Инопланетяне не выходят на связь? И не надо: предложен новый способ поиска внеземных цивилизаций

Человечество веками глядит в небо, надеясь услышать "привет" от соседей по космосу. Долгое время мы искали лишь монотонный радиосигнал, но теперь стратегия поиска кардинально меняется. Ученые перешли к охоте за масштабными следами чужих технологий — от исполинских орбитальных конструкций до едва уловимых химических маркеров в атмосферах далеких миров.

Экзопланеты у красного карлика

Индустриальные следы в глубинах космоса

Группа исследователей под руководством Клемана Видаля из Свободного университета Брюсселя представила масштабный обзор, объемом более 100 страниц. Ученые собрали десятки гипотез о том, как распознать деятельность внеземного разума. Эпоха, когда SETI ограничивался только радиоволнами, уходит в прошлое. Телескопы вроде "Джеймса Уэбба" позволяют анализировать атмосферные аномалии — например, специфические химические соединения, не возникающие в дикой природе.

"Мы ищем техногенные аномалии-маркеры. Любое крупное производство оставляет химический отпечаток, который невозможно списать на естественную геологию. Это требует колоссальной точности спектрального анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ищем пришельцев под своими ногами

Кто сказал, что внеземные гости не заглядывали к нам в гости миллионы лет назад? Исследователи предсказывают, что геологические слои могут хранить "мусор" прежних эпох. Речь идет о нетипичных изотопах, следах промышленных процессов или даже микропластике. Силурийская гипотеза — одна из ярких теорий — предполагает существование дочеловеческой цивилизации, чьи следы стерты временем, как затонувшие цивилизации под толщей соляных отложений.

Объект анализа Что ищем Звездные системы Инфракрасные источники (сферы Дайсона) Геологические слои Радиоактивные изотопы, синтетика

Луна — идеальный архив артефактов

Луна для нас — как чистая страница. Без атмосферы и эрозии любые постройки сохранились бы на миллионы лет. Снимки с аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter позволяют видеть объекты размером в полметра. Это гигантское поле для алгоритмов машинного обучения. Если кто-то оставил станцию в точках Лагранжа, мы её найдем.

"Обнаружение объектов в космосе — это задача фильтрации шума. Когда нейронные сети научились отличать звуки БПЛА от ветра, мы поняли, что и анализ фотоснимков Луны пойдет в 100 раз быстрее", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о техносигнатурах

Как отличить артефакт от природного камня?

Искусственные объекты часто обладают строгой геометрической формой или аномальным химическим составом, что не свойственно случайным геологическим образованиям.

Почему радиосигналы больше не главная цель?

Радиоволны быстро затухают и могут быть простым "излучением" звезд. Техносигнатуры, такие как сферы Дайсона, являются глобальными энергетическими масштабами.

Могли ли пришельцы быть на Земле в прошлом?

Наука не исключает такого варианта, поэтому геологи ищут следы "промышленной химии" в древних слоях, сопоставимых по времени с известными вымираниями.

Что даст нам обсерватория Веры Рубин?

Она позволит мониторить новые объекты в динамике, что важно для фиксации межзвездных тел, пролетающих сквозь нашу систему.

Мы стоим на пороге великого пересмотра нашего одиночества. Даже если мы найдем лишь древний "космический мусор", это перевернет наше представление о месте человека во Вселенной. Помните купол Тассела? Иногда ответы уже лежат под нашими ногами, мы просто не умели их читать.

