Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Безумие Салема: смертельная охота на ведьм, где доказательством вины становилась тень

Наука

Зима 1692 года превратила Салем в лабораторию массового психоза. Обычные судороги детей в доме священника запустили механизм, который за год уничтожил десятки жизней и навсегда изменил правовую систему Америки. Это история о том, как страх соседей стал смертельным оружием.

Старинный город
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старинный город

Анатомия истерии в пуританском поселке

Все началось в доме пастора Сэмюэла Пэрриса. Его дочь и племянница демонстрировали странное поведение: прятались под мебелью, корчились и жаловались на уколы невидимыми иглами. Врачи, бессильные перед симптомами, списали все на козни дьявола. Масла в огонь подлил ритуал с ведьминым пирогом, который должен был выявить колдуна через собаку. Вместо исцеления община получила легальный повод для поиска виноватых среди тех, кто не вписывался в жесткие рамки общины.

Первыми под удар попали аутсайдеры. Рабыня Титуба, нищенка Сара Гуд и одинокая Сара Осборн стали идеальными мишенями. Титуба, понимая риски, выбрала стратегию признания и начала рассказывать о черных псах и книге дьявола. Ее показания превратили локальный инцидент в масштабный заговор, охвативший всю Новую Англию. Расследование перестало быть частным делом семьи Пэррис и перешло в руки профессиональных юристов, черпавших вдохновение в старых европейских трактатах.

Судебные механизмы и призрачные улики

Для ведения дел учредили специальный суд Oyer and Terminer. Его главной особенностью стало признание спектральных доказательств. Судьи верили, что бес может принимать облик невинного человека только с его согласия. Если жертва кричала, что видит призрак обвиняемого, это считалось неоспоримым фактом. Религиозная догма превратилась в процессуальный инструмент, против которого не работало алиби. Человек мог физически находиться в поле, но его тень в это время якобы душила ребенка в суде.

"Система правосудия в Салеме была парализована. Отказ от рационального анализа в пользу мистики — это всегда путь к деградации институтов власти", — подчеркнула специально для Pravda.Ru историк Екатерина Мельникова.

Летом 1692 года маховик казней набрал обороты. 19 июля на виселицу отправили пятерых женщин, включая Ребекку Нерс, чья безупречная репутация не спасла ее от обвинений. Охота на ведьм превратилась в удобный способ решения имущественных споров. Семьи, годами враждовавшие из-за границ участков, теперь могли устранить оппонента одним словом в зале суда. Подобные мистические сюжеты часто маскируют реальные экономические интересы сторон.

Тип наказания Количество жертв
Казнь через повешение 19 человек
Смерть под прессом (камни) 1 человек
Скончались в тюрьме минимум 5 человек
Общее число обвиняемых около 200 человек

Самым жутким эпизодом стала смерть Джайлза Кори. Восьмидесятилетнего мужчину подвергли пытке тяжелыми камнями, чтобы выбить признание. Он понимал, что если признает вину, его земли конфискуют. Он молчал два дня, требуя лишь добавить веса, и умер, сохранив наследство для своих сыновей. Его стойкость стала переломным моментом: общество начало сомневаться в святости процесса, видя в нем не защиту от зла, а организованное убийство.

Итоги расправы и правовая реабилитация

К осени обвинения коснулись верхушки колонии. Когда в списках колдунов замаячило имя жены губернатора, процесс резко свернули. Судьям запретили использовать спектральные улики, и волна арестов спала. Салем погрузился в долгое похмелье. В 1697 году власти объявили день покаяния, признав юридические ошибки. Однако полное очищение имен заняло столетия. Последняя осужденная была официально помилована властями Массачусетса только в 2022 году.

"Салем — это предупреждение о том, как легко общество может отказаться от логики. Это не уникальный случай, а модель поведения в условиях изоляции", — отметил специалист по международной истории Даниил Лаврентьев.

Сегодня город живет памятью о трагедии, стараясь не превращать ее в балаган. Мемориал жертвам — это каменные плиты, вмонтированные в землю, на которых можно посидеть и подумать о цене страха. История Салема напоминает: когда закон начинает верить теням, реальность превращается в эшафот. Изучение таких закрытых социальных систем позволяет лучше понять механизмы современного коллективного поведения.

Ответы на популярные вопросы о процессе в Салеме

Почему обвиняемые не могли защитить себя в суде

В Салеме действовала презумпция виновности. Обвиняемым запрещалось иметь адвокатов, а их попытки молиться или цитировать Библию трактовались как дьявольская имитация благочестия.

Правда ли, что ведьм в Салеме сжигали

Нет, в американских колониях ведьм не сжигали. Применялось повешение, которое считалось законной казнью. Сжигание было распространено в Европе в более ранние периоды.

Какую роль в процессе сыграла ржаная спорынья

Существовала теория, что галлюцинации вызвал грибок в зерне. Однако современные исследователи отвергают эту версию, указывая на избирательность припадков и их зависимость от присутствия нужных людей в зале.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, исследователь Екатерина Мельникова, специалист по международной истории Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история исследование
Новости Все >
Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум
Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия, — писала газета Русское слово 24 мая 1907 года
Арктическое вторжение уже близко: синоптики рассказали, как изменится погода в Москве
Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Купил сим-карту — назад пути нет? Власти готовят жесткие ограничения для россиян
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
Сейчас читают
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Авто
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Популярное
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар

В Центральной России на смену аномальной жаре придет резкое похолодание с осадками смешанного типа, которое заставит пересмотреть планы на начало лета.

Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Последние материалы
Безумие Салема: смертельная охота на ведьм, где доказательством вины становилась тень
Секрет мощного урожая в июне-2026 раскрыт: все решают правильные лунные дни
Тающий бисквит без лишних усилий: секрет пышных оладий на сгущенке и кипятке
Секрет визуально дорогой женщины: что действительно важно в уходе после 35 лет
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Загадочный мир на окраине: ученые подтвердили открытие новой планеты в Солнечной системе
Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум
Напиток османских султанов: простой рецепт освежающего щербета всего из 4 продуктов
Сбежать из мегаполиса и не пожалеть: лучшие малые города России для комфортной пенсии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.