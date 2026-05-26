Вулканы открыли небесный шлюз: дождь длиной в эпоху переписал историю планеты

Представьте обычный дождливый вечер. Стучат капли по стеклу, пахнет мокрым асфальтом, а утро обещает туман. А теперь вообразите, что этот дождь не кончается ни завтра, ни через год, ни через век. Вода льется с неба два миллиона лет подряд. Именно так планета когда-то решила сменить декорации и вывести на сцену новых героев.

One important nuance

Великая баня перед потопом

Около 234 миллионов лет назад Земля напоминала выжженную сковородку. Суша была едина — огромный кусок земли под названием Пангея. На этом материке царил зной, а жизнь едва теплилась. Все изменилось из-за Карнийского плювиального события. Под этим сложным названием скрывается самый длинный ливень в истории.

"Такие резкие перемены всегда оставляют след в породах. Мы видим, как сухая красная глина сменяется слоями речного ила и озерных отложений по всему миру", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

До этого момента планету сотрясало вымирание. Исчезло почти 90 процентов морских жителей. Причиной стали выбросы газов от горящих углей и серы. Воздух стал тяжелым, кислым, а температура подскочила так сильно, что растения начали погибать. Земля буквально задыхалась от жары перед тем, как хлынула вода.

Кто открыл небесные краны

Главным виновником небесного марафона стали вулканы. На территории нынешней Аляски и Канады гигантские разломы извергали лаву пять миллионов лет. Вместе с огнем в небо летели тонны углекислого газа. Возник парниковый эффект — планета превратилась в огромную парную.

Показатель Что изменилось Температура воздуха Выросла на 5—10 градусов Цельсия Длительность осадков Ливни шли 2 миллиона лет Ландшафт Пангеи Пустыни сменились болотами и лесами

Разогретый океан начал испаряться с бешеной скоростью. Влажные облака пошли вглубь материка, где раньше не было ни капли влаги. Начался шторм, который не стихал поколениями. Лишь когда вулканы затихли, а излишки газа впитались в почву и океан, дожди начали ослабевать.

Как дожди вырастили гигантов

Тот самый секрет успеха динозавров кроется в резкой смене рациона. До великого дождя предки ящеров ютились на окраинах жизни. Это были существа размером с крупную птицу. Но когда влага напитала почву, Пангея заросла густыми хвойными лесами и папоротниками. Еды стало так много, что динозавры начали стремительно расти.

"Именно изобилие растительности позволило видам меняться. Если в начале триаса окаменелостей динозавров почти нет, то после дождей они составляют большую часть находок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Скромные трехметровые ящеры превратились в трехтонных гигантов. Влажный климат убрал конкурентов, которые не смогли приспособиться к сырости и смене корма. Экстремальный климат породил колоссальных существ, которые доминировали на планете миллионы лет. По сути, динозавры — это дети великого потопа.

Ответы на популярные вопросы о триасовом периоде

Почему вода не затопила всю сушу?

Вода постоянно циркулировала: испарялась из океанов из-за жары и выпадала дождем на сушу. Часть влаги уходила в землю, создавая огромные болота и питая новые реки, которые успевали выносить излишки обратно в море.

Как животные выживали под постоянным дождем?

Многие виды погибли, не выдержав влажности и болезней. Выжили те, чья кожа имела лучшую защиту, и те, кто смог быстро освоить новые виды пищи в выросших джунглях.

Может ли такой дождь повториться сегодня?

Для этого нужны такие же масштабные извержения вулканов, которые длились бы миллионы лет. Сейчас ученые фиксируют изменения в глубоких слоях планеты, но они пока не ведут к подобным климатическим катастрофам.

