Сергей Белов

Радиоактивная бездна СССР: озеро, которое убивает даже спустя десятилетия

Наука

Представьте ровную гладь воды, тихий уральский пейзаж и шелест листвы. Кажется, это идеальное место для отдыха, но часы на запястье здесь превращаются в таймер обратного отсчета. Всего шестьдесят минут прогулки по берегу — и организм получает разрушительный удар, после которого не выживают. Тот самый секрет кроется не в мистике, а в бетонных слоях, которыми пытались утихомирить разбушевавшийся атом.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Озеро, туманный вечер

Как чистое озеро стало ядерной бездной

В Челябинской области, рядом с закрытым городом Озерск, затаилось озеро Карачай. В середине прошлого века его вычеркнули из всех доступных карт. Дороги перекрыли, а лес вокруг превратили в зону отчуждения. Причина была проста — предприятию Маяк требовалось место для слива отходов. С 1951 года в воду начали сбрасывать все, что оставалось после переработки ядерного топлива. Уран и плутоний текли в озеро рекой. Никаких очистных сооружений или фильтров тогда не предусмотрели. Водоем превратился в гигантский открытый резервуар с жидким ядом.

"Карачай — это уникальный пример того, как природный объект использовали в качестве технологической емкости. Проблема в том, что вода в таких системах не стоит на месте, она взаимодействует с грунтовыми горизонтами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ветер, который принес смерть в деревни

В 1968 году на Урале случилась сильная засуха. Берега Карачая отступили, обнажив потрескавшееся дно. Ил, впитавший в себя радиацию за десятилетия, превратился в пыль. Поднялся ветер, и радиоактивное облако накрыло огромную территорию. Оно пролетело сотни километров, осев на крышах школ, в огородах и на пастбищах. Пострадали полмиллиона человек. Жители деревень даже не догадывались, что невидимая пыль, которую они вдыхают вместе с ароматом цветущих лугов, медленно их убивает. В официальных сводках об этом долгое время предпочитали не распространяться.

Цифры на приборах: когда реальность страшнее кино

В 1990 году замеры на берегу показали фантастические значения — 600 рентген в час. Если обычный поход в рентген-кабинет дает мизерную долю, то здесь человек за час получал дозу, гарантирующую мучительную гибель.

Доза излучения Последствия для человека
50 рентген Первые признаки лучевой болезни, слабость
450 рентген Тяжелое поражение организма, летальный исход
600 рентген Мгновенное разрушение тканей, смерть за час

Важный нюанс заключается в том, что радиация не имеет запаха или цвета. На берегу Карачая человек чувствовал бы себя превосходно — свежий воздух и тишина. Но на клеточном уровне в этот момент уже происходил бы распад.

Бетонный саркофаг: можно ли спать спокойно

Чтобы остановить распространение заразы, озеро решили похоронить. Сначала дно закидывали полыми бетонными блоками, потом засыпали скальным грунтом. К 2016 году работы завершили: теперь на месте радиационной бездны ровное поле.

"Закрытие озера слоями грунта минимизирует риск разноса пыли ветром. Однако мониторинг подземных линз зараженной воды должен вестись непрерывно, так как миграция радионуклидов в почве — процесс долгий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Яд никуда не исчез, он просто прижат тяжестью земли. Если произойдет тектонический сдвиг или сильное наводнение, бетонные плиты могут не удержать содержимое "ядерного могильника".

Ответы на популярные вопросы о Карачае

Можно ли сейчас подойти к озеру?

Объект находится под охраной, свободного доступа туда нет. С точки зрения безопасности — это все еще зона строгого контроля, и прогулки там исключены.

Опасно ли жить в Челябинской области из-за этого озера?

После того как озеро засыпали, выбросы радиоактивной пыли прекратились. Основные риски сейчас связаны только с подземными водами в непосредственной близости от объекта, за которыми следят специалисты.

Куда делись отходы после засыпки озера?

Они остались на дне. Бетонный и грунтовый слой работают как крышка, которая не дает радиации выходить в атмосферу.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые природа радиация экология безопасность исследование челябинская область
