Пуля в сердце и тайна церкви: Франция и Нидерланды делят кости реального Д’Артаньяна

В Маастрихте задержали немецкого археолога Вима Дейкмана, доставившего в Мюнхен предполагаемые фрагменты скелета Д’Артаньяна. Ученый изъял находку из-под алтаря церкви без официального разрешения властей, что вызвало политический конфликт между Францией и Нидерландами за право обладания реликвией.
Археологические изыскания в пригороде Маастрихта привели к открытию, которое может переписать биографию самого известного королевского мушкетера. Вим Дейкман обнаружил останки в месте, где в 1673 году располагался лагерь Людовика XIV. Скелет находился в алтарной части бывшей церкви — зоне, предназначенной исключительно для знати и особо приближенных лиц. На принадлежность костей Шарлю де Бацу де Кастельмору указывают косвенные улики: пулевое отверстие в области сердца и французская монета эпохи.
"Обнаружение конкретной исторической личности среди сотен безымянных захоронений — задача на грани невозможного. Здесь решающую роль играют сопутствующие артефакты и глубина культурного слоя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.
Д’Артаньян погиб при осаде Маастрихта, и место его погребения долгое время считалось утраченным. Современные технологии позволяют идентифицировать личность по ДНК, если удастся найти биологический материал прямых потомков графа. Пока часть фрагментов находится в Денвере, другая — была временно изъята полицией у первооткрывателя для передачи в официальные лаборатории.
Находка мгновенно переросла масштаб научного открытия, став предметом межгосударственных споров. Власти Нидерландов заявили, что останки являются национальным достоянием, так как обнаружены на их территории. Париж, напротив, апеллирует к происхождению мушкетера, настаивая на возвращении героя на историческую родину в Гасконь. Этот спор напоминает классические археологические сенсации, где право собственности на историю становится инструментом дипломатии.
|Аргумент за подлинность
|Статус доказательства
|Место захоронения (алтарь)
|Высокая вероятность знатного происхождения
|Пулевое ранение в грудь
|Соответствует обстоятельствам гибели в 1673 году
|Французская монета
|Маркер эпохи и гражданства погибшего
"Любое перемещение артефактов без согласования — это удар по контексту находки. Мы теряем пласты данных о том, как именно тело располагалось в грунте", — отметил специально для Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Генетическая экспертиза должна поставить точку в этом деле. Ученым предстоит сравнить структуру костной ткани с образцами, взятыми у предполагаемых родственников семьи де Кастельмор. Важно понимать, что реальный Д’Артаньян был доверенным лицом Мазарини и выполнял деликатные поручения короны, что делает его фигуру значимой не только для литературы, но и для истории спецслужб XVII века. Подобная работа по идентификации важна так же, как и идентификация погибших в более поздних конфликтах.
"Физика процесса разрушения костей в сырой почве Маастрихта сложная. Сохранность органики за 350 лет часто оставляет желать лучшего, что затрудняет выделение чистого профиля ДНК", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Пока археологи ведут лабораторные баталии, в самом Маастрихте усиливают охрану исторических объектов. Прецедент с Вимом Дейкманом показал, что даже профессионалы готовы идти на риск ради обладания легендой. История города, полная подземных тоннелей и старых фортов, продолжает выдавать секреты, которые не всегда укладываются в рамки закона.
Вим Дейкман опасался бюрократических задержек и хотел ускорить анализ ДНК в независимой лаборатории Мюнхена, полагая, что официальные структуры могут затянуть процесс на годы.
Шарль де Бац де Кастельмор был офицером французской гвардии и подданным французской короны, что дает Парижу моральные и юридические основания претендовать на его прах.
Стандартное исследование древней ДНК занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от степени сохранности коллагена в костных тканях.
