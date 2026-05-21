Сергей Белов

Парковка для НЛО или обман зрения? Почему гора Таганай начала качаться

Наука

Горы Таганай — это не просто складки местности в Челябинской области. Это гигантский природный миксер, где законы биологии и физики решили взять отпуск. На крошечном пятачке земли уживаются организмы, которые в нормальном мире не встретились бы никогда. Арктика здесь хлопает по плечу степной Казахстан, а карельские лишайники растут рядом с южными травами. Но если бы дело было только в гербарии, Таганай не называли бы "уральским Бермудским треугольником".

Фото: commons.wikimedia.org by Евгений774, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зимний Таганай

Биологический хаос: почему Таганай — это Ноев ковчег

Представьте себе пазл, собранный из разных коробок. Тут вам и иммунитет растений, закаленных северными морозами, и нежные южане. Таганай умудряется поддерживать жизнь сотен видов, разделенных в природе тысячами километров. Это уникальное "сосуществование" делает хребет одной из самых богатых экосистем России. Пока одни ученые изучают, как глубоководные животные адаптпируются к давлению, биологи на Таганае пытаются понять, как на одном склоне умещается полстраны.

"Таганай — это точка пересечения природных зон. Здесь не просто красиво, здесь происходит настоящий биологический взлом. Мы видим, как виды адаптируются к соседству, которое теоретически невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

НЛО и "парящие" горы: что видит местное население

Местные жители Златоуста рассказывают истории, от которых у любого скептика задергается глаз. Согласно сборнику "Каменный пояс России", здесь прописались призраки и "снежный человек". Однажды даже снарядили целую экспедицию, чтобы поймать йети. Мохнатого гиганта не нашли, зато увидели, как летающая тарелка буквально "выпила" воду из местного озера. Говорят, что гора Круглица — самая высокая точка хребта — работает как космический корабль на парковке: она иногда заметно покачивается.

Слово "Таганай" в переводе звучит как "Подставка для луны". Но у охотников за аномалиями своя версия. Они уверены, что древние принимали за Луну светящиеся шары, которые регулярно вылетают из-под земли. Пока инженеры из Европы создают ракеты, пришельцы якобы давно используют Круглицу как удобный аэродром.

"Все эти 'летающие тарелки' могут быть следствием магнитных аномалий. Под Уралом залегают мощные пласты руд, которые могут искажать восприятие или вызывать галлюцинации у впечатлительных туристов", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Болото иллюзий и физика световых столбов

Если НЛО — это вопрос веры, то Большое Моховое болото — вполне осязаемая угроза. Попав туда, туристы начинают бегать кругами, жалуются на жуткую головную боль и дезориентацию. Это не магия, а хитрая химия недр. Ученые нашли скучное (но логичное) объяснение светящимся столбам: это просто газовые выбросы, которые светятся в определенных атмосферных условиях. Это почти так же странно, как тело из датских торфяников, сохранившееся тысячи лет из-за состава среды.

Явление Народная / Научная версия
Светящиеся столбы Газовые выбросы из тектонических разломов
Покачивание Круглицы Визуальный эффект из-за преломления воздуха и тумана
Потеря ориентации Геопатогенные зоны и воздействие тяжелых газов на мозг

Тектонические процессы на Урале — дело серьезное. Пока в одном конце света раскалывается Африка, в другом — под сибирской поверхностью находят фундамент материка возрастом в миллиарды лет. Таганай в этом плане — открытая книга истории Земли, где страницы слиплись в самом неожиданном порядке.

"Таганай находится над мощными разломами коры. Любые микросдвиги или выбросы радона могут провоцировать странные световые эффекты, которые люди принимают за паранормальщину", — поделился с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о горах Таганай

Правда ли, что на горе Круглица работают НЛО?

Научных доказательств визитов внеземных цивилизаций нет. Однако специфическая форма горы и частые туманы создают оптические иллюзии, которые очевидцы принимают за движение неопознанных объектов. Высокая солнечная активность и солнечные вспышки могут усиливать ионизацию воздуха в таких местах.

Почему на Таганае так много растений из разных климатических зон?

Это связано с уникальным географическим положением. Хребет служит естественной границей между Европой и Азией, задерживая воздушные массы и создавая микроклиматические ниши для самых разных видов.

Что за светящиеся столбы видят люди?

Наиболее вероятное объяснение — люминесценция газов. Радон или метан, выходя из подземных пустот, при определенных условиях (влажность, давление) могут давать кратковременное свечение.

Безопасно ли гулять по Большому Моховому болоту?

Для неподготовленного туриста — нет. Дело не в чертях, а в риске утонуть или потерять ориентацию из-за испарений. Это куда опаснее, чем мифическое влияние ИИ на человеческий интеллект.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы урал биология
