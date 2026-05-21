Дмитрий Лапшин

Правда о гибели звезд в Антарктиде: найдены доказательства космических ударов по Земле

Наука

Антарктические льды превратились в архив межзвездных катастроф. Ученые из центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф обнаружили в древних кернах изотоп железо-60. Это вещество не встречается на Земле в естественной среде и является прямым доказательством мощных взрывов сверхновых вблизи нашей планеты.

Пепел взорвавшихся светил

Железо-60 — это редкий радиоактивный гость. На Земле его нет, потому что период полураспада составляет всего 2,6 миллиона лет. Если бы этот элемент был частью фундамента планеты, он давно бы исчез. Наличие изотопа в арктических и антарктических слоях означает, что он выпал сверху. Физики называют его космической пылью или пеплом, оставшимся после гибели гигантских звезд.

Чтобы зафиксировать эти крупицы, исследователи работали в рамках проекта EPICA. Инструментарий включал высокоточные масс-спектрометры. Ученые плавили тонны льда, чтобы выделить ничтожное количество атомов. Сложность процесса сопоставима с поиском конкретной песчинки в пустыне Сахара. Однако результат оправдал затраты, позволив заглянуть в глубокое прошлое нашей галактики.

Ледяной сейф истории

Ледники Туэйтса и другие массивы Антарктиды — идеальные регистраторы. Каждый год новый слой снега прессуется, запечатывая атмосферный газ и твердые частицы. Это создает вертикальную шкалу времени. Анализ проб показал, что концентрация антарктического льда с содержанием изотопов менялась волнообразно.

Параметр вещества Характеристика железа-60
Происхождение Взрывы сверхновых звезд
Период полураспада 2,6 миллиона лет
Метод поиска Ускорительная масс-спектрометрия
Место залегания Древние ледяные керны EPICA

Подобная работа ведется и на северном полюсе, где также изучают арктические технологии выживания и мониторинга среды. Состояние полярных шапок напрямую влияет на качество данных. Постоянное таяние льдов угрожает разрушить этот природный накопитель информации. Каждый исчезающий метр ледника стирает миллионы лет космической хроники.

"Любое техногенное воздействие на полярные регионы должно учитывать сохранность нижних горизонтов. Это банк данных, который невозможно восстановить", — подчеркнул эколог Денис Поляков в беседе с Pravda.Ru.

Движение сквозь облако

Солнечная система не стоит на месте. Она летит сквозь Млечный Путь. Сейчас мы проходим через Локальное межзвездное облако. Это область разреженного газа, оставшаяся после серии взрывов сверхновых. Неравномерное распределение изотопа во льду говорит о том, что структура этого облака неоднородна. Земля буквально впитывает радиационные следы, пролетая сквозь наиболее плотные участки.

Влияние таких событий на климат пока дискуссионно. Возможно, жесткое излучение от близких сверхновых провоцировало изменения в озоновом слое. Ученые надеются, что сопоставление данных о концентрации железа с глобальным потеплением прошлого поможет найти новые закономерности. Астрофизика здесь смыкается с климатологией, создавая объемную картину эволюции планеты.

"Взрывы сверхновых формируют тяжелые элементы, из которых состоим и мы сами. Железо в вашей крови — это тоже наследие космоса", — рассказал астрофизик Алексей Руднев специально для Pravda.Ru.

Для дальнейших исследований требуются базы в Арктике и Антарктике. Пока одни специалисты разрабатывают водородные станции для обеспечения энергией полярников, другие используют эту инфраструктуру для глубокого бурения. Понимание космических циклов необходимо для прогнозирования будущего Земли в нестабильном галактическом окружении.

Ответы на популярные вопросы об открытии

Опасно ли железо-60 для человека?

Нет. Речь идет о крайне малых концентрациях отдельных атомов, которые определяются только специальным оборудованием. Естественный радиационный фон земли гораздо выше.

Как изотопы попадают в Антарктиду?

Микроскопические частицы пыли оседают в верхних слоях атмосферы и выпадают на поверхность вместе со снегом. Холодная среда консервирует их без химических реакций.

Может ли сверхновая взорваться рядом сейчас?

В ближайшем окружении Солнечной системы нет звезд, готовых стать сверхновыми в ближайшие тысячи лет. Современные телескопы позволяют контролировать все опасные объекты в радиусе поражения.

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, астрофизик Алексей Руднев
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые антарктида исследование
