Старая Ладога была не просто перекрестком торговых путей между Скандинавией и Востоком, а настоящей фабрикой, где рыболовство стало фундаментом городской экономики. Комплексное исследование костных остатков, проведенное учеными ИИМК РАН и УрО РАН, меняет наши представления о том, чем на самом деле жили люди в эпоху раннего Средневековья.
Археологи проанализировали более 67 тысяч костей животных из культурного слоя VIII-XVII веков. Выяснилось, что в IX веке 63-83% всех находок составляли остатки рыбы. Жители осознанно занимались массовым выловом нерестовых стай, превращая Волхов в ресурсную базу для обмена и торговли.
"Рыба не просто дополняла пищевой рацион жителей Ладоги, но начала играть основную роль в хозяйстве, торговле и питании ее жителей", — рассказала младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Наталья Григорьева.
|Период/Параметр
|Детализация исследования
|Основной ресурс IX века
|Рыба (63-83% всех находок)
|Доля осетра
|27-34% (реально — до 70%)
|Спектр улова
|Судак, лещ, волховский сиг
Атлантический осетр в те времена достигал трех метров и весил под 300 кг. Столь интенсивный промысел не мог не оставить след. Истощение биоресурсов Волхова стало неизбежным результатом деятельности человека. Мы наблюдаем классический пример антропогенной нагрузки на экосистему, когда избыточный промысел подорвал популяцию атлантического осетра, практически истребив её.
"Биоразнообразие речных систем крайне уязвимо перед массовым отловом. Когда первичная переработка рыбы — засолка и вяление — поставлена на поток, популяция любого крупного вида может схлопнуться всего за пару поколений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
С XII века картина меняется. Административное усиление Ладоги, подтвержденное находками свинцовых печатей около каменной церкви Святого Климента 1153 года, вытеснило производство из центра. Места разделки рыбы и содержания скота переместились на периферию.
"Городская среда жестко диктует правила утилизации отходов. Административное давление и рост плотности застройки — это естественные причины, заставляющие переносить очаги загрязнения подальше от храмов и деловых кварталов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Высокие объемы вылова доказывают, что Ладога с самого начала была не аграрным поселением, а крупным торгово-ремесленным центром, работающим на экспорт ресурсов.
Реконструированные параметры по сохранившимся костям указывают на длину до трех метров и вес около 300 кг при жизни рыб.
Вероятно, их роль как санитаров и защитников зерновых запасов была ограничена из-за специфики городского хозяйства, акцентированного на рыботорговле, а не на выращивании зерна.
Сочетание факторов: возможное истощение запасов осетра, рост городской плотности и смещение административных зон города.
Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.