного города: что на самом деле прячут в тоннеле под Енисеем

Пятидесятиметровая толща воды, темнота и бетонный коридор длиной в два километра, который уходит в никуда. Под руслом Енисея сорок лет назад проложили тоннель, который так и не увидел ни одного поезда или каравана машин, но до сих пор остается под охраной. Один тонкий момент объясняет, почему этот объект не бросают, несмотря на отсутствие в нем жизни.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Охраняемый объект

Город, которого почти нет на карте

Железногорск под Красноярском долгое время был лишь точкой, скрытой от посторонних. Жизнь города крутилась вокруг Горно-химического комбината и подземных реакторов, ковавших ядерный щит. Именно здесь в пятидесятые годы появились уникальные установки для производства оружейного плутония. Гул физических процессов в глубине скал стал привычным фоном для местных жителей. Тоннель стал частью этой масштабной атомной империи. Строительство завершили в 1985 году, вложив в бетон и сталь огромные ресурсы. Однако объект, созданный для решения сложной логистической задачи, мгновенно превратился в памятник ушедшей эпохе.

"Объекты такой сложности под реками строятся с колоссальным запасом прочности, и просто так бросить их нельзя — это грозит техногенной катастрофой для всего региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Что нам рассказывает официальная версия

По документам, двухкилометровый путь под дном Енисея планировали использовать для транспортировки жидких радиоактивных отходов на полигон "Западный". Схема казалась логичной: ширина шесть метров, высота семь, два яруса. Сверху — трубы, снизу — дорога для сервисных машин. Это была попытка спрятать опасные потоки подальше от глаз и исключить риск аварии на поверхности реки.

Параметр Характеристика Длина 2176 метров Глубина от зеркала воды 50 метров Статус Законсервирован, под охраной

Внутри всегда прохладно, пахнет сырым бетоном и ощущается вибрация от мощных насосов. Тот самый секрет кроется в необходимости постоянного контроля: если перестать откачивать воду, физика взрыва или обрушения из-за давления грунта может нарушить герметичность всей системы ГХК.

Почему проект оказался никому не нужен

Девяностые поставили крест на расширении производства плутония. Завод РТ-2, ради которого и затевалась мегастройка, так и не заработал в полную силу. Полигон не открыли, перекачивать стало нечего. Тоннель на глубине пятидесяти метров оказался бесполезным аппендиксом гигантской системы. Но вместо того чтобы засыпать его, государство продолжает платить за свет, вентиляцию и патрули.

"Любая подземная выработка в зоне радиационных объектов автоматически становится режимной. Даже если там пусто, контроль доступа — это вопрос национальной безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Стены со следами влаги и тяжелые гермодвери создают атмосферу из фантастических триллеров. В 2013 году даже пытались придумать, как использовать это пространство: от дайвинга до выращивания грибов. Но археология индустриальных объектов диктует свои правила: дешевле охранять пустоту, чем переделывать её под гражданские нужды.

Ответы на популярные вопросы о тоннеле под Енисеем

Почему там до сих пор горит свет?

Освещение нужно для регулярных обходов охраны и технических специалистов, которые проверяют состояние стен и работу дренажных систем.

Можно ли попасть туда на экскурсию?

Нет, объект находится на территории с особым режимов доступа. Попытка проникновения закончится задержанием спецслужбами.

Есть ли там радиация?

Поскольку трубы для отходов так и не были задействованы, радиационный фон внутри тоннеля соответствует природным значениям, характерным для глубоких шахт.

