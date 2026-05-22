Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В недрах Канадского щита ученые обнаружили колоссальные запасы природного водорода. Этот ресурс, образующийся в древних кристаллических породах, способен радикально изменить глобальную энергетику, став экологичной альтернативой переработке углеводородов и дорогостоящему электролизу воды.

Фото: Pravda.ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Открытый карьер

Парадокс чистого топлива

Мировая промышленность ежегодно поглощает миллионы тонн водорода. Ресурс стоимостью 135 миллиардов долларов критически важен для выплавки стали и производства азотных удобрений. Без него невозможно поддерживать продовольственную безопасность планеты. Однако до 95 процентов газа добывают путем переработки ископаемого сырья, что заваливает атмосферу углекислым газом. Ситуация абсурдна: чтобы получить чистое топливо, люди сжигают нефть и уголь.

Альтернативный путь — расщепление воды током — остается запредельно дорогим. Перевозить газ тоже непросто. Самый легкий элемент требует экстремального давления или охлаждения до сверхнизких температур. Эти преграды мешают развитию технологий, которые могли бы заменить дизель и мазут в транспортной сфере.

"Обнаружение стабильных источников белого водорода в земной коре снимает вопрос о затратах энергии на его синтез. Природа уже выполнила самую сложную часть работы за нас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Подземная фабрика из железа

Геохимики из Торонтского и Оттавского университетов нашли выход буквально под ногами. Древние породы Канадского щита богаты железом. Когда грунтовые воды просачиваются сквозь трещины на глубину, начинается химическая реакция. Металл окисляется, забирая кислород из молекул воды. Высвободившийся чистый водород скапливается в пустотах и стремится к поверхности. Раньше считалось, что он слишком летуч для образования месторождений, но реальные замеры опровергли теорию.

Характеристика Значение на месторождении Тимминс Выход из одной скважины 8 килограмм в год Общее количество скважин 15 000 единиц Суммарная годовая добыча 140 тонн Энергетический эквивалент 4,7 миллиона кВт-ч

Исследование показало, что газовыделение остается стабильным десятилетиями. Это превращает обычные шахты в пассивные электростанции. В отличие от фундаментальной физики, ищущей новые силы природы, геохимия предлагает использовать уже протекающие процессы окисления для решения энергетического кризиса.

"Любое нарушение целостности скальных массивов при горной добыче может спровоцировать утечку водорода. Важно контролировать концентрацию газа для предотвращения аварийных ситуаций", — отметил специально для Pravda.Ru геолог Трофимов Алексей.

Логистика и северные перспективы

Белый водород нашли там, где уже стоят горно-обогатительные комбинаты. Тимминс — центр добычи никеля, меди и алмазов. Это решает главную проблему: газ не нужно везти за тысячи километров. Его можно сжигать на месте для обогрева шахт и работы тяжелой техники. Это снижает себестоимость металлов, необходимых для высокотехнологичных систем и аккумуляторов электромобилей.

Для удаленных северных поселений открытие станет спасением. Сегодня они зависят от дизеля, который везут по зимникам или морем. Локальный источник энергии сделает такие регионы автономными. Процесс генерации газа в старых скалах идет миллиард лет, и человечество только сейчас научилось его фиксировать. Подобные геологические структуры разбросаны по всем континентам, что дает шанс на глобальный пересмотр топливного баланса.

Ответы на популярные вопросы о природном водороде

Почему его называют белым?

Это классификация по способу получения. Серый водород делают из газа, зеленый — путем электролиза, а белый — это ресурс, который природа создала сама в земной коре без участия человека.

Насколько опасна добыча такого газа?

Водород крайне горюч и легко воспламеняется. Однако в шахтах Канадского щита он выделяется постепенно, что позволяет безопасно собирать его при наличии систем вентиляции и мониторинга состава воздуха.

Может ли белый водород полностью заменить нефть?

Теоретически да, если масштабы месторождений подтвердятся на других щитах планеты. Это потребует перевода двигателей внутреннего сгорания на водородные топливные элементы.

