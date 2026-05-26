Павел Громов

Почему Вселенная нарушает законы Эйнштейна: учёные напали на след таинственной пятой силы

Гравитация кажется нам незыблемым законом, но космос упорно намекает на иное. Пока ученые строят модели Млечного Пути и пытаются обуздать энергию расширяющейся Вселенной, в Солнечной системе все работает как часы. Возможно, мы просто смотрим не в тот объектив.

Гравитационный разрыв: почему формулы "буксуют"

Законы Эйнштейна — фундамент нашей астрофизики. В Солнечной системе они не дают сбоев, подтверждаясь лазерной локацией спутников и экспериментами с аппаратами прошлых лет. Но галактики ведут себя странно. Звезды на их окраинах вращаются слишком быстро, игнорируя классические расчеты. Ускоренное расширение космоса требует введения темной энергии — гипотетической субстанции, занимающей 68% Вселенной.

"Масштабные нестыковки указывают на дефицит знаний в фундаментальной базе. Мы либо чего-то не видим, либо закон всемирного тяготения работает иначе на дистанциях в миллионы световых лет", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Вячеслав Турышев из JPL NASA предлагает пересмотреть подход. Возможно, "пятая сила" реальна, но она "маскируется" под воздействием плотной материи, концентрируясь в пустотах космоса. Это не отмена теории относительности, а ее развитие.

Хамелеоны и стены: как скрывается пятая сила

Физики придумали механизмы экранирования, чтобы объяснить отсутствие аномалий рядом с нами. Есть две основные версии. Модель "хамелеона" предполагает, что сила затухает там, где много вещества, например, около планет. Она проявляет себя только в межзвездном вакууме. Модель Вайнштейна работает жестче: гравитационное поле массивного тела буквально "давит" на новую силу, препятствуя ее распространению.

Тип модели Принцип работы
Хамелеон Сила меняет интенсивность в зависимости от плотности среды.
Вайнштейна Подавление эффекта гравитационным полем массивного объекта.

"Экранирование в физических моделях — это не способ спрятать ошибку, а математическая возможность согласовать локальные данные с глобальными космологическими наблюдениями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Астероиды как полигоны для поиска

Старые измерения ничего не дали. Турышев призывает строить программу на данных, полученных телескопами уровня Euclid или спектроскопами типа DESI. Лаборатории изучают траектории малых тел, например астероида Бенну, чтобы по микроскопическим отклонениям орбит вычислить влияние "лишней" силы. Пока тишина, но приборная база растет.

В апреле 2029 года к Земле приблизится астероид Апофис. Это идеальный момент для высокоточной проверки. Если орбита объекта отклонится от графиков Ньютона, человечество получит первый весомый аргумент в пользу новой физики.

"Классические аномалии движений небесных тел не раз становились ключом к открытию новых объектов и законов. Астероиды Апофис и Бенну — это наши естественные датчики в глубоком космосе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о физике гравитации

Почему мы считаем 5-ю силу реальной?

Стандартная физика не объясняет избыточную скорость вращения галактик и ускоренное расширение Вселенной без введения темной материи и энергии.

Может ли Солнечная система быть "неправильной"?

Она не неправильная, просто является плотной средой, где любые отклонения подавляются гравитационным экранированием планет и Солнца.

Как космологи связывают Euclid с объектами рядом с Землей?

Космологи создают карты плотности материи всей Вселенной, направляя поиски теоретикам в JPL, которые ищут следы этих структур в движениях астероидов.

Есть ли риск, что мы просто не найдем ничего?

Риск велик. Но даже отрицательный результат при достаточной точности приборов поможет отсечь ошибочные теории модифицированной гравитации.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
