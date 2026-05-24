Сергей Белов

Край света внезапно стал модным: северный посёлок среди руин притягивает тысячи туристов

Териберка превратилась в арктический феномен, где руины советского эксперимента соседствуют с люксовыми отелями. Сегодня этот поселок площадью в несколько квадратных километров стал главной точкой притяжения для тех, кто ищет край земли, не имея гарантий возвращения в назначенный срок.

Фото: commons.wikimedia.org by Nimuel23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хроника осажденного берега

Первые упоминания о поселении относятся к XVI веку. Тогда Териберка работала как временная база рыбопромышленников. Баренцево море кормило тысячи людей треской и палтусом, но за это приходилось платить безопасностью. В 1623 году поселок атаковала датская эскадра, а в 1809 году его сожгли британские моряки. Оседлая жизнь началась здесь только в 1869 году с приходом колонистов.

К началу прошлого столетия место стало научным и социальным авангардом Заполярья. Здесь построили маяк, гидрометеостанцию и школу. Однако суровые условия требовали особых технологических решений. Подобные вызовы актуальны и сегодня, когда мерзлота и таяние грунта заставляют инженеров пересматривать подходы к строительству на севере.

"Инженерная инфраструктура в таких зонах — это всегда работа против энтропии. Дорогу в Териберку может закрыть один буран, превращая поселок в остров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Экономика рыбного упадка

Пик развития пришелся на середину XX века. Население достигло 5,3 тысячи человек. В Териберке функционировали судоремонтные мастерские, молочные фермы и рыбозаводы. Город жил по законам монопрофильного поселения: пока есть рыба, есть жизнь. Ситуация изменилась в 1960 году, когда отрасль перешла на океанический лов. Береговые предприятия мгновенно потеряли актуальность.

Отток населения был неизбежен. К 2025 году официальное число жителей сократилось до 503 человек. Исчезновение привычного жизненного уклада подтолкнуло регион к поиску новых смыслов. Сегодня Арктика становится площадкой, где создаются технологии будущего, способные вдохнуть жизнь в пустующие территории.

Показатель Значение
Население в середине XX века 5300 человек
Население к 2025 году 503 человека
Туристический поток (год) 50000 человек

"Энергоснабжение таких удаленных точек — сложнейшая логистическая задача. Традиционный мазут дорог и опасен для экологии", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Туристический штурм тундры

Современная популярность Териберки началась с кинематографа. Лента Левиафан превратила упадок в эстетику. National Geographic включил поселок в список приоритетных направлений. Арктический фестиваль 2023 года собрал 15 тысяч гостей, что в 30 раз превышает количество местных жителей. Это создало колоссальную нагрузку на хрупкую экосистему тундры.

В 2021 году территория получила статус природного парка. Это решение направлено на сохранение ландшафтов, которые восстанавливаются десятилетиями после любого вмешательства. Чтобы минимизировать вред, вводятся современные решения, такие как водородные энергомодули, снижающие углеродный след в арктической зоне.

"Туризм — это не только деньги, но и антропогенный пресс. Без жесткого контроля посещаемости мы рискуем потерять уникальный почвенный покров", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Териберке

Как добраться до поселка зимой?

Единственная дорога часто перекрывается из-за снежных заносов. Движение возможно только в составе организованных колонн за шнекороторной техникой.

Нужно ли платить за посещение?

Да, с 2023 года вход в природный парк Териберка является платным для туристов. Средства идут на охрану и благоустройство территории.

Можно ли увидеть северное сияние?

Да, Териберка считается одной из лучших локаций для наблюдения за этим явлением благодаря отсутствию светового загрязнения.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер-энергетик Сергей Мартынов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы арктика мурманская область
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
