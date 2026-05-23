Раковые клетки и вишнёвое авто: самые необычные объекты, отправленные человечеством в космос

Освоение космоса давно перестало быть исключительно делом профессиональных пилотов и функциональных аппаратов. Человечество стремится оставить след в бесконечности, превращая орбиту в хранилище самых неожиданных объектов и даже биологических историй.

Фото: https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ космический мусор

Биологическое наследие на орбите

История науки знает парадоксальные примеры. Клетки HeLa, взятые у пациентки Генриетты Лакс, приобрели бессмертие в лабораторных чашках. В 1961 году советская программа вывела эти образцы в космос. Цель — понять, как излучение меняет ткани, способные к бесконечному делению. Это был радикальный шаг, открывший окно в биологию будущего.

"Использование биологических образцов высокого риска и метаболической активности требует ювелирной точности в терморегуляции. Обыватель забывает, что орбита — это радиационная печь, убивающая любую незащищенную структуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Космические захоронения

Полет на Луну был мечтой всей жизни геолога Юджина Шумейкера. В 1998 году зонд Lunar Prospector доставил его прах к цели. Сегодня услуга стала индустрией. Частная компания Celestis предлагает отправить капсулы, превращая небо в кладбище. Спрос оказался колоссальным — сотни клиентов уже приобрели билеты в один конец для своих близких.

"С точки зрения экологического контроля орбиты, доставка неорганических останков выглядит безопасно. Однако это плодит техногенный мусор, который в нанотехнологичных условиях может стать угрозой для действующих аппаратов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-эколог Олег Никитин.

Автомобильные эксперименты

Илон Маск в 2018 году пошел дальше остальных, отправив в пустоту вишневый Tesla Roadster. Внутри — манекен "Стелла" и зацикленный трек Дэвида Боуи. Сам бизнесмен честно признал это "самой вдохновляющей вещью". Это не просто пиар-ход, а демонстрация мощности инженерной системы и попытка переопределить границы допустимого.

"Маск использует подобные шоу, чтобы привлечь внимание к инфраструктуре связи. Это классический манипулятивный маркетинг с использованием качественной картинки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о космических миссиях

Можно ли похоронить человека на орбите официально?

Да, частные компании предоставляют такие услуги, запуская капсулы с прахом на низкую околоземную орбиту или к Луне.

Почему клеткам HeLa потребовался космос?

Ученые проверяли теорию влияния космической радиации на бессмертные ткани для поиска новых методов лечения онкологии.

Автомобиль Маска полетит обратно?

Нет, Tesla Roadster находится на фиксированной гелиоцентрической орбите и останется в космосе на миллионы лет.

Законно ли выбрасывать прах в открытый космос?

Существуют международные соглашения, регламентирующие чистоту орбиты, однако капсулы размером в грамм праха пока не попадают под жесткие запреты.

