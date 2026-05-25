Смартфон не справился, в дело вступает роутер: как обычный Wi-Fi может стать инструментом слежки

Представьте, что стены вашей квартиры буквально пропитаны невидимыми датчиками. Вам не нужен смартфон в кармане, чтобы система знала, кто вы, где стоите и как дышите. Исследователи из Германии доказали: привычный домашний маршрутизатор превращается в инструмент тотальной идентификации, стоит лишь немного "подкрутить" алгоритмы обработки радиосигнала.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что такое BFId и как он работает

Ваш Wi-Fi роутер — не просто "раздатчик" интернета. Это виртуозный дирижер радиоволн. Чтобы сигнал был стабильным, устройство использует технологию beamforming. Роутер постоянно собирает отчеты от подключенных гаджетов — так называемые данные BFI. Это нужно, чтобы направить поток данных прямо в приемник, не тратя энергию на пустоту.

Немецкие инженеры из KIT обнаружили подвох. Эти BFI-пакеты передаются в эфир буквально "голыми": без шифрования на MAC-уровне. Любое устройство с Wi-Fi-адаптером в режиме мониторинга видит эти данные. Более того, эти радиоволны, проходя сквозь вас, искажаются. Каждый человек поглощает и отражает сигнал по-своему — в зависимости от веса, роста и манеры двигаться.

BFId превращает этот "мусорный" радиошум в уникальный идентификатор. Система строит модель, где вы — ходячая антенна с неповторимым "почерком". Точность метода достигает 99,5%, даже если роутер видит лишь смутные отражения вашего тела.

"Мы имеем дело с фундаментальной уязвимостью протоколов передачи данных. Любой пакет BFI — это потенциальный цифровой след, который злоумышленник может использовать для отслеживания перемещений внутри здания без ведома цели", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Почему старые методы проигрывают

Ранее физики использовали CSI — информацию о состоянии канала. Но CSI требовал "хирургического" вмешательства: перепрошивки оборудования и покупки специфических адаптеров. BFId работает на "железе", которое уже стоит у вас дома. Разница в эффективности впечатляет: при выборке в 170 человек старый метод CSI давал 82,4% точности, а новый подход BFId — 99,5%.

Характеристика Метод CSI Метод BFId
Стандарт оборудования Требует модификации Работает на штатном
Точность распознавания 82,4% 99,5%

Риски для приватности в эпоху Wi-Fi 6 и выше

Разработчикам предлагали просто сократить частоту передачи BFI-данных. Не помогло. Система адаптируется к любому объему информации. Шифровать эти пакеты тоже опасно: это сломает обратную совместимость со старыми гаджетами. В 2025 году вышел стандарт 802.11bf, который официально разрешает "зондировать" помещения с помощью Wi-Fi. Индустрия получила инструмент для "умных домов", но дверца для потенциальной слежки осталась открытой.

"Технология превращает радиоэфир в инструмент промышленного шпионажа. Если злоумышленник перехватит BFI-данные, он сможет не только фиксировать присутствие, но и анализировать активность внутри помещений, обходя любые системы контроля", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности Wi-Fi

Можно ли отключить функцию beamforming в настройках роутера?

В большинстве бытовых моделей эта опция не выносится в интерфейс пользователя. Она вшита в алгоритмы Wi-Fi 5 и 6 как обязательная для работы скорости.

Поможет ли пароль на Wi-Fi защититься от слежки?

Нет. Сигнал BFI передается на MAC-уровне. Для пассивного мониторинга не нужно "подключаться" к вашей сети или знать пароль от интернета.

На каком расстоянии работает BFId?

Технология ограничена радиусом действия Wi-Fi-роутера. Обычно это радиус одной квартиры или небольшого офиса.

Сможет ли система распознать меня через стены?

Да. Радиоволны частично проходят через перегородки, сохраняя достаточную информацию для анализа искажений, вызванных движениями человеческого тела.

Профессор Торстен Штруфе справедливо отмечает, что мы стоим перед выбором. С одной стороны — умный дом и высокая скорость умных технологий. С другой — полная прозрачность нашей частной жизни перед обычным роутером.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова

Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы технологии кибербезопасность информационная безопасность
