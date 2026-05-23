Раковые клетки и вишнёвое авто: самые необычные объекты, отправленные человечеством в космос

Освоение космоса давно перестало быть исключительно делом профессиональных пилотов и функциональных аппаратов. Человечество стремится оставить след в бесконечности, превращая орбиту в хранилище самых неожиданных объектов и даже биологических историй.
История науки знает парадоксальные примеры. Клетки HeLa, взятые у пациентки Генриетты Лакс, приобрели бессмертие в лабораторных чашках. В 1961 году советская программа вывела эти образцы в космос. Цель — понять, как излучение меняет ткани, способные к бесконечному делению. Это был радикальный шаг, открывший окно в биологию будущего.
"Использование биологических образцов высокого риска и метаболической активности требует ювелирной точности в терморегуляции. Обыватель забывает, что орбита — это радиационная печь, убивающая любую незащищенную структуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.
Полет на Луну был мечтой всей жизни геолога Юджина Шумейкера. В 1998 году зонд Lunar Prospector доставил его прах к цели. Сегодня услуга стала индустрией. Частная компания Celestis предлагает отправить капсулы, превращая небо в кладбище. Спрос оказался колоссальным — сотни клиентов уже приобрели билеты в один конец для своих близких.
|Тип миссии
|Объект
|Научная
|Клеточные культуры HeLa
|Мемориальная
|Прах Юджина Шумейкера
"С точки зрения экологического контроля орбиты, доставка неорганических останков выглядит безопасно. Однако это плодит техногенный мусор, который в нанотехнологичных условиях может стать угрозой для действующих аппаратов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-эколог Олег Никитин.
Илон Маск в 2018 году пошел дальше остальных, отправив в пустоту вишневый Tesla Roadster. Внутри — манекен "Стелла" и зацикленный трек Дэвида Боуи. Сам бизнесмен честно признал это "самой вдохновляющей вещью". Это не просто пиар-ход, а демонстрация мощности инженерной системы и попытка переопределить границы допустимого.
"Маск использует подобные шоу, чтобы привлечь внимание к инфраструктуре связи. Это классический манипулятивный маркетинг с использованием качественной картинки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Да, частные компании предоставляют такие услуги, запуская капсулы с прахом на низкую околоземную орбиту или к Луне.
Ученые проверяли теорию влияния космической радиации на бессмертные ткани для поиска новых методов лечения онкологии.
Нет, Tesla Roadster находится на фиксированной гелиоцентрической орбите и останется в космосе на миллионы лет.
Существуют международные соглашения, регламентирующие чистоту орбиты, однако капсулы размером в грамм праха пока не попадают под жесткие запреты.
