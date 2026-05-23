Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Громов

Загадочный мир на окраине: ученые подтвердили открытие новой планеты в Солнечной системе

Наука

Астрономы подтвердили существование объекта 2017 OF201 на окраине Солнечной системы. Небесное тело диаметром 820 километров находится в глубокой заморозке. Его орбита настолько велика, что один год здесь длится 25 000 земных лет. Это открытие меняет карту транснептунового пространства.

Карликовая планета
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карликовая планета

Находка в архивах НАСА

Обнаружение 2017 OF201 напоминает работу цифрового археолога. Сихао Чэн из Института перспективных исследований обнаружил данные, которые годами хранились в пыльных базах данных. Система автоматического поиска просто пропускала этот объект из-за его медлительности. Сейчас астрофизики получили шанс заглянуть в зону, где гравитация Солнца едва держит материю.

"Такие находки доказывают, что мы еще плохо представляем границы собственного дома. Даже небольшие отклонения в орбитах таких тел могут указывать на скрытые массы", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Движение планеты фиксировали по снимкам семилетней давности. Ученые вычислили траекторию, которая уходит в немыслимую даль. Объект находится в 838 раз дальше от нашего светила, чем Земля. В такой глуши Солнце кажется лишь яркой точкой, не способной согреть каменистую поверхность.

Масштабы ледяного мира

Размеры 2017 OF201 позволяют поставить его в один ряд с Церерой. Это серьезный игрок в лиге карликовых планет. Однако условия здесь куда суровее тех, что царят в главном поясе астероидов. Низкие температуры превращают любые газы в твердый панцирь. Геологические процессы на таких телах замирают на миллиарды лет.

Параметр Значение 2017 OF201
Диаметр 820 километров
Орбитальный период 25 000 лет
Удаленность (а.е.) 838 от Солнца
Классификация ETNO

Изучение таких гигантов помогает понять, как эволюция жизни могла бы зависеть от стабильности внешних границ системы. Каждое подобное тело — это свидетель эпохи формирования планет. Оно сохранило исходный химический состав первичного облака газа и пыли.

"Для астрофизики этот объект важен как динамический маркер. Его положение позволяет протестировать современные модели гравитационного взаимодействия на окраинах", — объяснил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Загадка экстремальных объектов

Объект 2017 OF201 относится к категории ETNO. Это элитарный клуб небесных тел, чьи орбиты не вписываются в стандартные представления о Солнечной системе. Ученые подозревают, что такая странная геометрия движения вызвана влиянием Девятой планеты. Пока ее не нашли, но следы присутствия становятся все заметнее.

Поиск невидимого гиганта продолжается. Каждая найденная малая планета — это деталь огромного пазла. Если собрать их все вместе, можно вычислить координаты того, кто дирижирует этим медленным танцем на окраине. Астрономы уверены, что внешние области системы скрывают еще сотни подобных тел.

Пока 2017 OF201 остается одиноким странником в пустоте. Его поверхность, вероятно, покрыта льдами из метана и азота. Дальнейшие исследования с помощью телескопов нового поколения позволят уточнить его отражающую способность и состав. Это критически важно для понимания того, как распределялось вещество во время геологических процессов планетарного масштаба.

Ответы на популярные вопросы о 2017 OF201

Является ли этот объект Девятой планетой?

Нет, его масса слишком мала для этой роли. 2017 OF201 — это карликовая планета или крупный астероид, который сам испытывает гравитационное влияние более массивных тел.

Почему его нашли только сейчас, если снимки сделаны в 2017 году?

Объект движется крайне медленно. Для подтверждения его орбиты требуется сопоставить множество кадров и отсеять шум. Анализ таких массивов данных требует времени и новых алгоритмов.

Можно ли увидеть эту планету в любительский телескоп?

Это исключено. Объект находится слишком далеко и обладает слабой светимостью. Даже крупнейшие наземные обсерватории видят его как тусклую точку.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука космос ученые астрономия исследование
Новости Все >
Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум
Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия, — писала газета Русское слово 24 мая 1907 года
Арктическое вторжение уже близко: синоптики рассказали, как изменится погода в Москве
Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Купил сим-карту — назад пути нет? Власти готовят жесткие ограничения для россиян
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
Сейчас читают
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар

В Центральной России на смену аномальной жаре придет резкое похолодание с осадками смешанного типа, которое заставит пересмотреть планы на начало лета.

Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Рубль получил мощный сигнал к росту: аналитики раскрыли главный фактор укрепления валюты
Рубль получил мощный сигнал к росту: аналитики раскрыли главный фактор укрепления валюты
Последние материалы
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Загадочный мир на окраине: ученые подтвердили открытие новой планеты в Солнечной системе
Доставка и удалёнка высушивают мозг: привычки, которые оживят запертый дома разум
Напиток османских султанов: простой рецепт освежающего щербета всего из 4 продуктов
Сбежать из мегаполиса и не пожалеть: лучшие малые города России для комфортной пенсии
Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия, — писала газета Русское слово 24 мая 1907 года
Морковь будет как на подбор: 4 периода полива, которые гарантируют огромный урожай
Туристический бум не спасает Карелию: регион тонет в кадровом голоде и социальной депрессии
Тула станет ближе к Москве: что изменится после запуска поездов Иволга 5.0 на МЦД
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.