Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Вулканы открыли небесный шлюз: дождь длиной в эпоху переписал историю планеты

Наука

Представьте обычный дождливый вечер. Стучат капли по стеклу, пахнет мокрым асфальтом, а утро обещает туман. А теперь вообразите, что этот дождь не кончается ни завтра, ни через год, ни через век. Вода льется с неба два миллиона лет подряд. Именно так планета когда-то решила сменить декорации и вывести на сцену новых героев.

Океанский шторм и черные облака
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океанский шторм и черные облака

Один важный нюанс, который объясняет, как этот бесконечный поток превратил маленьких ящеров в хозяев мира, разобран чуть ниже по тексту.

Великая баня перед потопом

Около 234 миллионов лет назад Земля напоминала выжженную сковородку. Суша была едина — огромный кусок земли под названием Пангея. На этом материке царил зной, а жизнь едва теплилась. Все изменилось из-за Карнийского плювиального события. Под этим сложным названием скрывается самый длинный ливень в истории.

"Такие резкие перемены всегда оставляют след в породах. Мы видим, как сухая красная глина сменяется слоями речного ила и озерных отложений по всему миру", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

До этого момента планету сотрясало вымирание. Исчезло почти 90 процентов морских жителей. Причиной стали выбросы газов от горящих углей и серы. Воздух стал тяжелым, кислым, а температура подскочила так сильно, что растения начали погибать. Земля буквально задыхалась от жары перед тем, как хлынула вода.

Кто открыл небесные краны

Главным виновником небесного марафона стали вулканы. На территории нынешней Аляски и Канады гигантские разломы извергали лаву пять миллионов лет. Вместе с огнем в небо летели тонны углекислого газа. Возник парниковый эффект — планета превратилась в огромную парную.

Показатель Что изменилось
Температура воздуха Выросла на 5—10 градусов Цельсия
Длительность осадков Ливни шли 2 миллиона лет
Ландшафт Пангеи Пустыни сменились болотами и лесами

Разогретый океан начал испаряться с бешеной скоростью. Влажные облака пошли вглубь материка, где раньше не было ни капли влаги. Начался шторм, который не стихал поколениями. Лишь когда вулканы затихли, а излишки газа впитались в почву и океан, дожди начали ослабевать.

Как дожди вырастили гигантов

Тот самый секрет успеха динозавров кроется в резкой смене рациона. До великого дождя предки ящеров ютились на окраинах жизни. Это были существа размером с крупную птицу. Но когда влага напитала почву, Пангея заросла густыми хвойными лесами и папоротниками. Еды стало так много, что динозавры начали стремительно расти.

"Именно изобилие растительности позволило видам меняться. Если в начале триаса окаменелостей динозавров почти нет, то после дождей они составляют большую часть находок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Скромные трехметровые ящеры превратились в трехтонных гигантов. Влажный климат убрал конкурентов, которые не смогли приспособиться к сырости и смене корма. Экстремальный климат породил колоссальных существ, которые доминировали на планете миллионы лет. По сути, динозавры — это дети великого потопа.

Ответы на популярные вопросы о триасовом периоде

Почему вода не затопила всю сушу?

Вода постоянно циркулировала: испарялась из океанов из-за жары и выпадала дождем на сушу. Часть влаги уходила в землю, создавая огромные болота и питая новые реки, которые успевали выносить излишки обратно в море.

Как животные выживали под постоянным дождем?

Многие виды погибли, не выдержав влажности и болезней. Выжили те, чья кожа имела лучшую защиту, и те, кто смог быстро освоить новые виды пищи в выросших джунглях.

Может ли такой дождь повториться сегодня?

Для этого нужны такие же масштабные извержения вулканов, которые длились бы миллионы лет. Сейчас ученые фиксируют изменения в глубоких слоях планеты, но они пока не ведут к подобным климатическим катастрофам.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат история динозавры
Новости Все >
Смертельный удар стал спа-курортом: как кратер в Корее породил жизнь в разгар ледникового периода
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Призрак Троцкого в Париже: как старая тактика меняет Европу прямо сейчас
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Последние материалы
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Вулканы открыли небесный шлюз: дождь длиной в эпоху переписал историю планеты
Луковые секреты для долголетия: как правильно включать овощ в свой ежедневный рацион
Почему морковь растет рогатой: главные ошибки полива и подкормки летом на грядке
Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера
Китайские авто больше не шутка: новые платформы стирают разрыв с привычными иномарками
Всего 50 минут — и на столе роскошный шоколадный пирог с нежнейшими творожными подушками
Идеальная сфера без ножниц: генетическая особенность растений освободила садоводов от изнурительного труда
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Паника в Киеве перед ударом РФ: Умеров экстренно улетел в Берлин умолять Запад о спасении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.