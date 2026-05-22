Инженеры из Аризонского университета создали искусственные мышцы, которые заставляют железо двигаться с грацией живого существа. Забудьте о громоздких сервоприводах и жужжащих гидравлических насосах. Новая технология HARP — это гибкие полимерные трубки, которые работают на пневматике и выдают колоссальную мощь при мизерном весе. Ученые фактически превратили обычный воздух в топливо для имитации настоящей биологической ткани, стирая грань между машиной и организмом.
Технология основана на спирально-анизотропном армированном полимере. Визуально это напоминает итальянскую пасту каватаппи — полые спирали, которые при подаче давления начинают расширяться и сжиматься.
В отличие от жестких конструкций, которые демонстрирует современная выставка робототехники, эти мышцы работают бесшумно. Они не требуют тяжелых аккумуляторов непосредственно в конечностях, что делает аппараты невероятно маневренными.
"Это прорыв в силовой плотности. Вес привода ничтожен, а подъемная сила в разы превосходит электрические аналоги. Мы убираем лишнее "мясо" из конструкции, оставляя только чистую энергию движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Такие приводы идеально подходят для создания роботов-андроидов нового поколения. Вместо того чтобы пугать людей лязгом металла, эти машины будут двигаться плавно.
Биомиметический подход позволяет дублировать механику человеческого тела с точностью до миллиметра. Это не просто имитация — это попытка инженеров переиграть эволюцию на её же поле.
|Характеристика
|Привод HARP (мышца)
|Классический электропривод
|Уровень шума
|Нулевой (бесшумно)
|Высокий (гул/треск)
|Гибкость
|Абсолютная
|Ограничена шарнирами
|Стойкость к среде
|Высокая (термостойкость)
|Низкая (перегрев/замыкание)
Сфера применения не ограничивается лабораториями. Мягкая робототехника критически важна в зонах бедствий. Там, где привычный робот-волк застрянет в обломках, гибкая конструкция просочится сквозь щели как змея.
Термостойкий полимер позволяет использовать такие машины даже у термальных источников или в глубоководных желобах. Исследование океана, где недавно была найдена странная дорога из жёлтого кирпича, станет безопаснее и дешевле.
"Для промышленной безопасности такие новинки — спасение. Отсутствие искр при работе и устойчивость к химикатам позволяют отправлять роботов в самые агрессивные среды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
В быту такие системы станут "невидимыми помощниками". Аризонские исследователи создают устройства, способные безопасно контактировать с кожей пожилых людей. Это в корне меняет концепцию эксплуатации искусственного интеллекта. Теперь машина — не просто холодный алгоритм, а мягкая, деликатная сила, способная поддержать человека в прямом смысле слова.
В той же лаборатории уже "вырастили" бионическую руку-слона. Это манипулятор, лишенный костей, который повторяет каждое движение хобота. Гибкость запредельная. Наряду с этим ученые тестируют экзоскелеты для спины. Они комбинируют активные мышцы HARP и пассивные элементы, снижая нагрузку на позвоночник при подъеме грузов до минимума.
"Биофизика движения в этих приводах реализована идеально. Мы видим переход от механики рычагов к механике распределенного напряжения, что гораздо естественнее для живых систем", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.
Будущее робототехники за универсальностью. Ожидается, что инновация найдет применение в сельском хозяйстве, медицине и даже при колонизации других планет. Прочность полимера и простота его "питания" сжатым воздухом делают систему невероятно живучей. Инженеры создали не очередную игрушку, а новый стандарт движения для всей индустрии.
Потому что в их основе нет жестких металлических звеньев. Конструкция состоит из эластичного полимера, который может деформироваться без поломок, принимая нужную форму.
Для самой работы мышц HARP используется пневматика — энергия сжатого газа. Электричество нужно только для управления клапанами и работы компактного компрессора.
В отличие от электромоторов, эти приводы не выделяют тепло при работе и устойчивы к внешним экстремальным температурам, что делает их идеальными для тяжелой промышленности.
В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.