Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Где время теряет смысл: почему люди добровольно уходят в темноту и что они там находят

Наука

Жизнь без солнечного света и часов превращает человеческое восприятие времени в хаос. Эксперименты спелеологов показывают: мозг в изоляции растягивает сутки до сорока восьми часов, а память стирает границы между прошлым и будущим, погружая личность в состояние бесконечного настоящего.

Человек в пещере
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Человек в пещере

Хронометр внутри человеческого мозга

В 1962 году французский исследователь Мишель Сифр спустился в пещеру Скарассон на два месяца. У него не было календаря и источников естественного света. Сифр сообщил на поверхность о завершении эксперимента 14 сентября, хотя по его внутренним ощущениям на календаре было только 20 августа. Потеря двадцати пяти дней жизни произошла из-за деформации циркадных ритмов в условиях сенсорной депривации.

Испытуемый считал до ста двадцати, полагая, что тратит на это две минуты. Реальное время процесса составляло пять минут. Мозг перестал фиксировать изменения среды, превращая дни в один неразрывный поток. Подобные геологические открытия в области психофизиологии доказали наличие автономных биологических часов.

"В условиях пещеры мозг теряет внешние маркеры. Это приводит к тому, что субъективная секунда становится длиннее физической. Человек буквально живет медленнее, чем тикают часы на поверхности", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Социальная динамика в темноте

Проект Deep Time 2021 года показал, как группа из пятнадцати человек адаптируется к мраку в пещере Ломбрив. Участники жили без привязки к графику: ели, когда чувствовали голод, и ложились спать по сигналу организма. Оказалось, что коллектив быстро теряет синхронность. Пока одни работали, другие погружались в глубокий сон, что провоцировало конфликты из-за бытовых обязанностей и гигиены.

Когда исследователи поднялись на свет спустя сорок дней, большинство участников полагали, что прошло не более месяца. Мозг "вырезал" скучные фрагменты существования, сокращая пребывание под землей в памяти. Изучение таких состояний помогает понять, как антропология и биология взаимодействуют в экстремальных условиях обитания.

Параметр эксперимента Результат в изоляции
Средняя длина суток От 24,5 до 48 часов
Погрешность восприятия Потеря до 25-30% времени
Температура тела Снижение до 34-35 градусов

"Длительное пребывание в замкнутом пространстве без вентиляции и света меняет когнитивные функции. Мы наблюдаем деградацию оперативной памяти и способности к планированию", — отметил эксперт Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Граница человеческой психики

Испанка Беатрис Фламини провела пятьсот дней в пещере под Мотрилем. Ее опыт стал самым жестким испытанием одиночеством. В какой-то момент Фламини перестала убирать в палатке и начала разговаривать с камнями. У женщины развилась слуховая паранойя: ей казалось, что в грот проникли крупные хищники, хотя пещера была абсолютно пуста. Постоянная тьма и тишина разрушают связь с реальностью эффективнее любого физического изнурения.

Фламини временно покидала пещеру на восемь дней из-за мигреней, вызванных техническими помехами от роутера. Это техническое прерывание не позволило официально побить рекорд 1973 года. Тем не менее, ее данные о состоянии психики уникальны для науки. Это напоминает то, как древний мир пещер диктует свои правила выживания любому гостю.

Ответы на популярные вопросы

Как отсутствие света влияет на сон?

Без солнца организм перестает вырабатывать гормоны в строгом цикле. Фаза быстрого сна удлиняется, а сновидения становятся ярче и реалистичнее. Моторика замедляется, и человек может проспать четырнадцать часов, считая, что вздремнул на полчаса.

Можно ли сойти с ума в пещере?

Риск развития депрессии и паранойи крайне высок. Длительная депривация приводит к потере навыков прямохождения и социальной координации. После выхода на свет люди часто испытывают беспричинный страх перед открытым пространством и техникой.

Зачем ученые проводят такие опыты?

Данные необходимы для подготовки длительных космических миссий. Жизнь на Луне или Марсе будет протекать в похожих условиях: замкнутый объем, отсутствие смены дня и ночи, ограниченные ресурсы и социальный вакуум.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые психология эксперимент исследование
Новости Все >
Прощай, собственность: за какие нарушения у россиян начнут массово изымать участки
Детские уши уязвимее взрослых: одна особенность черепа открывает путь воспалению
Лаборатория в кармане робота: возможности модульных нанотехнологий в космосе
Миллионы вакансий или жесткая экономия: почему бизнес в России выбирает сокращения
"Раздражаю? Болтуха?": Чеботина жёстко ответила Успенской и призвала прекратить публичные выяснения
Пробы под запретом: как лишние килограммы лишили Аглаю Шиловскую новых ролей
Ловушка крепкой валюты: почему рост рубля до 72,6 тревожит экспертов рынка
Пять лет назад над китайцами смеялись — а теперь есть модели, которые обгоняют корейцев по надёжности
Дорого не значит эффективно: эти популярные бьюти-процедуры — пустая трата денег
Атаман ВКО осудил атаку беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске
Сейчас читают
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Эти кабачки съедят даже те, кто их терпеть не может: один трюк с подливой меняет всё
Пять лет назад над китайцами смеялись — а теперь есть модели, которые обгоняют корейцев по надёжности
Дорого не значит эффективно: эти популярные бьюти-процедуры — пустая трата денег
Жара против нервов: эксперты раскрыли связь между потоотделением и приступами паники
Атаман ВКО осудил атаку беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске
В тени демографии: медики выступили против поспешного создания семей подростками
Родители листают пособия и мрачнеют: Солженицын сидит между классиками, как будто так и надо
Тайная иерархия панелек: как обычный 3-й этаж стал символом советского блата
Невидимый враг под капотом: как коррозия уничтожает систему охлаждения вашего автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.