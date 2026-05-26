Сергей Орлов

Забытая экспедиция ОГПУ: что искали агенты Дзержинского на далеком Сейдозере

Кольский полуостров пахнет мокрым камнем и ледяным ветром. В 1922 году здесь работали люди, которые искали не руду, а вход в иные миры. Сейдозеро встретило их гулом приборов и тишиной, от которой закладывало уши. Именно там ученые столкнулись с тем, что позже заставило власть стереть следы миссии.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огромная статуя, вырубленная в горе

ВЧК и мистика в заснеженных горах

Александр Барченко не был обычным кабинетным ученым. В его глазах горела идея о Гиперборее — колыбели человечества, скрытой под северным сиянием. Удивительно, что деньги на поездку выделила не Академия наук, а суровая ВЧК. Арктические экспедиции всегда требовали жесткой дисциплины, но здесь к ней добавили секретность. Группу собрали пеструю: астроном, медиум и психиатр. Все они тренировались в лабораториях, где изучали, как человеческий мозг реагирует на гипноз и внешние импульсы.

"Присутствие медиумов в таких группах объяснялось надеждой найти способы управления сознанием через древние артефакты", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Гигант Куйва и магнитные бури в голове

Местные жители обходили Сейдозеро стороной. На отвесной скале там застыл Куйва — темный силуэт высотой в 70 метров. Саамы верили: это великан, запертый в камне. Когда люди Барченко подошли к воде, стрелки компасов начали плясать. В палатках поселился липкий страх. Члены команды жаловались на давящую боль в висках и странные видения над озером. Природа часто подбрасывает загадки, будь то загрязнение океана или всплески радиации, но здесь аномалия казалась рукотворной.

Параметр Наблюдение экспедиции 1922 года
Психическое состояние Панические атаки, потеря ориентации
Приборы Резкие скачки магнитного поля
Визуальные эффекты Свечение, образы футуристических городов

Каменная пирамида под землей

Группа нашла лаз, ведущий вглубь горы. Внутри ждал зал с идеально гладкими стенами. В самом центре стояла пирамида из черного монолита. Тот самый секрет крылся в реакции камня на прикосновение: участники эксперимента рассказывали о коллективных галлюцинациях. Перед глазами плыли летающие диски и металлические купола. Тонкий лед истории треснул — ученые верили, что нашли технологию, которая старше всех известных цивилизаций. Подобные аномалии и артефакты всегда вызывают у властей желание спрятать находку подальше от лишних глаз.

"Физическое воздействие таких объектов на организм изучено слабо, но свидетельства об изменении пульса и давления у всей группы сразу говорят о мощном волновом излучении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Пустые ящики и тишина в архивах

Важный нюанс: после контакта с пирамидой люди начали таять. Кто-то скончался от сердечного приступа, кто-то просто не вышел на связь. Барченко спешно свернул работы. В столицу ушли 12 ящиков с грузом. Доехали все, но при вскрытии большая часть оказалась пуста. Отчеты переписали, превратив многотомные дневники в сухую справку. Судьба Барченко сложилась трагично — в 1938 году его жизнь оборвал выстрел. Многие засекреченные миссии заканчиваются исчезновением свидетелей и документов.

"В истории науки часто бывает, что открытия, опережающие время, уничтожаются вместе с авторами из соображений безопасности государства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Гиперборее

Существуют ли вещественные доказательства экспедиции?

В открытом доступе остались лишь косвенные бумаги и несколько фотографий. Основной массив данных хранится под грифом Секретно в архивах спецслужб.

Почему Сейдозеро до сих пор вызывает страх у туристов?

Геологи фиксируют там участки с нестабильным магнитным полем. Это вызывает у некоторых людей галлюцинации и чувство беспричинного ужаса, что совпадает с отчетами столетней давности.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср наука история исследование
