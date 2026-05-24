Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Козлов

Безумие Джорджа Ван Тассела: купол, построенный по инструкции внеземного разума

Наука

В пустыне Мохаве стоит белоснежный купол, построенный без единого гвоздя по чертежам, якобы полученным от инопланетян. Интегратрон задумывался как машина времени и колыбель бессмертия, но превратился в самый необычный акустический зал мира, где звуковые волны заменяют лекарства и омолаживают клетки.

Интегратрон
Фото: commons.wikimedia.org by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Интегратрон

Технология строительства без металла

Авиамеханик Джордж Ван Тассел начал возведение объекта в 1953 году. Его целью было создание аппарата для преодоления гравитации и биологического обновления человеческого организма. Конструкция высотой 17 метров полностью состоит из дерева и стеклопластика. Использование металлических крепежей исключили намеренно, чтобы не создавать помех для электромагнитных полей.

Здание удерживается благодаря точно подогнанным деревянным деталям. Удивительная устойчивость конструкции подтвердилась в 1990-х годах. Несмотря на отсутствие арматуры, купол выдержал землетрясение мощностью 7,3 балла. Интегратрон расположен в зоне предполагаемой геомагнитной аномалии, что, по мнению создателя, усиливает воздействие установки на материю.

Энергетический резонанс и омоложение

Сердцем машины должен был стать генератор Лаховского. Прибор работал на базе высоковольтной катушки. Ван Тассел верил, что каждая клетка тела имеет свою частоту вибрации. Устройство должно было подзаряжать их, возвращая ткани в состояние молодости. Идеи конструктора перекликаются с современными поисками способов защиты биологических объектов в агрессивных средах.

После смерти создателя в 1978 году чертежи и сам волновой генератор бесследно исчезли. Сегодня ученые изучают влияние звуковых частот на когнитивные способности человека. Суть работы купола заключалась в концентрации энергии внутри идеальной полусферы. Эти принципы напоминают гипотезы о том, как пустоты под Венерой могут экранировать внешние излучения.

"С точки зрения физики, купол работает как идеальный шепчущий резонатор, где звук многократно усиливается без искажений", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин специально для Pravda.Ru.

Параметр Значение
Высота конструкции 17 метров
Материалы Дерево, стеклопластик
Год начала работ 1953
Сейсмостойкость 7,3 балла

Современная жизнь купола в Ландерсе

Сегодня объект функционирует как центр звуковой терапии. Посетители располагаются на полу купола, слушая резонанс кварцевых чаш. Акустика здания позволяет слышать шепот из противоположного конца зала. Исследования показывают, что звуковые ванны помогают снижать уровень стресса и восстанавливать нейронные связи.

Современные технологии, такие как интерфейсы управления материей, доказывают важность частотных сигналов для мозга. Хотя Интегратрон не стал машиной для прыжков в прошлое, он остается уникальным памятником инженерной мысли. Конспирологи по-прежнему ищут следы квантовых коммуникаций в геомагнитных картах Мохаве.

"Объект в Ландерсе — это пример того, как архитектурная форма может диктовать психоэмоциональное состояние человека через физику звука", — подчеркнул антрополог Артём Климов в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы об Интегратроне

Почему в здании нет гвоздей?

Ван Тассел считал, что металл нарушает работу энергетических потоков и мешает функционированию омолаживающей машины.

Можно ли там действительно путешествовать во времени?

Документальных подтверждений телепортации или временных сдвигов нет. Сейчас купол используется исключительно для релаксации и акустических практик.

Как Интегратрон связан с Говардом Хьюзом?

Миллионер и авиатор финансово поддерживал проект, так как интересовался инновационными разработками в области аэродинамики и биологии.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов
Автор Александр Козлов
Козлов Александр Викторович — учитель физики с 17-летним стажем. Объясняет сложные законы через эксперименты и реальные примеры.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые архитектура исследование
Новости Все >
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме
Ливни, град и ураганы накроют Россию: климатологи рассказали, что будет дальше уже в ближайшие годы
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус

Как превратить самые доступные продукты из холодильника в изысканное блюдо, используя технику правильной нарезки и термической обработки овощей.

Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Последние материалы
Она не хочет на ручки: почему попытка взять кошку на руки неизменно заканчивается царапинами
Секрет идеальной поездки: как изменились предпочтения российских туристов в 2026 году
Дрова сохнут быстрее и не покрываются плесенью: всё решает одна хитрость при хранении
Экранная усталость: принудительная перезагрузка глаз для работы без помех
Безумие Джорджа Ван Тассела: купол, построенный по инструкции внеземного разума
Фарфоровые цветы, которые вы захотите разглядывать часами: лучшие хойи для вашего дома
Талия и бедра обретают идеальную стройность без жестких диет: особое положение тела сжигает жир
На такие образы начинают оборачиваться на улицах города: смелое сочетание оттенков освежает гардероб
Такого клубничного пирога вы ещё не ели: простой метод приготовления текстурного десерта за полчаса
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.