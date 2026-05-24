Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве

Физики признали несовершенство текущих моделей Вселенной. Масштабный опрос Big Mysteries Survey показал отсутствие единства по ключевым вопросам: от природы Большого взрыва до загадки темной материи. Наука входит в фазу пересмотра базовых аксиом устройства реальности.

Миф о начале времени

Для большинства людей Большой взрыв остается моментом возникновения всего из пустоты. Ученые смотрят на это иначе. Почти 70% физиков считают его лишь переходом Вселенной из очень плотного и горячего состояния в разреженное. Теория не дает ответа, было ли у времени абсолютное начало. Лишь 19,5% респондентов продолжают верить в сингулярность — точку с бесконечной плотностью.

"Мы оперируем данными в пределах 13,8 миллиарда лет. Все, что было раньше, остается территорией гипотез, где классические уравнения отказывают", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Модель инфляции, объясняющая однородность космоса, тоже теряет монополию. Ее поддерживают 50,8% опрошенных. Остальные ищут спасение в альтернативах: циклической Вселенной или эффектах пока не созданной квантовой гравитации. Для исследователей важно понять поведение сверхмассивных объектов, чтобы уточнить законы раннего расширения.

Крах невидимых частиц

Десятилетиями физики искали тяжелые частицы (WIMP), которые должны составлять темную материю. Результат нулевой. Сегодня в успех этой затеи верят всего 10% экспертов. Научное сообщество разделилось: 17,4% ставят на легкие частицы аксионы, а каждый пятый уверен, что никакой скрытой массы нет — просто законы гравитации работают иначе на больших расстояниях.

Проблема Ведущая версия (поддержка) Темная материя Гибридные модели или модификация гравитации (38%) Темная энергия Динамическое поле (25,9%) Начало Вселенной Эволюция из горячего состояния (68,4%)

Ускоренное расширение космоса — темная энергия — тоже под вопросом. Четверть физиков считает ее неизменной константой вакуума. Столько же уверены, что это переменное поле. Разногласия усиливаются из-за напряжения Хаббла. Скорость расширения, измеренная по сверхновым, не совпадает с данными по реликтовому излучению.

Математика без смысла

Квантовая механика идеально считает, но никто не понимает, как она работает. Копенгагенская интерпретация, где реальность застывает лишь в момент измерения, лидирует с 35,7%. Но популярность набирает многомировая теория и кьюбизм, считающий квантовые формулы лишь субъективным знанием наблюдателя.

"Разрыв между микромиром и макрообъектами остается главной трещиной в фундаменте науки", — отметила специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ситуация с черными дырами не менее запутанная. Около 41% физиков верят в сингулярность внутри них. Остальные предполагают наличие квантовых объектов без горизонта событий — фазболов. Даже гравитационные маневры не помогают объяснить, куда исчезает информация при испарении таких гигантов. Поиск каналов передачи данных в масштабах космоса сталкивается с этими фундаментальными парадоксами.

Ответы на популярные вопросы о физике

Существовала ли Вселенная до Большого взрыва?

Большинство ученых допускает это. Большой взрыв описывает фазу резкого расширения, а не акт творения материи из ничего.

Почему темную материю до сих пор не нашли?

Возможно, ее не существует в виде частиц. Аномалии в движении галактик могут быть вызваны тем, что гравитация меняется на колоссальных дистанциях.

Может ли информация исчезнуть навсегда?

Это главный спор. Треть физиков верит, что информация выходит наружу с излучением Хокинга, а 19% допускают ее полную потерю, что ломает законы физики.

