Где время теряет смысл: почему люди добровольно уходят в темноту и что они там находят

Жизнь без солнечного света и часов превращает человеческое восприятие времени в хаос. Эксперименты спелеологов показывают: мозг в изоляции растягивает сутки до сорока восьми часов, а память стирает границы между прошлым и будущим, погружая личность в состояние бесконечного настоящего.
В 1962 году французский исследователь Мишель Сифр спустился в пещеру Скарассон на два месяца. У него не было календаря и источников естественного света. Сифр сообщил на поверхность о завершении эксперимента 14 сентября, хотя по его внутренним ощущениям на календаре было только 20 августа. Потеря двадцати пяти дней жизни произошла из-за деформации циркадных ритмов в условиях сенсорной депривации.
Испытуемый считал до ста двадцати, полагая, что тратит на это две минуты. Реальное время процесса составляло пять минут. Мозг перестал фиксировать изменения среды, превращая дни в один неразрывный поток. Подобные геологические открытия в области психофизиологии доказали наличие автономных биологических часов.
"В условиях пещеры мозг теряет внешние маркеры. Это приводит к тому, что субъективная секунда становится длиннее физической. Человек буквально живет медленнее, чем тикают часы на поверхности", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Проект Deep Time 2021 года показал, как группа из пятнадцати человек адаптируется к мраку в пещере Ломбрив. Участники жили без привязки к графику: ели, когда чувствовали голод, и ложились спать по сигналу организма. Оказалось, что коллектив быстро теряет синхронность. Пока одни работали, другие погружались в глубокий сон, что провоцировало конфликты из-за бытовых обязанностей и гигиены.
Когда исследователи поднялись на свет спустя сорок дней, большинство участников полагали, что прошло не более месяца. Мозг "вырезал" скучные фрагменты существования, сокращая пребывание под землей в памяти. Изучение таких состояний помогает понять, как антропология и биология взаимодействуют в экстремальных условиях обитания.
|Параметр эксперимента
|Результат в изоляции
|Средняя длина суток
|От 24,5 до 48 часов
|Погрешность восприятия
|Потеря до 25-30% времени
|Температура тела
|Снижение до 34-35 градусов
"Длительное пребывание в замкнутом пространстве без вентиляции и света меняет когнитивные функции. Мы наблюдаем деградацию оперативной памяти и способности к планированию", — отметил эксперт Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Испанка Беатрис Фламини провела пятьсот дней в пещере под Мотрилем. Ее опыт стал самым жестким испытанием одиночеством. В какой-то момент Фламини перестала убирать в палатке и начала разговаривать с камнями. У женщины развилась слуховая паранойя: ей казалось, что в грот проникли крупные хищники, хотя пещера была абсолютно пуста. Постоянная тьма и тишина разрушают связь с реальностью эффективнее любого физического изнурения.
Фламини временно покидала пещеру на восемь дней из-за мигреней, вызванных техническими помехами от роутера. Это техническое прерывание не позволило официально побить рекорд 1973 года. Тем не менее, ее данные о состоянии психики уникальны для науки. Это напоминает то, как древний мир пещер диктует свои правила выживания любому гостю.
Без солнца организм перестает вырабатывать гормоны в строгом цикле. Фаза быстрого сна удлиняется, а сновидения становятся ярче и реалистичнее. Моторика замедляется, и человек может проспать четырнадцать часов, считая, что вздремнул на полчаса.
Риск развития депрессии и паранойи крайне высок. Длительная депривация приводит к потере навыков прямохождения и социальной координации. После выхода на свет люди часто испытывают беспричинный страх перед открытым пространством и техникой.
Данные необходимы для подготовки длительных космических миссий. Жизнь на Луне или Марсе будет протекать в похожих условиях: замкнутый объем, отсутствие смены дня и ночи, ограниченные ресурсы и социальный вакуум.
