Ученые Сиднейского университета Кейтлин Эндрюс снизили биовозраст людей за 4 недели

Старение часто воспринимается как неумолимый марш времени, выгравированный на циферблате наших клеток. Однако исследователи из Сиднейского университета под руководством доктора Кейтлин Эндрюс доказали: биологические часы — не монолит, а гибкая система, которую можно "подкрутить" с помощью обычной вилки.

Человек смотрит в зеркало и видит старение

Эксперимент с участием пожилых людей от 65 до 75 лет показал, что всего четыре недели специфического рациона способны радикально изменить химическую подпись организма, заставив его функционировать в режиме более молодой версии себя. Это открытие переводит диетологию из плоскости "похудения к лету" в высшую лигу биохакинга и борьбы за активное долголетие.

Биологический возраст против хронологии

Паспортный возраст — это скучная статистика, фиксирующая лишь количество оборотов Земли вокруг Солнца. Настоящий драйв скрыт в биологическом возрасте, который отражает реальный износ систем.

Ученые использовали 20 ключевых биомаркеров, чтобы понять, как клетки реагируют на разное топливо. В фокусе оказались уровень холестерина, инсулина и маркеры воспаления, такие как C-реактивный белок.

Оказалось, что плохая генетика и старение - не приговор. Даже если ваши предки не отличались долголетием, эпигенетические механизмы позволяют корректировать работу генов через внешние факторы. Клетки не просто копируют ошибки, они адаптируются к тому, что вы кладете в тарелку прямо сейчас.

"Это не магия, а химия. Питание меняет среду, в которой плавают наши гены. Если среда токсична, гены деградируют. Если насыщена правильными нутриентами — система начинает самовосстанавливаться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Формула рациона: углеводы выигрывают у жиров?

Сиднейские ученые разделили 104 добровольца на четыре лагеря. Главная интрига заключалась в столкновении "жировиков" и "углеводников". Все группы получали 14% энергии из белков, но источники жиров и углеводов варьировались.

Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, разрушило стереотип о безусловном вреде углеводов для пожилых.

Тип диеты Результат для биовозраста OHF (Всеядная, много жиров) Изменений нет (аналог обычного питания) OHC (Всеядная, много углеводов) Самое значительное омоложение биомаркеров VHF (Полувегетарианская, много жиров) Зафиксировано умеренное снижение биовозраста VHC (Полувегетарианская, много углеводов) Снижение показателей износа организма

Наилучшие показатели выдала группа OHC. В их меню было 53% углеводов и менее 30% жиров. Это серьезный удар по апологетам кето-диет для старшего поколения. Похоже, гены старения предпочитают сложные углеводы в качестве чистого источника энергии, минимизируя окислительный стресс.

"Мы видим, что метаболизм человека в 70 лет — это не застывшая форма. Он пластичен. Углеводы здесь выступают как стабильный ресурс, не перегружающий печень и почки продуктами распада жиров", — отметил эксперт Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Методология австралийского эксперимента

Участники с индексом массы тела от 20 до 35 (умеренно полные, но здоровые) не имели диабета или рака.

Доцент Алистер Сениор, курировавший проект в Charles Perkins Centre, подчеркивает: четыре недели — это лишь спринт. Нам нужно увидеть марафон. Важно понять, сохраняются ли эффекты омоложения в долгосрочной перспективе или это лишь временный "вздох" организма.

Исследование затрагивает фундаментальные основы, которые заложила эпигенетика. Питание буквально перепрошивает настройки системы. Если мы научимся управлять биологическим возрастом через агропромышленный комплекс и диету, это станет новой "зеленой революцией".

Возможно, будущая генетическая революция в пшенице создаст сорта, которые будут работать как геропротекторы прямо в хлебной корзине.

"Человеческий организм — это сложная открытая система. Мы только сейчас начинаем понимать, как отдельные нутриенты влияют на биофизические процессы мембран наших клеток", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов в комментарии для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о старении

Можно ли за месяц действительно стать моложе?

Биологически — да. Ваши биомаркеры (холестерин, сахар, воспалительные белки) могут прийти в норму, соответствующую более молодому возрасту. Однако морщины за 4 недели не исчезнут — внешние признаки старения инерционнее внутренних процессов.

Почему углеводы оказались полезнее жиров?

Для пожилого организма жиры — тяжелое топливо. Метаболизм углеводов требует меньше усилий со стороны митохондрий, что снижает выработку свободных радикалов, повреждающих ДНК.

Нужно ли всем переходить на полувегетарианство?

Исследование показало успех как у всеядных (с высоким содержанием углеводов), так и у полувегетарианцев. Главное — баланс макронутриентов, а не полный отказ от животного белка.

