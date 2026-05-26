Двигатель планеты дает сбой? Что скрывается за загадочным разворотом потоков в ядре Земли в 2010 году

Глубоко под земной корой, в бурлящем котле из жидкого железа, начались странные подвижки. Участок, скрытый под Тихим океаном, внезапно сменил курс. Теперь поток железа течет не на запад, как предписывают законы физики недр, а на восток.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Ядро Земли

Двигатель Земли сменил направление

В 2010 году спутники зафиксировали сбой. Поток жидкого металла под толщей Тихого океана взбунтовался. До этого момента вся структура работала как часы: мощный западный поток обеспечивал привычное вращение планетарного конвейера. Однако данные, полученные учеными за 27 лет наблюдений, вскрыли резкий разворот на восток.

"Масштабные инверсии в ядре ставят под сомнение прежние модели стабильности планеты. Мы до сих пор не понимаем, идет ли речь о временном волнообразном всплеске или о радикальной смене вектора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи сравнивают это с гигантской волной внутри океана металла. Участок охватывает около пяти процентов всей массы внешнего ядра. Процесс набирал силу вплоть до 2020 года, но сейчас движение, похоже, теряет интенсивность.

Период Характер потока До 2010 Стабильное западное течение 2012-2020 Агрессивный восточный поток

Почему это важно для нашей защиты

Ядро — это планетарный геодинамо. Оно превращает кинетическую энергию в магнитное поле. Этот невидимый купол защищает нас от космического излучения и удерживает атмосферу. Любые сбои в "хтонической тьме" недр отражаются на поверхности через изменения продолжительности суток и геомагнитные скачки.

"Спутниковые данные миссии Swarm позволяют заглянуть туда, куда раньше мы могли только догадываться. Активность в ядре — это череда сложных геофизических процессов, которые мы только начинаем оцифровывать", — отметила в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

В 2010 году случился странный резонанс: цикл вращения Земли сбился почти на четыре года. Исследователи связывают это с турбулентностью внутри ядра. Подобные события — не катастрофа, а необходимая порция данных для понимания динамических связей в глубинах планеты.

"Геомагнитные скачки 2017 года — прямое следствие процессов, запущенных в 2010-м. Сложность ядра превосходит все наши старые учебники по геофизике", — подытожил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о недрах

Насколько опасны эти изменения для жизни на Земле?

Прямой угрозы нет. Магнитное поле планеты все еще справляется с защитой от космического излучения.

Можно ли предсказать поведение ядра в будущем?

Точное прогнозирование пока невозможно, но спутниковый мониторинг помогает лучше понимать механизмы этого "двигателя".

Почему поток сменил направление именно под Тихим океаном?

Ученые предполагают, что структура ядра неоднородна, и под этим регионом расположены зоны, влияющие на движение жидкости сильнее, чем в других частях.

Связаны ли эти сдвиги с изменением климата?

Прямой связи с поведением атмосферы нет, зато есть доказанная корреляция с продолжительностью планетарных суток.

