Почва становится как пластилин: что происходит с фундаментами зданий в северных регионах России

Российские города, расположенные на северных рубежах, столкнулись с вызовом, который ранее считался чисто теоретическим. Почва, десятилетиями служившая надежной опорой для многоэтажек и промышленных гигантов, стремительно теряет свою жесткость. Причина — изменение климата, превращающее многолетнюю мерзлоту в нестабильную кашу.

Таяние льда

Мерзлота уже не вечная

Термин "вечная мерзлота" окончательно перешел в разряд исторических архаизмов. Физические процессы, запущенные потеплением, делают грунт податливым, как пластилин, заявил директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров. Ученые, работающие на судне "Профессор Молчанов", подчеркивают: стабильность, на которую рассчитывали советские строители, испаряется под воздействием роста температуры.

"Мы наблюдаем деградацию криолитозоны — это не простая оттайка, а масштабная перестройка несущих свойств грунта. Когда лед в порах земли переходит в воду, любая инженерная конструкция теряет жесткую опору", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Угроза для городов

Якутск, Норильск и поселки Чукотки оказались в зоне риска. Их фундаменты были спроектированы в расчете на неизменную температуру грунта, но реальность изменилась. Прочность инфраструктуры северных территорий напрямую зависит от ледяного цемента под ногами. При его исчезновении здания начинают проседать, буквально "плывя" по склонам и равнинам.

Характеристика Состояние грунта Тип фундамента Свайный в мерзлых породах Реакция при таянии Просадка, потеря несущей способности

Масштаб проблемы требует вмешательства на государственном уровне. Речь идет не только о точечном ремонте, но и о полной перестройке подходов к арктической инженерии.

"Техногенные риски возрастают кратно. Старые дома не были рассчитаны на такую динамику грунта, и сейчас мы видим критическую необходимость в комплексном аудите безопасности всех опасных производственных объектов в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Мониторинг северных грунтов

Экспедиция Арктического плавучего университета ведет активную работу. Исследователи из ААНИИ установили датчики на Земле Франца-Иосифа — так называемые криоскважины. Эти приборы позволяют наблюдать за динамикой температуры грунта в реальном времени.

"Система мониторинга на островах — это наш единственный способ спрогнозировать скорость разрушения массива. Мы видим, как прогрев проникает вглубь, и получаем данные, которые нельзя игнорировать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии мерзлоты

Почему мерзлота тает быстрее, чем прогнозировали раньше?

Климат в Арктике теплеет значительно быстрее, чем в среднем на планете. Это вызывает глубокое протаивание слоев, которые раньше оставались скованными льдом круглый год.

Какие здания находятся под угрозой?

В зоне риска находятся строения на свайных фундаментах, глубина которых была рассчитана на стабильно холодный грунт. При его разжижении сваи теряют сцепление с землей.

Поможет ли бурение скважин остановить процесс?

Нет, скважины не останавливают оттепель. Они служат лишь инструментом для сбора данных, которые необходимы инженерам для разработки систем термостабилизации грунта.

Насколько опасно это для промышленности?

Крайне опасно. Нарушение стабильности фундамента влечет за собой риски разгерметизации трубопроводов и других техногенных аварий, что напрямую угрожает экологической обстановке.

