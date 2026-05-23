Почва становится как пластилин: что происходит с фундаментами зданий в северных регионах России

Российские города, расположенные на северных рубежах, столкнулись с вызовом, который ранее считался чисто теоретическим. Почва, десятилетиями служившая надежной опорой для многоэтажек и промышленных гигантов, стремительно теряет свою жесткость. Причина — изменение климата, превращающее многолетнюю мерзлоту в нестабильную кашу.
Термин "вечная мерзлота" окончательно перешел в разряд исторических архаизмов. Физические процессы, запущенные потеплением, делают грунт податливым, как пластилин, заявил директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров. Ученые, работающие на судне "Профессор Молчанов", подчеркивают: стабильность, на которую рассчитывали советские строители, испаряется под воздействием роста температуры.
"Мы наблюдаем деградацию криолитозоны — это не простая оттайка, а масштабная перестройка несущих свойств грунта. Когда лед в порах земли переходит в воду, любая инженерная конструкция теряет жесткую опору", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Якутск, Норильск и поселки Чукотки оказались в зоне риска. Их фундаменты были спроектированы в расчете на неизменную температуру грунта, но реальность изменилась. Прочность инфраструктуры северных территорий напрямую зависит от ледяного цемента под ногами. При его исчезновении здания начинают проседать, буквально "плывя" по склонам и равнинам.
|Характеристика
|Состояние грунта
|Тип фундамента
|Свайный в мерзлых породах
|Реакция при таянии
|Просадка, потеря несущей способности
Масштаб проблемы требует вмешательства на государственном уровне. Речь идет не только о точечном ремонте, но и о полной перестройке подходов к арктической инженерии.
"Техногенные риски возрастают кратно. Старые дома не были рассчитаны на такую динамику грунта, и сейчас мы видим критическую необходимость в комплексном аудите безопасности всех опасных производственных объектов в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Экспедиция Арктического плавучего университета ведет активную работу. Исследователи из ААНИИ установили датчики на Земле Франца-Иосифа — так называемые криоскважины. Эти приборы позволяют наблюдать за динамикой температуры грунта в реальном времени.
"Система мониторинга на островах — это наш единственный способ спрогнозировать скорость разрушения массива. Мы видим, как прогрев проникает вглубь, и получаем данные, которые нельзя игнорировать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Климат в Арктике теплеет значительно быстрее, чем в среднем на планете. Это вызывает глубокое протаивание слоев, которые раньше оставались скованными льдом круглый год.
В зоне риска находятся строения на свайных фундаментах, глубина которых была рассчитана на стабильно холодный грунт. При его разжижении сваи теряют сцепление с землей.
Нет, скважины не останавливают оттепель. Они служат лишь инструментом для сбора данных, которые необходимы инженерам для разработки систем термостабилизации грунта.
Крайне опасно. Нарушение стабильности фундамента влечет за собой риски разгерметизации трубопроводов и других техногенных аварий, что напрямую угрожает экологической обстановке.
