Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Секрет ураганов раскрыт: физики объяснили, почему гигантские спирали не распадаются

Наука » Экология » Природа

Вы когда-нибудь смотрели на спутниковые снимки ураганов? Эти гигантские, почти идеальные спирали кажутся чем-то магическим. В реальности всё прозаичнее: физики наконец раскусили, как газ и вода самоорганизуются в такие узоры. Оказалось, ответ кроется в том, как скорости потоков "общаются" друг с другом через пространство.

Ураганный циклон над океаном
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ураганный циклон над океаном

Почему вихри не распадаются

Турбулентность — это вечный бардак. Частицы мечутся, сталкиваются, меняют векторы. Раньше считалось, что в трехмерном хаосе любая связь умирает мгновенно. Однако в быстро вращающейся среде всё иначе. Крупный вихрь в такой системе напоминает плоский "блин", даже если окружающая его среда трехмерна.

Исследователи из ВШЭ и ИТФ им. Ландау выяснили: внутри циклона точки связаны между собой сильнее всего, если они движутся вдоль одной воображаемой дуги. Эта "азимутальная" связь живуча. Она не спешит затухать, в отличие от радиальных связей, которые тают на глазах.

"Математическая красота здесь в неоднородном вращении. Разные слои вихря крутятся с разной скоростью, что физически вытягивает поля корреляций в длинные, узкие нити — те самые рукава", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геометрия хаоса

Спиральные рукава — это результат "неравного общения" между компонентами скорости. Физики изучили три направления движения жидкости: вдоль радиуса, по кругу и вверх-вниз. Выяснилось, что в азимутальном направлении (по кругу) скорости помнят друг о друге долго — здесь корреляции убывают логарифмически. По радиусу всё грустнее — там связь обрывается степенным образом.

Направление связи Скорость убывания корреляции
Азимутальное (по кругу) Очень медленное (логарифмическое)
Радиальное (к центру/от него) Быстрое (степенное)

Это объясняет, почему облака в атмосферных вихрях сплющиваются в спирали, похожие на рукава галактик. Природа использует ту же самую физику дифференциального вращения, только масштаб другой.

"Интересно то, что внешняя энергия, которая накачивает систему, почти не влияет на структуру самих рукавов. Это фундаментальное свойство системы, а не случайный шум", — пояснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Данные исследования, опубликованные в Physical Review Fluids, помогут метеорологам точнее предсказывать поведение опасных штормов. Если мы знаем, почему вихрь живет долго, мы проще поймем, когда он решит умереть.

"При моделировании океанических течений такие корреляции — ключ к точности прогнозов. Игнорируя этот эффект, мы превращаем сложный прогноз в гадание на кофейной гуще", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о природных аномалиях

Почему спирали видны в космосе и на Земле?

Потому что это самый энергоэффективный способ вращения среды с разной угловой скоростью частиц.

Могут ли эти модели спасти от урагана?

Они не остановят стихию, но сделают прогнозы точнее, позволяя вовремя эвакуировать людей.

Зависят ли рукава от того, чем "подпитывают" вихрь?

Связи между одинаковыми скоростями — нет. Связи между радиальной и азимутальной компонентами — очень зависят.

Является ли турбулентность окончательно изученной темой?

Нет, это одна из сложнейших задач физики, которую человечество решает столетиями.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Новости Все >
Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту
Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей
Опасная нежность: ночной сон с кошкой привел к перелому руки
Сейчас читают
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Последние материалы
Ландшафтный самозахват: алгоритм озеленения ограды без полива и лишних действий
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году
Хватит есть обычные макароны: ваш яркий вариант получится вкуснее, чем в доставке
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.