Ученые Сиднейского университета Кейтлин Эндрюс снизили биовозраст людей за 4 недели

Старение часто воспринимается как неумолимый марш времени, выгравированный на циферблате наших клеток. Однако исследователи из Сиднейского университета под руководством доктора Кейтлин Эндрюс доказали: биологические часы — не монолит, а гибкая система, которую можно "подкрутить" с помощью обычной вилки.
Эксперимент с участием пожилых людей от 65 до 75 лет показал, что всего четыре недели специфического рациона способны радикально изменить химическую подпись организма, заставив его функционировать в режиме более молодой версии себя. Это открытие переводит диетологию из плоскости "похудения к лету" в высшую лигу биохакинга и борьбы за активное долголетие.
Паспортный возраст — это скучная статистика, фиксирующая лишь количество оборотов Земли вокруг Солнца. Настоящий драйв скрыт в биологическом возрасте, который отражает реальный износ систем.
Ученые использовали 20 ключевых биомаркеров, чтобы понять, как клетки реагируют на разное топливо. В фокусе оказались уровень холестерина, инсулина и маркеры воспаления, такие как C-реактивный белок.
Оказалось, что плохая генетика и старение - не приговор. Даже если ваши предки не отличались долголетием, эпигенетические механизмы позволяют корректировать работу генов через внешние факторы. Клетки не просто копируют ошибки, они адаптируются к тому, что вы кладете в тарелку прямо сейчас.
"Это не магия, а химия. Питание меняет среду, в которой плавают наши гены. Если среда токсична, гены деградируют. Если насыщена правильными нутриентами — система начинает самовосстанавливаться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Сиднейские ученые разделили 104 добровольца на четыре лагеря. Главная интрига заключалась в столкновении "жировиков" и "углеводников". Все группы получали 14% энергии из белков, но источники жиров и углеводов варьировались.
Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, разрушило стереотип о безусловном вреде углеводов для пожилых.
|Тип диеты
|Результат для биовозраста
|OHF (Всеядная, много жиров)
|Изменений нет (аналог обычного питания)
|OHC (Всеядная, много углеводов)
|Самое значительное омоложение биомаркеров
|VHF (Полувегетарианская, много жиров)
|Зафиксировано умеренное снижение биовозраста
|VHC (Полувегетарианская, много углеводов)
|Снижение показателей износа организма
Наилучшие показатели выдала группа OHC. В их меню было 53% углеводов и менее 30% жиров. Это серьезный удар по апологетам кето-диет для старшего поколения. Похоже, гены старения предпочитают сложные углеводы в качестве чистого источника энергии, минимизируя окислительный стресс.
"Мы видим, что метаболизм человека в 70 лет — это не застывшая форма. Он пластичен. Углеводы здесь выступают как стабильный ресурс, не перегружающий печень и почки продуктами распада жиров", — отметил эксперт Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Участники с индексом массы тела от 20 до 35 (умеренно полные, но здоровые) не имели диабета или рака.
Доцент Алистер Сениор, курировавший проект в Charles Perkins Centre, подчеркивает: четыре недели — это лишь спринт. Нам нужно увидеть марафон. Важно понять, сохраняются ли эффекты омоложения в долгосрочной перспективе или это лишь временный "вздох" организма.
Исследование затрагивает фундаментальные основы, которые заложила эпигенетика. Питание буквально перепрошивает настройки системы. Если мы научимся управлять биологическим возрастом через агропромышленный комплекс и диету, это станет новой "зеленой революцией".
Возможно, будущая генетическая революция в пшенице создаст сорта, которые будут работать как геропротекторы прямо в хлебной корзине.
"Человеческий организм — это сложная открытая система. Мы только сейчас начинаем понимать, как отдельные нутриенты влияют на биофизические процессы мембран наших клеток", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов в комментарии для Pravda.Ru.
Биологически — да. Ваши биомаркеры (холестерин, сахар, воспалительные белки) могут прийти в норму, соответствующую более молодому возрасту. Однако морщины за 4 недели не исчезнут — внешние признаки старения инерционнее внутренних процессов.
Для пожилого организма жиры — тяжелое топливо. Метаболизм углеводов требует меньше усилий со стороны митохондрий, что снижает выработку свободных радикалов, повреждающих ДНК.
Исследование показало успех как у всеядных (с высоким содержанием углеводов), так и у полувегетарианцев. Главное — баланс макронутриентов, а не полный отказ от животного белка.
