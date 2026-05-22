Хобот слона, но из полимера: инженеры научили металл двигаться как живое существо

Инженеры из Аризонского университета создали искусственные мышцы, которые заставляют железо двигаться с грацией живого существа. Забудьте о громоздких сервоприводах и жужжащих гидравлических насосах. Новая технология HARP — это гибкие полимерные трубки, которые работают на пневматике и выдают колоссальную мощь при мизерном весе. Ученые фактически превратили обычный воздух в топливо для имитации настоящей биологической ткани, стирая грань между машиной и организмом.

Макароны против стали: как работает HARP

Технология основана на спирально-анизотропном армированном полимере. Визуально это напоминает итальянскую пасту каватаппи — полые спирали, которые при подаче давления начинают расширяться и сжиматься.

В отличие от жестких конструкций, которые демонстрирует современная выставка робототехники, эти мышцы работают бесшумно. Они не требуют тяжелых аккумуляторов непосредственно в конечностях, что делает аппараты невероятно маневренными.

"Это прорыв в силовой плотности. Вес привода ничтожен, а подъемная сила в разы превосходит электрические аналоги. Мы убираем лишнее "мясо" из конструкции, оставляя только чистую энергию движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Такие приводы идеально подходят для создания роботов-андроидов нового поколения. Вместо того чтобы пугать людей лязгом металла, эти машины будут двигаться плавно.

Биомиметический подход позволяет дублировать механику человеческого тела с точностью до миллиметра. Это не просто имитация — это попытка инженеров переиграть эволюцию на её же поле.

Характеристика Привод HARP (мышца) Классический электропривод Уровень шума Нулевой (бесшумно) Высокий (гул/треск) Гибкость Абсолютная Ограничена шарнирами Стойкость к среде Высокая (термостойкость) Низкая (перегрев/замыкание)

От завалов до космоса: где пригодятся мягкие роботы

Сфера применения не ограничивается лабораториями. Мягкая робототехника критически важна в зонах бедствий. Там, где привычный робот-волк застрянет в обломках, гибкая конструкция просочится сквозь щели как змея.

Термостойкий полимер позволяет использовать такие машины даже у термальных источников или в глубоководных желобах. Исследование океана, где недавно была найдена странная дорога из жёлтого кирпича, станет безопаснее и дешевле.

"Для промышленной безопасности такие новинки — спасение. Отсутствие искр при работе и устойчивость к химикатам позволяют отправлять роботов в самые агрессивные среды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

В быту такие системы станут "невидимыми помощниками". Аризонские исследователи создают устройства, способные безопасно контактировать с кожей пожилых людей. Это в корне меняет концепцию эксплуатации искусственного интеллекта. Теперь машина — не просто холодный алгоритм, а мягкая, деликатная сила, способная поддержать человека в прямом смысле слова.

Хобот слона и поддержка спины

В той же лаборатории уже "вырастили" бионическую руку-слона. Это манипулятор, лишенный костей, который повторяет каждое движение хобота. Гибкость запредельная. Наряду с этим ученые тестируют экзоскелеты для спины. Они комбинируют активные мышцы HARP и пассивные элементы, снижая нагрузку на позвоночник при подъеме грузов до минимума.

"Биофизика движения в этих приводах реализована идеально. Мы видим переход от механики рычагов к механике распределенного напряжения, что гораздо естественнее для живых систем", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Будущее робототехники за универсальностью. Ожидается, что инновация найдет применение в сельском хозяйстве, медицине и даже при колонизации других планет. Прочность полимера и простота его "питания" сжатым воздухом делают систему невероятно живучей. Инженеры создали не очередную игрушку, а новый стандарт движения для всей индустрии.

Ответы на популярные вопросы о биомиметике

Почему эти мышцы называют "мягкими"?

Потому что в их основе нет жестких металлических звеньев. Конструкция состоит из эластичного полимера, который может деформироваться без поломок, принимая нужную форму.

Нужна ли им электроэнергия?

Для самой работы мышц HARP используется пневматика — энергия сжатого газа. Электричество нужно только для управления клапанами и работы компактного компрессора.

Могут ли они перегреться?

В отличие от электромоторов, эти приводы не выделяют тепло при работе и устойчивы к внешним экстремальным температурам, что делает их идеальными для тяжелой промышленности.

