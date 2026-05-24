Алексей Трофимов

Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз

Наука

Аральское море выплюнуло на берег Атлантиду. Когда вода ушла, обнажилось то, что веками считалось мифом: средневековые мегаполисы, мавзолеи и ирригационные сети. Дно, засыпаное солью, оказалось каменной летописью Золотой Орды. Это не просто экологическая катастрофа, а гигантский археологический лифт, опустивший нас в XIV век.

Фото: commons.wikimedia.org by arcoclub, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Корабль в песке

Арал-Асар: город, которого не должно было быть

В 2000 году охотники из аула Каратерень наткнулись на руины там, где раньше ходили суда. Остров Барсакельмес оправдал свое имя («пойдешь — не вернешься»). Экспедиция археолога Азилхана Тажекеева в 2001 году подтвердила: под слоем соли лежат шесть гектаров городской застройки. Поселение назвали Арал-Асар. Это был шок. Историки привыкли считать Приаралье зоной кочевий, но здесь нашли жернова, хумы для зерна и каналы. Жители выращивали рис и пшеницу прямо на морском дне.

"Обнаружение оседлых поселений на дне Арала доказывает, что экосистема региона крайне пластична. Это не первая и не последняя трансформация ландшафта под влиянием гидрологических циклов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Центром комплекса стали мавзолеи Кердери. Первый из них — Кердери I — строили на совесть. Жженый кирпич, глазурованная плитка, надписи золотом на арабском. Это был богатый транзитный пункт Великого шелкового пути. Торговцы останавливались здесь, меняли валюту (найдены медные монеты местной чеканки) и ели свежий хлеб. Погребения аристократов под тяжелыми плитами говорят о том, что социальная иерархия в «морском» городе была жесткой.

Почему море решило уйти: физика и политика

Аральское море — это огромная чаша, чье наполнение зависит от прихоти рек. За последнюю тысячу лет оно высыхало трижды. В XIII веке наступил очередной кризис. Причина была рукотворной: монголы разрушили плотины и ирригацию в низовьях Амударьи. Река обиделась и ушла в Каспий. Арал обмелел, освободив место для постройки Арал-Асара. Как и современные необычные миссии в космос, экспансия человека на дно моря была дерзким вызовом природе.

Параметр Характеристика Арал-Асара
Эпоха расцвета XIV век (Золотая Орда)
Глубина затопления до 30 метров (высота 5-этажного дома)
Основное занятие Земледелие, торговля, ремесла

Вода вернулась в XIV веке. Потоп был стремительным, но не мгновенным. Люди не гибли в кроватях, как в Помпеях. Они планомерно эвакуировались. С собой забирали золото и скот. Оставляли то, что тяжело тащить: огромные каменные жернова и глиняные сосуды. Один из кувшинов с инструментами кто-то припрятал в мечети, надеясь вернуться через неделю. Вода скрыла его на пять столетий. Современные исследования северных некрополей подтверждают: древние умели ждать, но природа всегда оказывалась сильнее.

"Геологические процессы Земли цикличны. То, что мы видим сегодня на Арале — обнажение памятников культуры, — уже происходило. Изменение русел великих рек стирало цивилизации с карт чаще, чем войны", — объяснил Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Геоглифы на дне: привет из бронзового века

Самая странная находка Аральской впадины — геоглифы. В 1990 году при аэрофотосъемке на мелководье проступили гигантские круги и стрелы. Площадь этого «послания» — полгектара. Рисунки напоминают неразгаданные структуры вселенной, перенесенные в глину. Ученые не успели их изучить: дамбу прорвало, и рисунки снова ушли под воду. Есть версия, что это следы культуры бронзового века, жившей здесь за 2000 лет до нашей эры, когда Арал был лишь сетью мелких озер.

"Аральские находки — это антропологический джекпот. Мы привыкли к образу степного кочевника, а здесь перед нами сложная городская культура, адаптировавшаяся к экстремальному климату", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о тайнах Арала

Правда ли, что на дне Арала нашли Атлантиду?

В метафорическом смысле — да. Найдены руины более 60 поселений и мавзолеев, которые были затоплены сотни лет.

Почему люди бросили города в XIV веке?

Реки Амударья и Сырдарья сменили русла, наполнив чашу моря. Наводнение заставило жителей покинуть обжитые земли.

Что сейчас происходит с находками?

Часть артефактов, включая золотые серьги и монеты, находится в музее города Арал. Остальное вновь скрыто или разрушено солью.

Могли ли геоглифы оставить инопланетяне?

Наука склоняется к версии культа бронзового века. В безветренную погоду эти линии видны с высоты, но их точное назначение неизвестно.

Экспертная проверка: инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, геолог Алексей Трофимов, антрополог Артём Климов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы археология
