Оксана Аникина

Секрет вечного сияния: ученые раскрыли тайну самозащиты золота

Золото веками сводило людей с ума. Оно не тускнеет, не ржавеет и сохраняет свое сияние, будто время для него замерло. Долгое время мы думали, что всё дело в ленивой химической природе желтого металла. Мол, он просто не желает общаться с кислородом. Оказалось, всё куда интереснее. Это не случайность, а результат филигранной работы атомной архитектуры.

Золото
Фото: creativecommons.org by Andrey Petukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атомный заговор на поверхности

Команда ученых из Тулейнского университета буквально заглянула внутрь золота с помощью продвинутого моделирования. Физики выяснили: на определенных поверхностях атомы золота не сидят смирно. Они выстраиваются в сложные структуры, создавая непреодолимый барьер. Это своеобразный "бронежилет" на наноуровне, который отталкивает молекулы кислорода.

Без этой перегруппировки кислород атакует металл безжалостно, распадаясь и вступая в реакцию. Перестройка поверхностных атомов блокирует процесс в триллионы раз эффективнее. Фактически, золото само строит свою защиту, превращаясь в химическую крепость.

"Это фундаментальное отличие от большинства металлов. Золото не просто пассивно, оно активно управляет своей геометрией для самообороны. Фактически, золото — это самовосстанавливающийся щит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Золото в роли ускорителя

В мире большой химии золото — игрок неоднозначный. С одной стороны, его устойчивость к реакциям идеальна для украшений и сложной электроники. С другой стороны, именно эта стабильность мешает золоту диссоциировать кислород. А ведь именно этот процесс нужен для создания мощных катализаторов — веществ, ускоряющих превращение молекул.

Тип структуры Взаимодействие с кислородом
Стандартная поверхность Активно расщепляет молекулы
Перестроенная (защитная) Блокирует реакции на триллионы единиц

Сейчас промышленность уже использует золото с палладием для производства пластика. Ученые также присматриваются к технологиям очистки выхлопных газов с помощью благородных металлов. Главная задача — научиться "взламывать" эту естественную атомную защиту, чтобы золото стало еще более активным в реакциях.

"Химия здесь напоминает игру в тетрис. Если мы сможем манипулировать геометрией поверхности на молекулярном уровне, мы заставим золото работать на нас гораздо эффективнее, чем сейчас", — разъяснила ученый-химик Марина Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Почему золото не ржавеет, как железо?

Железо охотно отдает электроны кислороду, образуя рыхлый оксид. Золото же удерживает электроны при себе, а благодаря особой структуре поверхности просто не дает кислороду шанса на "липкий" контакт.

Можно ли сделать золото химически активным?

Да, для этого золото измельчают до наночастиц или комбинируют с другими металлами. Ученые из Тулейна предлагают третий путь — влиять на геометрию самой кристаллической решетки.

Будет ли золото когда-нибудь использовано для производства топлива?

Золотые катализаторы перспективны для энергетической промышленности. Они могут помочь в создании эффективных каталитических реакций, необходимых для новых типов батарей или очистки выбросов.

Это открытие важно только для ювелиров?

Совсем нет. Информация полезна для инженеров-химиков и создателей промышленных систем. Ювелирам эта стойкость уже хорошо известна, теперь мы просто понимаем, почему она достижима.

"Геометрия поверхности — это ключ к новому поколению катализаторов. Мы привыкли менять состав смесей, но теперь понимаем, что нужно менять форму самих кристаллов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Марина Ефимова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
