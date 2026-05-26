Оксана Аникина

Лес на грани катастрофы? Ученые дали надежду на восстановление сибирской пихты

Представьте, что вы — пихта. Вы обожаете туман, пьете росу и чувствуете себя хозяйкой сибирской тайги. Но вдруг небо "пересыхает". Год за годом почва отдает меньше влаги. Ваша иммунная система — это сложный коктейль из органических соединений — начинает распадаться. Вы истощены. И тут на запах вашей слабости слетается нежданный гость — короед-полиграф. Казалось бы, финал истории предрешен? А вот и нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диета для деревьев: почему пихта слабеет

Сибирские пихтарники — это не просто деревья. Это биологические индикаторы. Как только в экосистеме нарушается водный баланс, пихта сообщает об этом первой. С семидесятых годов прошлого века тайга живет в режиме "хронического обезвоживания". Атмосферная и почвенная засухи превратили жизнь хвойных в борьбу за выживание. Перелом случился в 2012 году. Аномальный зной буквально выжег внутренние резервы деревьев.

"Засуха — это не просто отсутствие дождя. Это изменение всей системы метаболизма растения. Когда дерево испытывает водный стресс, оно теряет способность вырабатывать смолу, которая является его основным антисептиком и защитой от насекомых", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Короед — не агрессор, а падальщик

Уссурийский полиграф раньше был гостем с Дальнего Востока. Теперь он — полноправный житель сибирской тайги. Мы привыкли винить насекомых в уничтожении лесов. Но наука говорит об обратном. Сначала лес стал "больным пациентом", и лишь потом полиграф превратил его в свою кормовую базу. В пиковые годы (2013-2018) насекомые уничтожали до 75% взрослых пихт на отдельных участках, включая национальный парк "Красноярские Столбы".

Фактор Влияние на пихту
Водный стресс Системное ослабление иммунитета
Уссурийский полиграф Биологический индикатор гибели ослабленных особей

Насекомое перестало выбирать жертву. Оно атакует всё: больных, здоровых и даже подрост. Цифровизация мониторинга лесов позволяет нам видеть этот процесс в деталях, но предотвратить его пока невозможно.

"В экосистеме насекомые часто выполняют санитарную роль. Рост численности полиграфа — это лишь симптом, свидетельствующий о том, что территория накопила критическую массу нежизнеспособных деревьев", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Лес восстановится: цифры надежды

Исследование доказывает: смерти пихтовых лесов не будет. Даже там, где деревья пали под натиском вредителя, подрастает новое поколение. На одном гектаре ученые фиксируют до 10 тысяч молодых пихт. "Дерево туманов" отлично справляется с природными циклами. Будущее пихтарников — это чередование периодов упадка и резкого возрождения. Климат меняется, засухи учащаются, но биоразнообразие тайги имеет удивительный запас прочности.

"Высокая плотность жизнеспособного подроста на пораженных площадях — самый веский аргумент против теорий о вымирании сибирского пихтарника. Природа показывает нам уникальную способность к регенерации даже после масштабных техногенных и природных катастроф", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о сибирской пихте

Почему пихту называют "деревом туманов"?

Пихта крайне чувствительна к влажности атмосферного воздуха, а не только почвы. Она активно поглощает влагу из тумана, что делает ее заложницей климатических условий конкретного региона.

Является ли короед главной причиной гибели лесов?

Нет, короед — это вторичный фактор. Первопричина — хроническое ослабление иммунитета дерева из-за дефицита влаги.

Сколько подроста пихты необходимо для восстановления леса?

Ученые считают нормой от 3 до 10 тысяч экземпляров на гектар. Это обеспечивает полное восстановление лесного массива в будущем.

Станут ли вспышки короеда нормой для Сибири?

Учитывая прогнозы климатологов о более частых засухах в XXI веке, периоды активного усыхания и последующего восстановления пихтовых лесов будут повторяться циклично.

Экспертная проверка: биолог-эколог Аркадий Кузнецов, эколог Денис Поляков
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
