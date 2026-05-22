Карта Земли будет выглядеть иначе: ученые нашли гигантский разлом, меняющий континент

Африканский континент переживает фундаментальную трансформацию. Геологи обнаружили скрытую сеть разломов в Замбии, где древняя земная кора начинает расходиться. Это движение открывает путь газам из мантии и знаменует рождение нового океана, который в будущем полностью изменит географию планеты.

Фото: Pravda.ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тектонический разлом

Механика невидимых разломов

Разделение материков — процесс долгий и тихий. На ранних этапах тектоника плит не проявляет себя громкими извержениями или глубокими трещинами. Под воздействием тепла от мантии нижние слои коры истончаются. На поверхности это выглядит как цепочка заурядных термальных источников, но под ними скрываются масштабные повреждения литосферы. В районе рифта Кафуэ в Замбии ученые зафиксировали именно такое состояние: видимых разрушений нет, но фундамент уже потерял целостность.

"Мы имеем дело с зародышем океанического хребта. Кора растягивается, словно пластилин, прежде чем окончательно разорваться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Изотопный след из недр

Чтобы понять, насколько глубоко прошел разлом, исследователи обратились к изотопам гелия. В земной коре доминирует гелий-4, продукт распада урана. Однако гелий-3 считается реликтовым газом, запертым в мантии со времен формирования Земли. Обнаружение высокой концентрации гелия-3 в воде источников подтверждает наличие прямого канала сообщения с глубокими слоями планеты. В Замбии содержание этого газа превысило фоновые значения в восемь раз.

Химия подземных источников

Состав газов в зоне разлома меняется по мере его созревания. На ранних стадиях основным компонентом остается азот, доля которого достигает 97%. Это происходит из-за того, что тепло от мантии вытесняет газы из окружающих пород. Углекислый газ, характерный для зрелых вулканических зон, пока задерживается подземными водами. Такая фильтрация помогает ученым точно определить возраст тектонического процесса и спрогнозировать его развитие на миллионы лет вперед.

"Отсутствие вулканического пепла не должно вводить в заблуждение. Глубинные процессы уже изменили структуру региона", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Признак рифта Состояние в Замбии Основной газ Азот (до 97.6%) Концентрация He-3 Выше нормы в 8 раз Сейсмика Низкая амплитуда Вулканизм Отсутствует

Перекройка тектонической карты

Африка перестает быть единым монолитом. Доказано, что разломы тянутся от Танзании до Намибии на 2500 километров. Это формирует новую микроплиту Сан, которая постепенно отделяется от Нубийской плиты. В долгосрочной перспективе эта трещина может соединиться со Срединно-Атлантическим хребтом. Подобные геологические изменения в прошлом неоднократно заставляли живые организмы приспосабливаться к новым условиям обитания.

Перспективы добычи ресурсов

Ранние стадии раскола создают идеальные ловушки для ценных газов. В отличие от активных вулканов, где гелий улетает в атмосферу, в Замбии плотные слои пород удерживают его под землей. Это делает регион перспективным для добычи гелия и природного водорода. Такие ресурсы необходимы для работы МРТ и развития экологически чистой энергетики. Поиск ресурсов теперь опирается не на визуальные признаки, а на точные методы анализа газовых эманаций.

Ответы на популярные вопросы о расколе Африки

Когда Африка окончательно распадется?

Процесс займет от 5 до 10 миллионов лет. Сейчас мы наблюдаем лишь предварительное истончение коры.

Почему это важно для экологии?

Раскол континентов меняет океанические течения и влияет на климат. Но это происходит слишком медленно, чтобы вызвать резкое усиление солнечного воздействия или другие мгновенные катастрофы.

Связаны ли землетрясения с этим разломом?

Да, но в Замбии они пока настолько слабые, что фиксируются только приборами. Это характерно для раннего этапа формирования рифта.

