Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Мы привыкли, что историю пишут люди в коронах. Но на деле судьбы империй часто подписывает мороз по коже. Между XIV и XIX веками планета устроила нам "ледниковый период на минималках". Пока Европа любовалась замерзшими каналами, Россия выживала в условиях, когда средняя температура падала всего на пару градусов. Кажется — ерунда, но для аграрной страны это приговор. Когда почва каменеет, а озимые вымерзают в мае, политика уступает место биологии.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заснеженная Москва

Детские гробы в Старой Руссе

Холод пришел не один. Около 1200 года климат начал ломаться. Новгород, северный гигант, затрещал первым. Летописи фиксируют ужас: весенние заморозки уничтожали урожай подчистую. Голод 1215 и 1228 годов превратил рожь в золото. Люди ели мох, кору и деликатесы из отчаяния. Археология подтверждает: на Пятницком раскопе в Старой Руссе найдены детские захоронения. Диагноз — острая цинга у грудничков. Это значит, что их матери голодали до такой степени, что в молоке не оставалось жизни. В слоях XIII века исчезают детские игрушки. Их некому было делать.

"Биологические системы реагируют на дефицит нутриентов мгновенно. Если кормящая мать не получает витамин С, ребенок обречен на системное разрушение тканей. Мы видим это по костным останкам той эпохи", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Климат ударил по демографии сильнее монголов. Исследование социальных процессов того времени показывает, как пустели целые волости. Пока князья спорили о власти, природа методично вырезала население. Это был тест на разрыв, который Россия прошла с огромными потерями.

Борис Годунов против вулкана

На рубеже XVI-XVII веков наступил климатический апокалипсис. Лето 1601 года москвичи встретили под проливными дождями. Небо затянуло тьмой. Посреди июля ударил лихой мороз. Все погибло. Ученые связывают это с извержением вулкана Уайнапутина в Перу. Пепел закрыл солнце. В стране начался Великий голод. Люди щипали траву на улицах Москвы. Пироги с человечиной на рынках стали реальностью. Царь Борис Годунов открывал амбары и давал работу, но систему было не накормить деньгами, когда хлеба физически нет.

Фактор Последствие для истории Вулканическая зима 1601 г. Полный неурожай и рост цен в 100 раз. Массовый побег холопов Формирование банд и хаос на дорогах. Делегитимизация власти Появление Лжедмитрия и начало Смуты.

Холод стал детонатором Смуты. Если царь не мил небесам и не может остановить стужу — он "не настоящий". Политический кризис вырос из ледяной корки на полях. Династия Годуновых пала не перед мечами, а перед пустыми тарелками.

"При резком похолодании и избытке влаги деревянная застройка городов страдает первой. Влага впитывается в бревна, замерзает и буквально рвет структуру дерева, делая здания опасными", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Шведская армия, превратившаяся в лед

В 1708 году Малый ледниковый период сыграл за нас. Зима была такой, что камни лопались. Карл XII шел на Москву, но Петр I включил режим "выжженной земли". Шведы, привыкшие к мягкой Европе, умирали на ходу. У солдат отваливались носы, становясь хрупкими, как стекло. Птицы замерзали в полете. Из 41 тысячи бойцов к весне 1709-го осталось 20 тысяч хромых и обмороженных калек. Именно этот ледяной фарш Петр добил под Полтавой. Холод перерисовал карту мира, выкинув Швецию из списка сверхдержав.

"Аномальные холода всегда сопровождаются изменением поведения фауны. Резкие миграции птиц и гибель насекомых-опылителей — это маркеры экосистемного коллапса той эпохи", — констатировал биолог Андрей Ворошилов.

Даже сегодня изменение климата и таяние мерзлоты напоминают нам о мощи природы. Те уроки истории записаны не чернилами, а инеем на кольчугах и трещинами в фундаментах. Мы — дети этого холода, закаленные в Малом ледниковом периоде.

Ответы на популярные вопросы

Почему период называется "малым"?

Потому что это не глобальное обледенение всей планеты, а временное, но затяжное снижение температуры, которое не привело к образованию ледяных щитов в километры толщиной.

Точно ли виноват вулкан?

Да, извержение Уайнапутина выбросило в стратосферу миллионы тонн серы, которые создали "экран" для солнечных лучей. Это классическая вулканическая зима.

Как люди грелись тогда?

Только дровами. Резко возросла роль лесов, а их вырубка стала стратегическим вопросом для городов и монастырей.

Может ли такое повториться?

Наука говорит, что циклы активности Солнца могут привести к новому минимуму, но сейчас глобальное потепление перекрывает эти эффекты.

Читайте также