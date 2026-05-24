Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Громов

Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве

Наука

Физики признали несовершенство текущих моделей Вселенной. Масштабный опрос Big Mysteries Survey показал отсутствие единства по ключевым вопросам: от природы Большого взрыва до загадки темной материи. Наука входит в фазу пересмотра базовых аксиом устройства реальности.

Космический взрыв
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический взрыв

Миф о начале времени

Для большинства людей Большой взрыв остается моментом возникновения всего из пустоты. Ученые смотрят на это иначе. Почти 70% физиков считают его лишь переходом Вселенной из очень плотного и горячего состояния в разреженное. Теория не дает ответа, было ли у времени абсолютное начало. Лишь 19,5% респондентов продолжают верить в сингулярность — точку с бесконечной плотностью.

"Мы оперируем данными в пределах 13,8 миллиарда лет. Все, что было раньше, остается территорией гипотез, где классические уравнения отказывают", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Модель инфляции, объясняющая однородность космоса, тоже теряет монополию. Ее поддерживают 50,8% опрошенных. Остальные ищут спасение в альтернативах: циклической Вселенной или эффектах пока не созданной квантовой гравитации. Для исследователей важно понять поведение сверхмассивных объектов, чтобы уточнить законы раннего расширения.

Крах невидимых частиц

Десятилетиями физики искали тяжелые частицы (WIMP), которые должны составлять темную материю. Результат нулевой. Сегодня в успех этой затеи верят всего 10% экспертов. Научное сообщество разделилось: 17,4% ставят на легкие частицы аксионы, а каждый пятый уверен, что никакой скрытой массы нет — просто законы гравитации работают иначе на больших расстояниях.

Проблема Ведущая версия (поддержка)
Темная материя Гибридные модели или модификация гравитации (38%)
Темная энергия Динамическое поле (25,9%)
Начало Вселенной Эволюция из горячего состояния (68,4%)

Ускоренное расширение космоса — темная энергия — тоже под вопросом. Четверть физиков считает ее неизменной константой вакуума. Столько же уверены, что это переменное поле. Разногласия усиливаются из-за напряжения Хаббла. Скорость расширения, измеренная по сверхновым, не совпадает с данными по реликтовому излучению.

Математика без смысла

Квантовая механика идеально считает, но никто не понимает, как она работает. Копенгагенская интерпретация, где реальность застывает лишь в момент измерения, лидирует с 35,7%. Но популярность набирает многомировая теория и кьюбизм, считающий квантовые формулы лишь субъективным знанием наблюдателя.

"Разрыв между микромиром и макрообъектами остается главной трещиной в фундаменте науки", — отметила специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ситуация с черными дырами не менее запутанная. Около 41% физиков верят в сингулярность внутри них. Остальные предполагают наличие квантовых объектов без горизонта событий — фазболов. Даже гравитационные маневры не помогают объяснить, куда исчезает информация при испарении таких гигантов. Поиск каналов передачи данных в масштабах космоса сталкивается с этими фундаментальными парадоксами.

Ответы на популярные вопросы о физике

Существовала ли Вселенная до Большого взрыва?

Большинство ученых допускает это. Большой взрыв описывает фазу резкого расширения, а не акт творения материи из ничего.

Почему темную материю до сих пор не нашли?

Возможно, ее не существует в виде частиц. Аномалии в движении галактик могут быть вызваны тем, что гравитация меняется на колоссальных дистанциях.

Может ли информация исчезнуть навсегда?

Это главный спор. Треть физиков верит, что информация выходит наружу с излучением Хокинга, а 19% допускают ее полную потерю, что ломает законы физики.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые космос исследование
Новости Все >
Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум
Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия, — писала газета Русское слово 24 мая 1907 года
Арктическое вторжение уже близко: синоптики рассказали, как изменится погода в Москве
Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Купил сим-карту — назад пути нет? Власти готовят жесткие ограничения для россиян
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
Сейчас читают
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Популярное
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание

Частое требование показать экран телефона при проверке документов вызывает вопросы, хотя четкий правовой регламент позволяет защитить личные данные.

Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Последние материалы
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Клумба под статьёй: какие семена и цветы могут стоить вам свободы и крупных штрафов
Токио объявил войну бюджетным туристам: отдых в Японии станет роскошью для избранных
Все просят добавки: десерт из молока, который по вкусу лучше любого торта в магазине
Безумие Салема: смертельная охота на ведьм, где доказательством вины становилась тень
Секрет мощного урожая в июне-2026 раскрыт: все решают правильные лунные дни
Тающий бисквит без лишних усилий: секрет пышных оладий на сгущенке и кипятке
Секрет визуально дорогой женщины: что действительно важно в уходе после 35 лет
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.