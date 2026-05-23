Загадочный мир на окраине: ученые подтвердили открытие новой планеты в Солнечной системе

Астрономы подтвердили существование объекта 2017 OF201 на окраине Солнечной системы. Небесное тело диаметром 820 километров находится в глубокой заморозке. Его орбита настолько велика, что один год здесь длится 25 000 земных лет. Это открытие меняет карту транснептунового пространства.

Карликовая планета

Находка в архивах НАСА

Обнаружение 2017 OF201 напоминает работу цифрового археолога. Сихао Чэн из Института перспективных исследований обнаружил данные, которые годами хранились в пыльных базах данных. Система автоматического поиска просто пропускала этот объект из-за его медлительности. Сейчас астрофизики получили шанс заглянуть в зону, где гравитация Солнца едва держит материю.

"Такие находки доказывают, что мы еще плохо представляем границы собственного дома. Даже небольшие отклонения в орбитах таких тел могут указывать на скрытые массы", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Движение планеты фиксировали по снимкам семилетней давности. Ученые вычислили траекторию, которая уходит в немыслимую даль. Объект находится в 838 раз дальше от нашего светила, чем Земля. В такой глуши Солнце кажется лишь яркой точкой, не способной согреть каменистую поверхность.

Масштабы ледяного мира

Размеры 2017 OF201 позволяют поставить его в один ряд с Церерой. Это серьезный игрок в лиге карликовых планет. Однако условия здесь куда суровее тех, что царят в главном поясе астероидов. Низкие температуры превращают любые газы в твердый панцирь. Геологические процессы на таких телах замирают на миллиарды лет.

Параметр Значение 2017 OF201 Диаметр 820 километров Орбитальный период 25 000 лет Удаленность (а.е.) 838 от Солнца Классификация ETNO

Изучение таких гигантов помогает понять, как эволюция жизни могла бы зависеть от стабильности внешних границ системы. Каждое подобное тело — это свидетель эпохи формирования планет. Оно сохранило исходный химический состав первичного облака газа и пыли.

"Для астрофизики этот объект важен как динамический маркер. Его положение позволяет протестировать современные модели гравитационного взаимодействия на окраинах", — объяснил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка экстремальных объектов

Объект 2017 OF201 относится к категории ETNO. Это элитарный клуб небесных тел, чьи орбиты не вписываются в стандартные представления о Солнечной системе. Ученые подозревают, что такая странная геометрия движения вызвана влиянием Девятой планеты. Пока ее не нашли, но следы присутствия становятся все заметнее.

Поиск невидимого гиганта продолжается. Каждая найденная малая планета — это деталь огромного пазла. Если собрать их все вместе, можно вычислить координаты того, кто дирижирует этим медленным танцем на окраине. Астрономы уверены, что внешние области системы скрывают еще сотни подобных тел.

Пока 2017 OF201 остается одиноким странником в пустоте. Его поверхность, вероятно, покрыта льдами из метана и азота. Дальнейшие исследования с помощью телескопов нового поколения позволят уточнить его отражающую способность и состав. Это критически важно для понимания того, как распределялось вещество во время геологических процессов планетарного масштаба.

Ответы на популярные вопросы о 2017 OF201

Является ли этот объект Девятой планетой?

Нет, его масса слишком мала для этой роли. 2017 OF201 — это карликовая планета или крупный астероид, который сам испытывает гравитационное влияние более массивных тел.

Почему его нашли только сейчас, если снимки сделаны в 2017 году?

Объект движется крайне медленно. Для подтверждения его орбиты требуется сопоставить множество кадров и отсеять шум. Анализ таких массивов данных требует времени и новых алгоритмов.

Можно ли увидеть эту планету в любительский телескоп?

Это исключено. Объект находится слишком далеко и обладает слабой светимостью. Даже крупнейшие наземные обсерватории видят его как тусклую точку.