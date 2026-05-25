Секрет ураганов раскрыт: физики объяснили, почему гигантские спирали не распадаются

Вы когда-нибудь смотрели на спутниковые снимки ураганов? Эти гигантские, почти идеальные спирали кажутся чем-то магическим. В реальности всё прозаичнее: физики наконец раскусили, как газ и вода самоорганизуются в такие узоры. Оказалось, ответ кроется в том, как скорости потоков "общаются" друг с другом через пространство.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Ураганный циклон над океаном

Почему вихри не распадаются

Турбулентность — это вечный бардак. Частицы мечутся, сталкиваются, меняют векторы. Раньше считалось, что в трехмерном хаосе любая связь умирает мгновенно. Однако в быстро вращающейся среде всё иначе. Крупный вихрь в такой системе напоминает плоский "блин", даже если окружающая его среда трехмерна.

Исследователи из ВШЭ и ИТФ им. Ландау выяснили: внутри циклона точки связаны между собой сильнее всего, если они движутся вдоль одной воображаемой дуги. Эта "азимутальная" связь живуча. Она не спешит затухать, в отличие от радиальных связей, которые тают на глазах.

"Математическая красота здесь в неоднородном вращении. Разные слои вихря крутятся с разной скоростью, что физически вытягивает поля корреляций в длинные, узкие нити — те самые рукава", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геометрия хаоса

Спиральные рукава — это результат "неравного общения" между компонентами скорости. Физики изучили три направления движения жидкости: вдоль радиуса, по кругу и вверх-вниз. Выяснилось, что в азимутальном направлении (по кругу) скорости помнят друг о друге долго — здесь корреляции убывают логарифмически. По радиусу всё грустнее — там связь обрывается степенным образом.

Направление связи Скорость убывания корреляции Азимутальное (по кругу) Очень медленное (логарифмическое) Радиальное (к центру/от него) Быстрое (степенное)

Это объясняет, почему облака в атмосферных вихрях сплющиваются в спирали, похожие на рукава галактик. Природа использует ту же самую физику дифференциального вращения, только масштаб другой.

"Интересно то, что внешняя энергия, которая накачивает систему, почти не влияет на структуру самих рукавов. Это фундаментальное свойство системы, а не случайный шум", — пояснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Данные исследования, опубликованные в Physical Review Fluids, помогут метеорологам точнее предсказывать поведение опасных штормов. Если мы знаем, почему вихрь живет долго, мы проще поймем, когда он решит умереть.

"При моделировании океанических течений такие корреляции — ключ к точности прогнозов. Игнорируя этот эффект, мы превращаем сложный прогноз в гадание на кофейной гуще", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о природных аномалиях

Почему спирали видны в космосе и на Земле?

Потому что это самый энергоэффективный способ вращения среды с разной угловой скоростью частиц.

Могут ли эти модели спасти от урагана?

Они не остановят стихию, но сделают прогнозы точнее, позволяя вовремя эвакуировать людей.

Зависят ли рукава от того, чем "подпитывают" вихрь?

Связи между одинаковыми скоростями — нет. Связи между радиальной и азимутальной компонентами — очень зависят.

Является ли турбулентность окончательно изученной темой?

Нет, это одна из сложнейших задач физики, которую человечество решает столетиями.

