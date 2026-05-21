Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кирилл Афонин

В Шотландии шторм смыл песок и показал тайны, исчезнувшие через 48 часов

Наука

Шторм в Шотландии сработал как машина времени. В заливе Лунан морская стихия сорвала слой песка, обнажив влажную глину, на которой застыл «кадр» двухтысячелетней давности. Десятки отпечатков босых человеческих ног, копыт оленей и косуль возникли из небытия всего на пару суток. Это не просто грязь, а биометрический архив позднего железного века, который море решило вернуть — и тут же забрать обратно.

Штормовой луч над океаном
Фото: Pravda.ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штормовой луч над океаном

Глиняная память под ударами прилива

Свежая глина — идеальный носитель информации. В заливе Лунан она сохранила края отпечатков такими четкими, будто люди прошли здесь сегодня утром. Профессор Кейт Бриттон из Абердинского университета и её команда работали в режиме экстремального дедлайна. У них было всего несколько часов между отливом и приливом, чтобы зафиксировать материальные свидетельства жизни в эстуарии.

"Такие находки — это всегда лотерея. Глина отлично держит форму, но вода уничтожает её мгновенно. Мы видим не просто следы, а динамику взаимодействия видов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Первыми феномен заметили обычные прохожие — Айвор Кэмпбелл и Дженни Снедден. Во время прогулки с собаками они увидели на пляже странные углубления, которые не были похожи на современные. Звонок региональному археологу Брюсу Манну запустил научную операцию. Скорость имела решающее значение: пока официальные ведомства готовили бы бумаги, океан бы просто смыл историю, превратив её в артефакты культурного слоя под толщей воды.

Дроны против эрозии: как спасали следы

Работать приходилось при ветре скоростью 89 км/ч. Песок летел в лицо, а соленые брызги мешали заливать гипс. Чтобы сохранить геометрию площадки, археологи использовали дроны. Серия перекрывающихся снимков позволила создать 3D-модель ландшафта. Это важно, так как сам грунт рассыпался в пыль уже через 48 часов после обнажения. Теперь ландшафт существует только в цифре, напоминая алгоритмы виртуальной реальности.

Параметр Данные исследования
Период Поздний железный век (50 г. до н. э. — 250 г. н. э.)
Технология фиксации Фотограмметрия, 3D-моделирование, гипсовые слепки

Физика сохранения проста: тяжесть тела вдавливает влажный ил, формируя рельеф. Если его быстро засыпает песком, «печать» консервируется. Шторм просто убрал защитный слой. Для науки это редкая удача, ведь обычно органические следы разлагаются быстрее, чем дорожное полотно в России без должного ухода.

Хронология в углеродном эквиваленте

Как понять, что следам две тысячи лет, а не две недели? Археологи нашли под слоем глины фрагменты обугленных растений. В лаборатории провели радиоуглеродный анализ, измерив уровень углерода-14. Раз растения находились под отпечатками, значит, люди прошли здесь позже того момента, как трава была погребена под илом. Это железная логика стратиграфии.

"Радиоуглеродный метод — это наш золотой стандарт. Он позволяет отсечь любые сомнения и исторические мистификации, которыми часто грешат сенсационные находки", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Анатомия древнего шага

Люди ходили босиком. Исследователи отчетливо увидели отпечатки пальцев ног и подъем стопы. Это прямое доказательство того, что обитатели древней Шотландии не использовали сложную обувь для пересечения эстуария. Перекрывающиеся тропы оленей и косуль говорят о том, что эта зона была оживленным перекрестком. Возможно, здесь добывали моллюсков или охотились. Мы видим не застывшую историю, а живую эволюционную цепочку в действии.

Четкость краев копыт диких животных позволила сравнить их с современными особями. Однако эрозия — жестокий редактор. Она стерла мелкие борозды кожи, не позволив идентифицировать конкретных личностей или их точный возраст. Это напоминает попытку прочитать данные с поврежденного диска, где остались лишь обрывки файлов о звездных системах или жизни микробов.

Береговая линия как зона риска

2000 лет назад залив Лунан выглядел иначе. Это был болотистый эстуарий, где реки замедлялись перед встречей с морем. Сегодня это широкая песчаная коса. Глобальное изменение климата и подъем уровня мирового океана, зафиксированные МГЭИК, делают такие находки критически важными. Эрозия — это и созидатель, и разрушитель. Она открывает нам прошлое, но тут же превращает его в пыль.

"Изменение береговых линий — естественный процесс, но сегодня он ускорился. Мы теряем археологические памятники быстрее, чем успеваем их нанести на карту", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о находке в Шотландии

Почему следы не смыло за 2000 лет?

Они были законсервированы под толстым слоем песка. Глина, на которой оставили отпечатки, быстро высохла или была накрыта новыми наносами, что создало герметичную «капсулу времени».

Как ученые определили, что люди были босыми?

Морфология отпечатков — наличие пальцев, характерная форма пятки и свода стопы без признаков подошвы — прямо указывает на отсутствие обуви.

Можно ли найти такие следы в других местах?

Да, подобные находки известны в Хапписбурге и устье реки Северн. Однако для этого нужно редкое сочетание шторма, состава почвы и быстрого реагирования ученых.

Что будет со следами дальше?

Оригинальные отпечатки уже уничтожены морем. Наука располагает только цифровыми 3D-копиями и гипсовыми слепками, которые теперь хранятся в архивах.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы история шотландия археология
Новости Все >
Нафтогаз добился взыскания $1,4 млрд: активы Газпрома под угрозой ареста
Экономия на аренде жилья в Турции оказалась иллюзией — цена ужина в кафе сводит на нет всю выгоду
Резиновая квартира довела вартовчанина до конфискации: чем рискуют владельцы недвижимости
Сложный выбор: почему дочери Даны Борисовой проще открыться чужим людям, чем близким
В океане у берегов Австралии нашли гигантского кальмара — его искали 25 лет, а помогла пробирка с водой
Защита смыслов: Хабенский ответил на сравнение нового Гамлета в МХТ с игрой в КВН
Землю накрывает магнитный шторм — такого не было давно, и причина оказалась не в солнечных вспышках
Наличная валюта стала токсичной, а рубль непредсказуем — эксперты назвали активы, которые спасут
Анонимность наличных закончилась — банки проверяют всех, и под удар попадут не только теневики
Тяга к сладкому и сонливость после еды могут указывать на опасный сбой в организме
Сейчас читают
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Недвижимость
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Мир. Новости мира
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева

Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Последние материалы
Анонимность наличных закончилась — банки проверяют всех, и под удар попадут не только теневики
Вирус, который раньше атаковал детей, теперь косит зумеров — молодёжь оказывается в зоне риска
Тяга к сладкому и сонливость после еды могут указывать на опасный сбой в организме
В Шотландии шторм смыл песок и показал тайны, исчезнувшие через 48 часов
Монтажная пена на куртке: неожиданное аптечное средство, которое за пару минут превращает застывший строительный клей в жидкость
Музыкант Никита Пресняков отпраздновал 35-летие в США: реакция Аллы Пугачёвой
Нежнейшая печеночная запеканка с сыром: сытное блюдо из духовки идеально заменит колбасу
Кусты гарантированно приживутся на грядке: под каким хитрым углом высаживают вытянутую рассаду
Живот остался даже после похудения? Срежьте 4 см в талии этими 3 упражнениями дома
Европейские барьеры: почему Звягинцеву стало сложнее снимать кино на русском языке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.