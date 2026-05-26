Двигатель планеты дает сбой? Что скрывается за загадочным разворотом потоков в ядре Земли в 2010 году

Глубоко под земной корой, в бурлящем котле из жидкого железа, начались странные подвижки. Участок, скрытый под Тихим океаном, внезапно сменил курс. Теперь поток железа течет не на запад, как предписывают законы физики недр, а на восток.
В 2010 году спутники зафиксировали сбой. Поток жидкого металла под толщей Тихого океана взбунтовался. До этого момента вся структура работала как часы: мощный западный поток обеспечивал привычное вращение планетарного конвейера. Однако данные, полученные учеными за 27 лет наблюдений, вскрыли резкий разворот на восток.
"Масштабные инверсии в ядре ставят под сомнение прежние модели стабильности планеты. Мы до сих пор не понимаем, идет ли речь о временном волнообразном всплеске или о радикальной смене вектора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи сравнивают это с гигантской волной внутри океана металла. Участок охватывает около пяти процентов всей массы внешнего ядра. Процесс набирал силу вплоть до 2020 года, но сейчас движение, похоже, теряет интенсивность.
|Период
|Характер потока
|До 2010
|Стабильное западное течение
|2012-2020
|Агрессивный восточный поток
Ядро — это планетарный геодинамо. Оно превращает кинетическую энергию в магнитное поле. Этот невидимый купол защищает нас от космического излучения и удерживает атмосферу. Любые сбои в "хтонической тьме" недр отражаются на поверхности через изменения продолжительности суток и геомагнитные скачки.
"Спутниковые данные миссии Swarm позволяют заглянуть туда, куда раньше мы могли только догадываться. Активность в ядре — это череда сложных геофизических процессов, которые мы только начинаем оцифровывать", — отметила в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.
В 2010 году случился странный резонанс: цикл вращения Земли сбился почти на четыре года. Исследователи связывают это с турбулентностью внутри ядра. Подобные события — не катастрофа, а необходимая порция данных для понимания динамических связей в глубинах планеты.
"Геомагнитные скачки 2017 года — прямое следствие процессов, запущенных в 2010-м. Сложность ядра превосходит все наши старые учебники по геофизике", — подытожил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Прямой угрозы нет. Магнитное поле планеты все еще справляется с защитой от космического излучения.
Точное прогнозирование пока невозможно, но спутниковый мониторинг помогает лучше понимать механизмы этого "двигателя".
Ученые предполагают, что структура ядра неоднородна, и под этим регионом расположены зоны, влияющие на движение жидкости сильнее, чем в других частях.
Прямой связи с поведением атмосферы нет, зато есть доказанная корреляция с продолжительностью планетарных суток.
