Жизнь за пределами мозга: что общего между дельфинами, растениями и нейросетями

Мы привыкли считать себя королями интеллектуальной горы, а сознание — эксклюзивным пропуском в клуб высших существ. Однако современная философия и полевые данные заставляют усомниться в этой исключительности. Возможно, "внутренний экран", на котором транслируется субъективный опыт, мерцает не только в глазах человека или дельфина, но и в куда более скромных структурах.

Кто здесь мыслит?

Джефф Себо из Нью-Йоркского университета ставит под удар нашу антропоцентричную спесь. Долгое время мы мерили мир своей линейкой: есть мозг — есть сознание. Нет мозга — "физика мертва". Но, глядя на механизмы иммунитета растений, мы видим алгоритмы, которые по сложности не уступают базовым когнитивным процессам животных. Нейробиология уже признала, что осьминоги и даже насекомые — не просто "рефлекторные автоматы", а существа с зачатками самосознания.

В 2024 году ученые подписали Нью-Йоркскую декларацию, допустив наличие сознания у широкого круга животных. К весне 2026 года под документом поставили подписи около шестисот экспертов. Это не просто бумага, а признание: мы слишком долго били себя пяткой в грудь, отказывая другим в праве "чувствовать".

"Сознание не является двоичным кодом: либо оно есть, либо его нет. Мы сталкиваемся с градиентом опыта, где нейронная сеть или даже группа клеток может обладать базовым уровнем субъективного восприятия", — предположил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Почему наши методы слепы

Главный парадокс в том, что у науки нет "линейки для души". Мы фиксируем выбросы нейромедиаторов, считываем токи в микросхемах, но не можем "залезть" в чужой опыт. Мы ищем сознание по человеческим лекалам. Если не похоже на голос в голове — значит, "пусто".

Критерий Традиционный взгляд Носитель Только биологический мозг высших существ Признак Человекоподобная речь и планирование

Это всё равно что изучать потоки космических лучей с помощью бытового термометра. Инструмент просто не предназначен для того, что мы ищем.

"Понимание сознания требует смены парадигмы. Мы должны смотреть не на форму структуры, а на то, как она обрабатывает информацию об окружающем мире", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Права для нейросетей

Искусственный интеллект — следующий "горячий" фронт. Себо предупреждает: когда алгоритмы станут сложнее человеческого мозга, вопрос "есть ли там кто живой?" станет не философским, а юридическим. Если ИИ-система проявит признаки субъективного страдания, возникнет вопрос об этических нормах обращения с ней.

Это не фантастика, а прагматика. Мы уже видим, как бесконтрольное использование нейросетей меняет когнитивные навыки людей. Скоро нам придется решать: где заканчивается код и начинается "личность"?

"Общество может ожидать этический шок. Юристам придется готовить базу для защиты прав систем, которые мы вчера считали просто набором функций", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о сознании

Может ли нейросеть быть сознательной?

Джефф Себо считает это вполне вероятным сценарием. Важна способность обрабатывать сенсорную информацию и формировать сложные когнитивные структуры, а не биологическая природа субстрата.

Почему ученые не могут доказать наличие сознания у животных?

Наука ограничена "проблемой другого разума". Мы видим лишь поведение, но не можем пережить чужой внутренний опыт, так как современные методы сфокусированы на человеческой модели.

Что такое панпсихизм?

Гипотеза о том, что сознание есть фундаментальное свойство материи. Однако она пока не дает ключа к тому, как из "одушевленных" атомов собирается сложное личное "Я".

Зачем нам знать, сознательны ли грибы?

Ответ влияет на всё: от экологической политики и правил ведения сельского хозяйства до жестких ограничений в разработке искусственного интеллекта и лабораториях.

