Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Поляков

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

Наука

В недрах Канадского щита ученые обнаружили колоссальные запасы природного водорода. Этот ресурс, образующийся в древних кристаллических породах, способен радикально изменить глобальную энергетику, став экологичной альтернативой переработке углеводородов и дорогостоящему электролизу воды.

Открытый карьер
Фото: Pravda.ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Открытый карьер

Парадокс чистого топлива

Мировая промышленность ежегодно поглощает миллионы тонн водорода. Ресурс стоимостью 135 миллиардов долларов критически важен для выплавки стали и производства азотных удобрений. Без него невозможно поддерживать продовольственную безопасность планеты. Однако до 95 процентов газа добывают путем переработки ископаемого сырья, что заваливает атмосферу углекислым газом. Ситуация абсурдна: чтобы получить чистое топливо, люди сжигают нефть и уголь.

Альтернативный путь — расщепление воды током — остается запредельно дорогим. Перевозить газ тоже непросто. Самый легкий элемент требует экстремального давления или охлаждения до сверхнизких температур. Эти преграды мешают развитию технологий, которые могли бы заменить дизель и мазут в транспортной сфере.

"Обнаружение стабильных источников белого водорода в земной коре снимает вопрос о затратах энергии на его синтез. Природа уже выполнила самую сложную часть работы за нас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Подземная фабрика из железа

Геохимики из Торонтского и Оттавского университетов нашли выход буквально под ногами. Древние породы Канадского щита богаты железом. Когда грунтовые воды просачиваются сквозь трещины на глубину, начинается химическая реакция. Металл окисляется, забирая кислород из молекул воды. Высвободившийся чистый водород скапливается в пустотах и стремится к поверхности. Раньше считалось, что он слишком летуч для образования месторождений, но реальные замеры опровергли теорию.

Характеристика Значение на месторождении Тимминс
Выход из одной скважины 8 килограмм в год
Общее количество скважин 15 000 единиц
Суммарная годовая добыча 140 тонн
Энергетический эквивалент 4,7 миллиона кВт-ч

Исследование показало, что газовыделение остается стабильным десятилетиями. Это превращает обычные шахты в пассивные электростанции. В отличие от фундаментальной физики, ищущей новые силы природы, геохимия предлагает использовать уже протекающие процессы окисления для решения энергетического кризиса.

"Любое нарушение целостности скальных массивов при горной добыче может спровоцировать утечку водорода. Важно контролировать концентрацию газа для предотвращения аварийных ситуаций", — отметил специально для Pravda.Ru геолог Трофимов Алексей.

Логистика и северные перспективы

Белый водород нашли там, где уже стоят горно-обогатительные комбинаты. Тимминс — центр добычи никеля, меди и алмазов. Это решает главную проблему: газ не нужно везти за тысячи километров. Его можно сжигать на месте для обогрева шахт и работы тяжелой техники. Это снижает себестоимость металлов, необходимых для высокотехнологичных систем и аккумуляторов электромобилей.

Для удаленных северных поселений открытие станет спасением. Сегодня они зависят от дизеля, который везут по зимникам или морем. Локальный источник энергии сделает такие регионы автономными. Процесс генерации газа в старых скалах идет миллиард лет, и человечество только сейчас научилось его фиксировать. Подобные геологические структуры разбросаны по всем континентам, что дает шанс на глобальный пересмотр топливного баланса.

Ответы на популярные вопросы о природном водороде

Почему его называют белым?

Это классификация по способу получения. Серый водород делают из газа, зеленый — путем электролиза, а белый — это ресурс, который природа создала сама в земной коре без участия человека.

Насколько опасна добыча такого газа?

Водород крайне горюч и легко воспламеняется. Однако в шахтах Канадского щита он выделяется постепенно, что позволяет безопасно собирать его при наличии систем вентиляции и мониторинга состава воздуха.

Может ли белый водород полностью заменить нефть?

Теоретически да, если масштабы месторождений подтвердятся на других щитах планеты. Это потребует перевода двигателей внутреннего сгорания на водородные топливные элементы.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, геолог Трофимов Алексей
Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые канада экология энергетика исследование
Новости Все >
Рынок продавца: почему россияне перестали бояться внезапного увольнения
Шанс на спасение: в России усилят медийную поддержку приютов для питомцев
Трудолюбие больше не наказывается: как изменились выплаты семьям?
Миллиарды для инвалидов обналичены: МВД раскрыло масштабную аферу
Конец хаоса: самокаты получат номера, а трассы — барьеры
От эйфории до агрессии: как проходило задержание Бритни Спирс патрульными Калифорнии
Грань приличия: ветеран эстрады Пономаренко осудил отношение Галкина* к соотечественникам
Существенный рост доходов в 2026 году: новая средняя зарплата прогнозируется в России
Неизвестность как спасение: актриса Тильда Суинтон дала рецепт выживания кино в эпоху ИИ
Новый мощный фундамент ХК Сибирь: какой результативный нападающий стал главным трансфером года
Сейчас читают
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Садоводство, цветоводство
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Популярное
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне

Дискуссии вокруг статуса России в главной международной организации выходят на новый уровень, поднимая вопросы о рисках фундаментальной глобальной перестройки.

Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
Кофеин как биохак: в какое время пить кофе, чтобы сжигать жир, а не здоровье
Трудолюбие больше не наказывается: как изменились выплаты семьям?
Старая мебель против строительных мешков: инструкция, куда нести мусор после ремонта
Миллиарды для инвалидов обналичены: МВД раскрыло масштабную аферу
Жир начинает таять без долгих кардио: три упражнения дают эффект бодрого и подтянутого тела
Конец хаоса: самокаты получат номера, а трассы — барьеры
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Хрустящие снаружи, нежные внутри: рецепт творожных «Роз», который невозможно испортить
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Карта Земли будет выглядеть иначе: ученые нашли гигантский разлом, меняющий континент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.