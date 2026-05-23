Космический интернет уже рядом: как Илон Маск планирует подключить Марс к глобальной сети

Илон Маск намерен превратить человечество в многопланетарный вид, и для этого одной ракетной тяги уже недостаточно. Пока колонисты мечтают о Марсе, Starlink готовит фундамент для цифрового присутствия за пределами околоземной орбиты. Связь в глубоком космосе требует пересмотра самой физики передачи данных.

Два спутника в космосе

Лазеры вместо проводов

Забудьте о привычных интернет-кабелях. В космосе их не проложишь, а наземные станции не дотянутся до Марса из-за кривизны планеты и колоссальных расстояний. Маск делает ставку на лазерные межспутниковые каналы. Это не просто "дальнобойный фонарик", а сложная система, позволяющая аппаратам передавать гигабайты информации, нацеливаясь друг на друга в вакууме. Такой подход уже тестируют на новых поколениях спутников Starlink.

"Лазерная связь в космосе — это единственный способ обойти ограничения радиоволн. Мы убираем посредников в виде наземных приемников, что критически важно в условиях дефицита мощности и высоких помех", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Если на Земле оптимизация работы оборудования - вопрос комфорта, то в межпланетных масштабах — вопрос выживания. Данные должны летать почти со скоростью света.

Параметр Земная сеть Межпланетная сеть Способ передачи Радиоволны/Оптика Лазерные лучи Задержка (Latency) Миллисекунды Минуты и часы

Орбитальные сети на Луне

Луна станет тестовой площадкой. Маск планирует развернуть там отдельную группировку спутников. Это позволит будущим миссиям Artemis не терять связь с Землей, находясь на обратной стороне спутника. Телеметрия и навигация требуют стабильного канала, иначе роботы просто застрянут в лунном реголите.

"Создание инфраструктуры вокруг небесных тел — это архитектурная задача колоссальной сложности. Важно не только передать сигнал, но и обеспечить целостность данных в среде, где уровень радиации разрушает электронику", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные спутниковые системы фактически станут "космическим Wi-Fi". Без них любой прогресс на Марсе останется автономной изоляцией, а не частью земной цивилизации.

"Масштабирование сети на другие планеты потребует пересмотра протоколов передачи на уровне физического слоя, так как текущие стандарты TCP/IP просто не переживут задержки в десятки минут при плохой связи", — разъяснила специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о межпланетной сети

Зачем нужен интернет на Марсе, если там нет людей?

Для беспилотных аппаратов, роботов-строителей и систем жизнеобеспечения, которые готовят базу к прибытию человека.

Почему нельзя просто использовать мощные антенны?

Мощность сигнала падает пропорционально квадрату расстояния. Радиоволны на таких дистанциях превращаются в шум, лазер же дает сфокусированный поток данных.

Сколько придется ждать ответа на сообщение?

Время задержки зависит от взаимного расположения планет — от 3 до 22 минут в одну сторону.

Когда это заработает для обычных пользователей?

Проект находится на ранней стадии. Первыми пользователями станут астронавты и автоматизированные научные станции.

