Рожден в огне катастрофы: найден редкий минерал, возникший при первом в мире ядерном взрыве

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный кристалл в образцах тринитита. Минерал сформировался в 1945 году во время первого в истории испытания ядерного заряда. Находка позволяет детально реконструировать физические процессы, протекающие в эпицентре атомной детонации.

Атомный взрыв

Архитектура из эпицентра взрыва

Спустя восемь десятилетий после испытания Тринити в штате Нью-Мексико геологи продолжают изучать красный тринитит. Это стекловидный материал, возникший из расплавленного песка и металлоконструкций. Исследователи из Флорентийского университета зафиксировали в нем кристалл с необычной геометрией. Соединение представляет собой клатрат типа I, где атомы кремния выстроены в объемные многогранные ячейки. Внутри этих клеток оказались заперты ионы кальция, меди и железа. Такие структуры не встречаются в естественной среде нашей планеты.

"Обнаружение клатрата в продуктах детонации подтверждает, что экстремальные нагрузки создают устойчивые, но нетипичные для природы формы материи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ранее на этом же полигоне военные и ученые находили квазикристаллы. Новое открытие дополняет картину химического хаоса, возникающего в момент взрыва. Современные методы анализа показали, что клатрат образовался из испарившейся меди силовых кабелей и кальция, содержащегося в почве пустыни. Эти элементы объединились в жесткую решетку под воздействием ударной волны.

Условия рождения структуры

Кристалл возник в результате воздействия факторов, которые сложно имитировать в обычных лабораториях. Мощность плутониевого заряда составила 21 килотонну. Этого хватило, чтобы мгновенно превратить в пар 30-метровую стальную башню. Температура в центре события превысила 1500 градусов Цельсия. Давление в этот момент достигло 5—8 ГПа. Такие показатели в десятки тысяч раз превышают атмосферную норму и сравнимы с силами, формирующими алмазы в глубоких слоях мантии Земли.

За колоссальным нагревом последовало резкое охлаждение. Оно фактически заморозило атомы в неестественном положении. Полученное вещество сохранило информацию о химическом составе оборудования, использованного в первом атомном проекте. Подобные исследования помогают специалистам в области ядерной истории восстанавливать ход секретных испытаний прошлых лет по мелким фрагментам грунта.

"Любой техногенный инцидент оставляет свой след в почве, который можно прочитать спустя десятилетия", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Научное значение открытия

Изучение аномальных структур имеет прикладной характер для материаловедения. Клатраты рассматриваются физиками как перспективные контейнеры для хранения активных веществ. Их способность удерживать ионы внутри ячеек полезна при создании новых типов аккумуляторов. Также эти кристаллы могут стать компонентами для развития квантовых вычислительных систем. В условиях глобальных вызовов, когда обсуждается защита инфраструктуры от радиации, понимание стойкости таких материалов критически важно.

В ядерной криминалистике найденные минералы играют роль маркеров. Они позволяют идентифицировать место и тип взрыва даже при отсутствии прямых свидетельств детонации. История подобных экспериментов, включая создание озер или попытки подрывов в космосе, показывает, что последствия воздействия атома на ландшафт сохраняются веками. Красный тринитит остается одним из главных вещественных доказательств начала атомной эры.

"Химический профиль тринитита напрямую зависит от состава почвы и конструкционных материалов заряда", — отметил эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Сравнение типов кристаллов

Тип структуры Особенности формирования Клатрат типа I Захват ионов металлов в кремниевые ячейки при 5—8 ГПа Квазикристалл Упорядоченная, но непериодическая структура из расплава меди

Ответы на популярные вопросы

Почему этот кристалл не находили раньше?

Для обнаружения микроскопических клатратов внутри тринитита требуются современные методы рентгеновской дифракции и электронная микроскопия высокого разрешения. Образцы с полигона изучаются послойно, и новые технологии позволяют видеть детали, которые были недоступны в двадцатом веке.

Опасен ли найденный кристалл?

Сам по себе кристалл является стабильным минеральным образованием. Основную опасность в местах ядерных испытаний представляет остаточная радиация самого тринитита, а не структура новых соединений внутри него.

