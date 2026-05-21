Забудьте про адский котел: ученые нашли шрамы, погубившие Пангею

Пангея развалилась вовсе не из-за того, что под ней кипел адский котел. Забудьте мифы о перегретой мантии, которая якобы прожгла суперконтинент, как автоген — лист жести. Земля оказалась гораздо "холоднее" и расчетливее. Геофизик Даниэль Заутер из Страсбургского университета изучил древнее морское дно и выяснил: фундамент Атлантики закладывался при весьма умеренных температурах. Это не был взрыв термостата. Это был медленный надлом в слабых местах.

Вулканический пролив

Толщина имеет значение: как котируется тепло

Хотите узнать, насколько горячей была мантия миллионы лет назад? Измерьте толщину коры. Логика проста, как бутерброд: чем горячее порода, тем больше она плавится. Больше расплава — больше магмы, которая застывает в толстую океаническую плиту. Даниэль Заутер залез в "архивы" океанского дна Индийского и Атлантического океанов, где сохранились фрагменты коры времен рождения океанов. Результаты ломают старые теории. Оказалось, что первая океаническая кора была на редкость хилой и неоднородной. Если бы под ней бушевал гигантский мантийный плюм, мы бы видели ровный толстый слой "брони".

"Мантия под будущим океаном не была однородно горячей. В некоторых точках она вообще напоминала холодный кисель по сравнению с тем, что мы привыкли рисовать в учебниках. Это говорит о том, что тепло под Пангеей накапливалось локально, а не глобально", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Две семьи земной коры

Исследование показало, что первичная кора разделилась на два лагеря. Первый — "худышки" толщиной около 5,5 км. Второй — "крепыши" по 6,8 км. Для сравнения: современные срединно-океанические хребты выдают в среднем 6,1 км. То есть значительная часть новорожденной Атлантики была даже тоньше нынешней. Особенно отличилась Экваториальная Атлантика — там мантия была настолько инертной, что почти не плавилась. Это разрушает идею о том, что суперконтинент работал как гигантское одеяло, под которым всё неминуемо перегревается.

Регион Характер коры и мантии
Экваториальная Атлантика Тонкая кора, аномально холодная мантия
Центральная Атлантика Толстая кора, умеренный локальный нагрев (+42°C)

Даже на самых "горячих" участках температура мантии превышала норму всего на 9-15 градусов Цельсия. Это сущие пустяки в масштабах планетарной кухни. Такие цифры указывают на то, что Земля остывает крайне медленно — примерно на сотые доли градуса за миллион лет. Это согласуется с данными о том, как подземный океан в мантии влияет на теплообмен всей планеты.

"Важно понимать, что толстая литосфера под суперконтинентом работала как термоизолятор. Она не давала теплу выходить, но и не позволяла мантии плавиться слишком интенсивно. Система просто медленно гниет изнутри под собственным весом", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Слабые звенья: почему Пангея треснула

Если жара была умеренной, что тогда растащило материки? Ответ кроется в "усталости" камня. Пангея рвалась там, где уже были старые шрамы — древние разломы и стыки разных пород. Тектонические плиты просто растягивались, пока кости континента не начали хрустеть. Этот процесс рифтогенеза похож на растягивание старой ткани: она рвется не там, где вы сильнее тянете, а там, где нитки прогнили. В этом контексте локальное тепло лишь слегка помогало процессу, но не было его главным двигателем. Точно так же, как вулкан на Венере или пустоты под её поверхностью определяют рельеф без глобальных катастроф.

Изменение положения материков радикально перекроило климатическую карту. Появились новые береговые линии, океанические течения изменили маршруты, а углекислый газ начал поглощаться иначе из-за выветривания новых гор. Пока США пытаются доминировать в геополитике, тектонические процессы показывают, что настоящий контроль над миром принадлежит физике Земли. Даже атлантическое течение сегодня замедляется быстрее, чем предсказывали климатологи, возвращая нас к реальности, где океан — главный диктатор погоды.

"Любое движение плит — это выброс газов и изменение климата. Когда Пангея кололась, огромные объемы магмы в Центральной Атлантике буквально "прокурили" атмосферу вулканическими газами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Тектоника против климата

Забытые на миллионы лет зоны спрединга теперь подсказывают нам, как устроены магнитное поле и тепловой баланс планет. Если мантия остывает так медленно, значит, мы имеем дело с невероятно стабильной машиной. Современные модели требуют обновления: нужно больше сейсмических данных из малоизученных зон океана. Это поможет понять, не грозят ли нам новые природные катастрофы, вызванные движением глубинных масс. Пока Россия и Китай изучают освоение Луны, под нашими ногами всё еще скрываются тайны, способные перевернуть учебники геологии.

Ответы на популярные вопросы о расколе континентов

Почему Пангея начала распадаться?

Основная причина — сочетание тектонических напряжений и наличие "слабых зон" в литосфере. Умеренный нагрев мантии лишь ослабил породу, позволив плитам разойтись под действием растяжения.

Правда ли, что под суперконтинентом был "адский жар"?

Новое исследование доказывает, что это не так. Температура мантии была лишь на 15-42 градуса выше нормы, что недостаточно для масштабного проплавления коры по всему миру.

Как толщина морского дна помогает ученым?

Толщина океанической коры — это "термометр" прошлого. Чем она толще, тем больше магмы выделилось из горячей мантии. Тонкая кора на древних участках указывает на относительно холодные недра.

Влияет ли раскол континентов на современный климат?

Да, движение плит определяет контуры океанов. Это напрямую влияет на такие течения, как Гольфстрим или AMOC, которые распределяют тепло по планете.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, эколог Денис Поляков
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
