Технологии богов или мастерство людей? 100-тонные саркофаги Саккары, не дающие покоя учёным

В некрополе Саккара под песками Египта скрыт Серапеум — комплекс с гигантскими саркофагами весом до 100 тонн. Исследователей поражает не только масштаб сооружений, но и точность обработки камня, которая кажется невозможной для технологий XIV века до нашей эры.

Серапеум в Саккаре

Гранитные монолиты весом в десятки тонн

Серапеум обнаружили в 1850 году к северо-западу от пирамиды Джосера. Внутри подземелий покоятся 25 саркофагов, высеченных из твердых пород. С точки зрения физики перемещение таких объектов — сложнейшая логистическая задача. Розовый гранит добывали в Асуане, находящемся в 800 километрах от Саккары. Вес пустой коробки достигает 70–80 тонн, а крышка добавляет еще 30 тонн.

"Перемещение 100-тонных блоков по узким коридорам подземелий требует не только грубой силы, но и ювелирного расчета коэффициента трения и прочности основания", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин специально для Pravda.Ru.

Материал изделий — гранит и диорит — относится к самым твердым породам на планете. Работа с ними требует инструментов, превосходящих по прочности медь и бронзу, которыми располагали египтяне в эпоху Рамсеса II. Гладкие поверхности и острые углы внутри ящиков заставляют инженеров искать рациональные ответы в области аномалий физики и прикладной геометрии древности.

Техническое совершенство древних мастеров

Измерения показывают, что отклонения плоскостей составляют тысячные доли дюйма. Это сравнимо с допусками в современном токарном производстве. Создание параллельных поверхностей такой площади вручную кажется фантастикой. Древние папирусы подтверждают глубокие познания египтян в математике, но не раскрывают секреты обработки камня.

Характеристика Показатель в Серапеуме
Общий вес саркофага до 100 тонн
Расстояние до каменоломен 800 километров
Материал Розовый гранит, диорит
Количество камер 25 штук

Современные строители часто сравнивают такие сооружения с загадками природы, которые сложно воспроизвести без тяжелой техники. Вопрос о том, как саркофаги опускали в узкие ниши, остается открытым. Любая ошибка при маневрировании 80-тонным монолитом привела бы к обрушению сводов или блокировке прохода.

Пустые сосуды и культ Аписа

Считается, что Серапеум был местом упокоения быков Апис — земных воплощений бога Птаха. Однако при вскрытии саркофагов археологи обнаружили пустоту. Внутри ящиков не нашли мумий священных животных, хотя их статус требовал пышных похорон. Это породило дискуссии о том, не являются ли коробки вторично использованными артефактами более древней цивилизации.

Отсутствие органики внутри герметичных коробов ставит ученых в тупик. Если быки там находились, бактерии не смогли бы полностью уничтожить скелет и зубы. Подобные исследования биомаркеров в других захоронениях всегда дают результат. Здесь же мы видим стерильную чистоту гранитных полостей.

"В археологии отсутствие ожидаемых находок часто говорит больше, чем их наличие. Пустые саркофаги заставляют пересмотреть хронологию использования некрополя", — подчеркнул археолог Павел Синицын специально для Pravda.Ru.

Египтологи продолжают настаивать на ритуальной версии, указывая на надписи времен Птолемеев. Но технический разрыв между качеством исполнения саркофагов и примитивными иероглифами, нацарапанными на них позже, очевиден. Возможно, геология и инженерный анализ со временем дадут более точный ответ на вопрос о создателях Серапеума.

Ответы на популярные вопросы о Серапеуме

Зачем нужны были такие тяжелые крышки?

Вес крышки в 30 тонн обеспечивал идеальную герметичность. Исследователи спорят, было ли это нужно для сохранения мумии или для технологических процессов, требующих изоляции внутреннего объема.

Как египтяне резали гранит с такой точностью?

Официальная версия предполагает использование медных пил и абразива из кварцевого песка. Однако эта технология не объясняет получение идеально ровных внутренних углов.

Почему внутри не нашли быков?

Существует несколько версий: саркофаги были разграблены в древности, мумии не сохранились из-за особенностей микроклимата или ящики изначально предназначались для других целей.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, археолог Павел Синицын
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
