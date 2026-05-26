Вулканы открыли небесный шлюз: дождь длиной в эпоху переписал историю планеты

Представьте обычный дождливый вечер. Стучат капли по стеклу, пахнет мокрым асфальтом, а утро обещает туман. А теперь вообразите, что этот дождь не кончается ни завтра, ни через год, ни через век. Вода льется с неба два миллиона лет подряд. Именно так планета когда-то решила сменить декорации и вывести на сцену новых героев.
Один важный нюанс, который объясняет, как этот бесконечный поток превратил маленьких ящеров в хозяев мира, разобран чуть ниже по тексту.
Около 234 миллионов лет назад Земля напоминала выжженную сковородку. Суша была едина — огромный кусок земли под названием Пангея. На этом материке царил зной, а жизнь едва теплилась. Все изменилось из-за Карнийского плювиального события. Под этим сложным названием скрывается самый длинный ливень в истории.
"Такие резкие перемены всегда оставляют след в породах. Мы видим, как сухая красная глина сменяется слоями речного ила и озерных отложений по всему миру", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
До этого момента планету сотрясало вымирание. Исчезло почти 90 процентов морских жителей. Причиной стали выбросы газов от горящих углей и серы. Воздух стал тяжелым, кислым, а температура подскочила так сильно, что растения начали погибать. Земля буквально задыхалась от жары перед тем, как хлынула вода.
Главным виновником небесного марафона стали вулканы. На территории нынешней Аляски и Канады гигантские разломы извергали лаву пять миллионов лет. Вместе с огнем в небо летели тонны углекислого газа. Возник парниковый эффект — планета превратилась в огромную парную.
|Показатель
|Что изменилось
|Температура воздуха
|Выросла на 5—10 градусов Цельсия
|Длительность осадков
|Ливни шли 2 миллиона лет
|Ландшафт Пангеи
|Пустыни сменились болотами и лесами
Разогретый океан начал испаряться с бешеной скоростью. Влажные облака пошли вглубь материка, где раньше не было ни капли влаги. Начался шторм, который не стихал поколениями. Лишь когда вулканы затихли, а излишки газа впитались в почву и океан, дожди начали ослабевать.
Тот самый секрет успеха динозавров кроется в резкой смене рациона. До великого дождя предки ящеров ютились на окраинах жизни. Это были существа размером с крупную птицу. Но когда влага напитала почву, Пангея заросла густыми хвойными лесами и папоротниками. Еды стало так много, что динозавры начали стремительно расти.
"Именно изобилие растительности позволило видам меняться. Если в начале триаса окаменелостей динозавров почти нет, то после дождей они составляют большую часть находок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Скромные трехметровые ящеры превратились в трехтонных гигантов. Влажный климат убрал конкурентов, которые не смогли приспособиться к сырости и смене корма. Экстремальный климат породил колоссальных существ, которые доминировали на планете миллионы лет. По сути, динозавры — это дети великого потопа.
Вода постоянно циркулировала: испарялась из океанов из-за жары и выпадала дождем на сушу. Часть влаги уходила в землю, создавая огромные болота и питая новые реки, которые успевали выносить излишки обратно в море.
Многие виды погибли, не выдержав влажности и болезней. Выжили те, чья кожа имела лучшую защиту, и те, кто смог быстро освоить новые виды пищи в выросших джунглях.
Для этого нужны такие же масштабные извержения вулканов, которые длились бы миллионы лет. Сейчас ученые фиксируют изменения в глубоких слоях планеты, но они пока не ведут к подобным климатическим катастрофам.
