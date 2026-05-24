Сергей Орлов

Пуля в сердце и тайна церкви: Франция и Нидерланды делят кости реального Д’Артаньяна

Наука

В Маастрихте задержали немецкого археолога Вима Дейкмана, доставившего в Мюнхен предполагаемые фрагменты скелета Д’Артаньяна. Ученый изъял находку из-под алтаря церкви без официального разрешения властей, что вызвало политический конфликт между Францией и Нидерландами за право обладания реликвией.

Мушкетер со шпагой

Мушкетер под алтарем

Археологические изыскания в пригороде Маастрихта привели к открытию, которое может переписать биографию самого известного королевского мушкетера. Вим Дейкман обнаружил останки в месте, где в 1673 году располагался лагерь Людовика XIV. Скелет находился в алтарной части бывшей церкви — зоне, предназначенной исключительно для знати и особо приближенных лиц. На принадлежность костей Шарлю де Бацу де Кастельмору указывают косвенные улики: пулевое отверстие в области сердца и французская монета эпохи.

"Обнаружение конкретной исторической личности среди сотен безымянных захоронений — задача на грани невозможного. Здесь решающую роль играют сопутствующие артефакты и глубина культурного слоя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Д’Артаньян погиб при осаде Маастрихта, и место его погребения долгое время считалось утраченным. Современные технологии позволяют идентифицировать личность по ДНК, если удастся найти биологический материал прямых потомков графа. Пока часть фрагментов находится в Денвере, другая — была временно изъята полицией у первооткрывателя для передачи в официальные лаборатории.

Политика на костях

Находка мгновенно переросла масштаб научного открытия, став предметом межгосударственных споров. Власти Нидерландов заявили, что останки являются национальным достоянием, так как обнаружены на их территории. Париж, напротив, апеллирует к происхождению мушкетера, настаивая на возвращении героя на историческую родину в Гасконь. Этот спор напоминает классические археологические сенсации, где право собственности на историю становится инструментом дипломатии.

Аргумент за подлинность Статус доказательства
Место захоронения (алтарь) Высокая вероятность знатного происхождения
Пулевое ранение в грудь Соответствует обстоятельствам гибели в 1673 году
Французская монета Маркер эпохи и гражданства погибшего

"Любое перемещение артефактов без согласования — это удар по контексту находки. Мы теряем пласты данных о том, как именно тело располагалось в грунте", — отметил специально для Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Наука против легенд

Генетическая экспертиза должна поставить точку в этом деле. Ученым предстоит сравнить структуру костной ткани с образцами, взятыми у предполагаемых родственников семьи де Кастельмор. Важно понимать, что реальный Д’Артаньян был доверенным лицом Мазарини и выполнял деликатные поручения короны, что делает его фигуру значимой не только для литературы, но и для истории спецслужб XVII века. Подобная работа по идентификации важна так же, как и идентификация погибших в более поздних конфликтах.

"Физика процесса разрушения костей в сырой почве Маастрихта сложная. Сохранность органики за 350 лет часто оставляет желать лучшего, что затрудняет выделение чистого профиля ДНК", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Пока археологи ведут лабораторные баталии, в самом Маастрихте усиливают охрану исторических объектов. Прецедент с Вимом Дейкманом показал, что даже профессионалы готовы идти на риск ради обладания легендой. История города, полная подземных тоннелей и старых фортов, продолжает выдавать секреты, которые не всегда укладываются в рамки закона.

Ответы на популярные вопросы о находке

Зачем археолог тайно вывез останки?

Вим Дейкман опасался бюрократических задержек и хотел ускорить анализ ДНК в независимой лаборатории Мюнхена, полагая, что официальные структуры могут затянуть процесс на годы.

Почему Франция требует вернуть кости?

Шарль де Бац де Кастельмор был офицером французской гвардии и подданным французской короны, что дает Парижу моральные и юридические основания претендовать на его прах.

Как быстро будут получены результаты ДНК?

Стандартное исследование древней ДНК занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от степени сохранности коллагена в костных тканях.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, историк науки Сергей Белов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
