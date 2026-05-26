Лес на грани катастрофы? Ученые дали надежду на восстановление сибирской пихты

Представьте, что вы — пихта. Вы обожаете туман, пьете росу и чувствуете себя хозяйкой сибирской тайги. Но вдруг небо "пересыхает". Год за годом почва отдает меньше влаги. Ваша иммунная система — это сложный коктейль из органических соединений — начинает распадаться. Вы истощены. И тут на запах вашей слабости слетается нежданный гость — короед-полиграф. Казалось бы, финал истории предрешен? А вот и нет.
Сибирские пихтарники — это не просто деревья. Это биологические индикаторы. Как только в экосистеме нарушается водный баланс, пихта сообщает об этом первой. С семидесятых годов прошлого века тайга живет в режиме "хронического обезвоживания". Атмосферная и почвенная засухи превратили жизнь хвойных в борьбу за выживание. Перелом случился в 2012 году. Аномальный зной буквально выжег внутренние резервы деревьев.
"Засуха — это не просто отсутствие дождя. Это изменение всей системы метаболизма растения. Когда дерево испытывает водный стресс, оно теряет способность вырабатывать смолу, которая является его основным антисептиком и защитой от насекомых", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Уссурийский полиграф раньше был гостем с Дальнего Востока. Теперь он — полноправный житель сибирской тайги. Мы привыкли винить насекомых в уничтожении лесов. Но наука говорит об обратном. Сначала лес стал "больным пациентом", и лишь потом полиграф превратил его в свою кормовую базу. В пиковые годы (2013-2018) насекомые уничтожали до 75% взрослых пихт на отдельных участках, включая национальный парк "Красноярские Столбы".
|Фактор
|Влияние на пихту
|Водный стресс
|Системное ослабление иммунитета
|Уссурийский полиграф
|Биологический индикатор гибели ослабленных особей
Насекомое перестало выбирать жертву. Оно атакует всё: больных, здоровых и даже подрост. Цифровизация мониторинга лесов позволяет нам видеть этот процесс в деталях, но предотвратить его пока невозможно.
"В экосистеме насекомые часто выполняют санитарную роль. Рост численности полиграфа — это лишь симптом, свидетельствующий о том, что территория накопила критическую массу нежизнеспособных деревьев", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Исследование доказывает: смерти пихтовых лесов не будет. Даже там, где деревья пали под натиском вредителя, подрастает новое поколение. На одном гектаре ученые фиксируют до 10 тысяч молодых пихт. "Дерево туманов" отлично справляется с природными циклами. Будущее пихтарников — это чередование периодов упадка и резкого возрождения. Климат меняется, засухи учащаются, но биоразнообразие тайги имеет удивительный запас прочности.
"Высокая плотность жизнеспособного подроста на пораженных площадях — самый веский аргумент против теорий о вымирании сибирского пихтарника. Природа показывает нам уникальную способность к регенерации даже после масштабных техногенных и природных катастроф", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Пихта крайне чувствительна к влажности атмосферного воздуха, а не только почвы. Она активно поглощает влагу из тумана, что делает ее заложницей климатических условий конкретного региона.
Нет, короед — это вторичный фактор. Первопричина — хроническое ослабление иммунитета дерева из-за дефицита влаги.
Ученые считают нормой от 3 до 10 тысяч экземпляров на гектар. Это обеспечивает полное восстановление лесного массива в будущем.
Учитывая прогнозы климатологов о более частых засухах в XXI веке, периоды активного усыхания и последующего восстановления пихтовых лесов будут повторяться циклично.
