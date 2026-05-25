Инопланетяне не выходят на связь? И не надо: предложен новый способ поиска внеземных цивилизаций

Человечество веками глядит в небо, надеясь услышать "привет" от соседей по космосу. Долгое время мы искали лишь монотонный радиосигнал, но теперь стратегия поиска кардинально меняется. Ученые перешли к охоте за масштабными следами чужих технологий — от исполинских орбитальных конструкций до едва уловимых химических маркеров в атмосферах далеких миров.
Группа исследователей под руководством Клемана Видаля из Свободного университета Брюсселя представила масштабный обзор, объемом более 100 страниц. Ученые собрали десятки гипотез о том, как распознать деятельность внеземного разума. Эпоха, когда SETI ограничивался только радиоволнами, уходит в прошлое. Телескопы вроде "Джеймса Уэбба" позволяют анализировать атмосферные аномалии — например, специфические химические соединения, не возникающие в дикой природе.
"Мы ищем техногенные аномалии-маркеры. Любое крупное производство оставляет химический отпечаток, который невозможно списать на естественную геологию. Это требует колоссальной точности спектрального анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Кто сказал, что внеземные гости не заглядывали к нам в гости миллионы лет назад? Исследователи предсказывают, что геологические слои могут хранить "мусор" прежних эпох. Речь идет о нетипичных изотопах, следах промышленных процессов или даже микропластике. Силурийская гипотеза — одна из ярких теорий — предполагает существование дочеловеческой цивилизации, чьи следы стерты временем, как затонувшие цивилизации под толщей соляных отложений.
|Объект анализа
|Что ищем
|Звездные системы
|Инфракрасные источники (сферы Дайсона)
|Геологические слои
|Радиоактивные изотопы, синтетика
Луна для нас — как чистая страница. Без атмосферы и эрозии любые постройки сохранились бы на миллионы лет. Снимки с аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter позволяют видеть объекты размером в полметра. Это гигантское поле для алгоритмов машинного обучения. Если кто-то оставил станцию в точках Лагранжа, мы её найдем.
"Обнаружение объектов в космосе — это задача фильтрации шума. Когда нейронные сети научились отличать звуки БПЛА от ветра, мы поняли, что и анализ фотоснимков Луны пойдет в 100 раз быстрее", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Искусственные объекты часто обладают строгой геометрической формой или аномальным химическим составом, что не свойственно случайным геологическим образованиям.
Радиоволны быстро затухают и могут быть простым "излучением" звезд. Техносигнатуры, такие как сферы Дайсона, являются глобальными энергетическими масштабами.
Наука не исключает такого варианта, поэтому геологи ищут следы "промышленной химии" в древних слоях, сопоставимых по времени с известными вымираниями.
Она позволит мониторить новые объекты в динамике, что важно для фиксации межзвездных тел, пролетающих сквозь нашу систему.
Мы стоим на пороге великого пересмотра нашего одиночества. Даже если мы найдем лишь древний "космический мусор", это перевернет наше представление о месте человека во Вселенной. Помните купол Тассела? Иногда ответы уже лежат под нашими ногами, мы просто не умели их читать.
