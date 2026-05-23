За гранью безумия: 5 самых странных и опасных достижений, попавших в Книгу Гиннесса

Жажда признания заставляет людей игнорировать инстинкт самосохранения и нормы приличия. Представители Guinness World Records фиксируют достижения, которые граничат с безумием: от многодневных поцелуев до поедания насекомых. Эти рекорды доказывают, что человеческая выносливость часто лишена здравого смысла.

Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рекорд Гиннесса

Опасная близость длиной в двое суток

Первые рекорды в категории самого долгого поцелуя казались невинным соревнованием. Марк и Роберта Грисвольд в 1998 году провели вместе 29 часов. Однако азарт быстро превратил романтику в физическое истощение. В 1999 году израильтяне Кармит Цубера и Дрор Орпаз продержались более 30 часов, после чего отправились в больницу с диагнозом переутомление. Организм не выдержал статичного напряжения и отсутствия сна.

Финальную точку поставили Эккачай и Лаксана Тиранарат из Таиланда в 2013 году. Их результат составил 58 часов 35 минут. Паре приходилось посещать уборную вместе, не разрывая контакта губ. Подобные температурные рекорды выносливости организма заставили комитет Гиннесса закрыть категорию из-за высокого риска для жизни участников.

"Длительное отсутствие сна в сочетании с вертикальным положением тела нарушает кровообращение и работу нервной системы. Это классический пример того, как погоня за хайпом заменяет заботу о базовых функциях организма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Диета из живых тараканов

В 2001 году Кен Эдвардс установил рекорд, который до сих пор вызывает содрогание. За одну минуту он проглотил 36 живых тараканов. Артист варьете и раньше практиковал странные номера, например, помещая в нижнее белье 47 крыс. Свои вкусовые ощущения он описывал как ужасные, отмечая, что выжить в такие моменты помогает только мысль о кружке пива.

Наука рассматривает подобные действия как крайнюю форму десенсибилизации. Желудок человека способен переварить насекомых, но риск заражения паразитами и реакция психики делают такое занятие опасным. Официальная Книга рекордов больше не стремится популяризировать такие достижения, оставляя их для альтернативных изданий, где фиксируют исследование технологий человеческой глупости.

Ванна с ядовитыми соседями

Джеки Бибби, известный как Техасский змеелов, довел мастерство игнорирования страха до абсолюта. В 2006 году он удерживал во рту за хвосты 10 гремучих змей. Но его главным достижением стало пребывание в ванне с 85 ядовитыми рептилиями в течение 45 минут. Сложность заключалась не в количестве гадов, а в необходимости сохранять полную неподвижность.

Любое резкое движение могло спровоцировать атаку. Бибби признавался, что тяжелее всего было терпеть зуд. Инспекторы подтвердили: зубы у всех змей были на месте. Однажды любовь к опасности обернулась трагедией — после укуса Джеки потерял ногу, но это не заставило его прекратить выступления. Такая фатальная преданность делу напоминает аномальную погоду, которой невозможно противостоять.

"Работа с ядовитыми животными в ограниченном пространстве — это игра с вероятностью. Даже профессиональный укротитель не застрахован от хаотичного поведения рептилии в массе", — подчеркнул специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Физика громкой отрыжки

Борьба за титул самого громкого человека развернулась между британцем Полом Ханном и австралийцем Невиллом Шарпом. В 2021 году Шарп выдал результат 112,4 дБ. Чтобы понять масштаб: это громче бензопилы и сопоставимо с ревом сирены. Для достижения такого эффекта рекордсмены используют специальную технику заглатывания воздуха на пустой желудок.

Рекордсмен Уровень громкости (дБ) Пол Ханн (2004) 104,9 Пол Ханн (2009) 109,9 Невилл Шарп (2021) 112,4

Физически этот процесс представляет собой резкий выброс газа через пищеводный сфинктер. Вибрации тканей создают звуковую волну огромной мощности. Хотя со стороны это выглядит нелепо, участники относятся к процессу серьезно, анализируя акустические параметры так же тщательно, как метеорологи изучают изменение климата и его последствия.

Метеористы и триумф сфинктера

Самый долгий зафиксированный флатус принадлежит Бернару Клемменсу — 2 минуты 42 секунды. Но история знает и более артистичных персонажей. Жозеф Пюжоль, известный как Ле Петоман, превратил физиологическую особенность в искусство. Он выступал в кабаре Мулен Руж, имитируя залпы пушек и играя мелодии с помощью мышц живота. Его гонорары превышали доходы ведущих актрис того времени.

"В истории науки и развлечений такие случаи редки. Пюжоль обладал уникальной способностью втягивать воздух и воду через сфинктер, что позволяло ему сознательно управлять процессом выброса газа", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о рекордах

Почему Книга Гиннесса закрывает некоторые категории?

Комитет прекращает фиксацию достижений, если они представляют прямую угрозу жизни или здоровью участников, как это случилось с марафонами поцелуев.

Есть ли предел громкости человеческой отрыжки?

Теоретически предел ограничен эластичностью тканей и объемом легких, но текущие показатели уже близки к порогу болевого ощущения для окружающих.

Оплачиваются ли рекорды Guinness World Records?

Организация не платит денежные вознаграждения. Рекордсмены получают сертификат и мировую известность, которую монетизируют самостоятельно через шоу и рекламу.

Читайте также