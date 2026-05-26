Забытая экспедиция ОГПУ: что искали агенты Дзержинского на далеком Сейдозере

Кольский полуостров пахнет мокрым камнем и ледяным ветром. В 1922 году здесь работали люди, которые искали не руду, а вход в иные миры. Сейдозеро встретило их гулом приборов и тишиной, от которой закладывало уши. Именно там ученые столкнулись с тем, что позже заставило власть стереть следы миссии.
Александр Барченко не был обычным кабинетным ученым. В его глазах горела идея о Гиперборее — колыбели человечества, скрытой под северным сиянием. Удивительно, что деньги на поездку выделила не Академия наук, а суровая ВЧК. Арктические экспедиции всегда требовали жесткой дисциплины, но здесь к ней добавили секретность. Группу собрали пеструю: астроном, медиум и психиатр. Все они тренировались в лабораториях, где изучали, как человеческий мозг реагирует на гипноз и внешние импульсы.
"Присутствие медиумов в таких группах объяснялось надеждой найти способы управления сознанием через древние артефакты", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Местные жители обходили Сейдозеро стороной. На отвесной скале там застыл Куйва — темный силуэт высотой в 70 метров. Саамы верили: это великан, запертый в камне. Когда люди Барченко подошли к воде, стрелки компасов начали плясать. В палатках поселился липкий страх. Члены команды жаловались на давящую боль в висках и странные видения над озером. Природа часто подбрасывает загадки, будь то загрязнение океана или всплески радиации, но здесь аномалия казалась рукотворной.
|Параметр
|Наблюдение экспедиции 1922 года
|Психическое состояние
|Панические атаки, потеря ориентации
|Приборы
|Резкие скачки магнитного поля
|Визуальные эффекты
|Свечение, образы футуристических городов
Группа нашла лаз, ведущий вглубь горы. Внутри ждал зал с идеально гладкими стенами. В самом центре стояла пирамида из черного монолита. Тот самый секрет крылся в реакции камня на прикосновение: участники эксперимента рассказывали о коллективных галлюцинациях. Перед глазами плыли летающие диски и металлические купола. Тонкий лед истории треснул — ученые верили, что нашли технологию, которая старше всех известных цивилизаций. Подобные аномалии и артефакты всегда вызывают у властей желание спрятать находку подальше от лишних глаз.
"Физическое воздействие таких объектов на организм изучено слабо, но свидетельства об изменении пульса и давления у всей группы сразу говорят о мощном волновом излучении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Важный нюанс: после контакта с пирамидой люди начали таять. Кто-то скончался от сердечного приступа, кто-то просто не вышел на связь. Барченко спешно свернул работы. В столицу ушли 12 ящиков с грузом. Доехали все, но при вскрытии большая часть оказалась пуста. Отчеты переписали, превратив многотомные дневники в сухую справку. Судьба Барченко сложилась трагично — в 1938 году его жизнь оборвал выстрел. Многие засекреченные миссии заканчиваются исчезновением свидетелей и документов.
"В истории науки часто бывает, что открытия, опережающие время, уничтожаются вместе с авторами из соображений безопасности государства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
В открытом доступе остались лишь косвенные бумаги и несколько фотографий. Основной массив данных хранится под грифом Секретно в архивах спецслужб.
Геологи фиксируют там участки с нестабильным магнитным полем. Это вызывает у некоторых людей галлюцинации и чувство беспричинного ужаса, что совпадает с отчетами столетней давности.
