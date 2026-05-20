Игорь Власов

Рыбная империя: что кости трёхметровых осетров рассказали о древних жителях Старой Ладоги

Наука

Старая Ладога была не просто перекрестком торговых путей между Скандинавией и Востоком, а настоящей фабрикой, где рыболовство стало фундаментом городской экономики. Комплексное исследование костных остатков, проведенное учеными ИИМК РАН и УрО РАН, меняет наши представления о том, чем на самом деле жили люди в эпоху раннего Средневековья.

Фото: https://commons.wikimedia.org by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рыба как валюта: экономика первых веков

Археологи проанализировали более 67 тысяч костей животных из культурного слоя VIII-XVII веков. Выяснилось, что в IX веке 63-83% всех находок составляли остатки рыбы. Жители осознанно занимались массовым выловом нерестовых стай, превращая Волхов в ресурсную базу для обмена и торговли.

"Рыба не просто дополняла пищевой рацион жителей Ладоги, но начала играть основную роль в хозяйстве, торговле и питании ее жителей", —  рассказала младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Наталья Григорьева.

Период/Параметр Детализация исследования
Основной ресурс IX века Рыба (63-83% всех находок)
Доля осетра 27-34% (реально — до 70%)
Спектр улова Судак, лещ, волховский сиг

Почему исчез осетр и причем тут антропогенная нагрузка

Атлантический осетр в те времена достигал трех метров и весил под 300 кг. Столь интенсивный промысел не мог не оставить след. Истощение биоресурсов Волхова стало неизбежным результатом деятельности человека. Мы наблюдаем классический пример антропогенной нагрузки на экосистему, когда избыточный промысел подорвал популяцию атлантического осетра, практически истребив её.

"Биоразнообразие речных систем крайне уязвимо перед массовым отловом. Когда первичная переработка рыбы — засолка и вяление — поставлена на поток, популяция любого крупного вида может схлопнуться всего за пару поколений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Инфраструктурный сдвиг: почему изменилась топография города

С XII века картина меняется. Административное усиление Ладоги, подтвержденное находками свинцовых печатей около каменной церкви Святого Климента 1153 года, вытеснило производство из центра. Места разделки рыбы и содержания скота переместились на периферию.

"Городская среда жестко диктует правила утилизации отходов. Административное давление и рост плотности застройки — это естественные причины, заставляющие переносить очаги загрязнения подальше от храмов и деловых кварталов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о Старой Ладоге

Почему роль рыболовства так важна для понимания статуса города?

Высокие объемы вылова доказывают, что Ладога с самого начала была не аграрным поселением, а крупным торгово-ремесленным центром, работающим на экспорт ресурсов.

Насколько крупными были особи осетровых в бассейне Волхова?

Реконструированные параметры по сохранившимся костям указывают на длину до трех метров и вес около 300 кг при жизни рыб.

Почему в культурном слое почти нет костей собак и кошек?

Вероятно, их роль как санитаров и защитников зерновых запасов была ограничена из-за специфики городского хозяйства, акцентированного на рыботорговле, а не на выращивании зерна.

Что именно привело к смене рыболовства на животноводство в X-XII веках?

Сочетание факторов: возможное истощение запасов осетра, рост городской плотности и смещение административных зон города.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, эколог Денис Поляков
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
