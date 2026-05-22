Взлом биологических часов: зачем российские учёные создали технологию мгновенного созревания пшеницы

Селекция сельскохозяйственных культур вступает в эру точечного инженерного вмешательства в биологический код. Исследователи из ИЦИГ СО РАН представили технологию редактирования генома пшеницы, которая радикально сокращает путь от лабораторного эксперимента до получения готового сорта с заданными параметрами созревания.

Молекулярные ножницы: как это работает

Традиционная селекция — это лотерея с длинным циклом ожидания. Молекулярно ориентированный подход ускоряет процесс, используя уже существующее разнообразие. Однако технология CRISPR/Cas9, известная как "молекулярные ножницы", позволяет действовать грубее и эффективнее. Ученые не ждут случайных мутаций, а сами разрезают ДНК в заданных местах.

"Работа с геномом требует ювелирной точности, ведь любая ошибка в выборе "мишени" РНК-проводника может привести к непредсказуемым фенотипическим сдвигам, сводящим на нет всю пользу от будущего сорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

От чашки Петри до урожая

Процесс превращения сырого генетического материала в колосящееся поле выглядит как научная фантастика. Исследователи извлекают зародыши из незрелых семян пшеницы на 14-16-й день после цветения. После стерилизации этанолом и отбеливателем материал помещают в питательную среду для роста специальных эмбриогенных каллусов — по сути, растительных "стволовых клеток".

В дело вступают частицы золота с нанесенным белком Cas9 и РНК-проводниками, которые доставляют "ножницы" к целевым генам. Последующая адаптация проростков в различных условиях температуры и освещения позволяет отобрать только жизнеспособные организмы. Анализ ПЦР и секвенирование подтверждают: цель достигнута, изменения закреплены.

"Химическая модификация клеточной структуры при помощи золотых наночастиц выступает здесь транспортным вектором, который позволяет доставить фермент максимально бережно, не разрушая клеточную мембрану полностью", — разъяснила ученый-химик Марина Ефимова.

Метод Скорость и точность Традиционная селекция Низкая, высокая вариативность CRISPR/Cas9 Высокая, целевая направленность

В полевых испытаниях мутантные формы пшеницы сорта Велют созрели на 4-5 дней раньше "контрольной группы". Самоопыление закрепило результат, гарантируя, что раннее колошение станет наследственным признаком, а не случайностью. Это прямой путь к повышению общей продуктивности сельскохозяйственных угодий в условиях переменчивого климата.

"Изменение сроков вегетации через прямое вмешательство в геном — это мощная адаптационная стратегия, позволяющая растению уйти от критических пиков температур или засухи, типичных для поздних фаз развития", — сообщил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о селекции

Почему для доставки Cas9 выбрали золото?

Микрочастицы золота инертны, они легко проникают в ткань каллуса, не вызывая немедленной гибели клеток, что делает их идеальными "курьерами" для доставки генетического инструмента.

Считаются ли такие сорта ГМО?

Метод CRISPR/Cas9 вызывает направленные мутации, что с точки зрения биологии часто классифицируется как специфическая форма генетического редактирования, требующая отдельных протоколов сертификации в разных странах.

На сколько дней сокращается цикл созревания?

Первичные испытания на сорте Велют показали преимущество в 4-5 дней ускоренного колошения по сравнению с немодифицированными растениями.

Насколько стабилен закрепленный признак?

Использование метода самоопыления у потомства стабильно передает внесенные изменения, что делает признак устойчивым для дальнейшего массового размножения сорта.

