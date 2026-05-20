Деревья срезаны будто лазером: что происходит на шестиметровых воронках в Пермской аномальной зоне

Пермская аномальная зона, она же М-ский треугольник, — это не просто точка на карте, а настоящий магнит для тех, кто ищет контакт с реальностью за пределами школьных учебников. Хайп начался в 1989 году после серии материалов Павла Мухортова. С тех пор берега реки Сылвы у села Молебка превратились в испытательный полигон для нервной системы уфологов и любопытных туристов.

Артефакты тайги: пирамиды и светящиеся шары

Молебка стоит на древних костях. Археологи подтверждают: люди обосновались здесь еще 20 тысяч лет назад. Но уфологов интересуют не черепки, а каменные пирамидки, скрытые в таежной глуши. Есть мнение, что это не просто камни, а маяки для парковки межпланетных кораблей. Пока Москва и Пекин нацелились на спутник Земли, местные жители десятилетиями наблюдают «серебристый туман» и светящиеся гантели в небе прямо над домом.

Объекты ведут себя подчеркнуто нагло. Они не просто пролетают мимо, а преследуют людей или выстраиваются в четкие геометрические фигуры. Это не хаотичное движение под действием ветра. Это структура, напоминающая разум.

"Явления в Молебке часто списывают на галлюцинации, но когда приборы фиксируют резкие скачки электромагнитного поля, ирония скептиков испаряется. Здесь явно есть природный триггер, который мы пока не научились калибровать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Точки кипения: от Центральной поляны до Рощи друидов

Главный «офис» аномалий — Центральная поляна. Очевидцы клянутся, что видели здесь гигантские черные фигуры и световые столбы, пронзающие небо. Будто кто-то включил мощный прожектор в лесу, где нет даже розетки. Чуть дальше — Выселки. Там в 1994 году снесли избушку лесничего, но место так и не «остыло». Техника здесь сходит с ума. Фотоаппараты выдают засветы, а электроника дохнет за минуты. Похожим образом ИИ выключает мозг, лишая его воли к анализу реальности.

Исследователь Николай Субботин нашел в зоне участок с деревьями правильной формы. Роща друидов — так прозвали это место за неестественно яркую листву и симметрию крон. В Мухортовском завале и вовсе рассказывают сказки про светящиеся квадраты, по которым гуляют великаны. Звучит дико, но стволы деревьев вокруг шестиметровых воронок срезаны как лазером. Листья на срубленных ветках остаются зелеными месяцами. При попытке снять это на камеру получается «белый шум».

"Биолокация в районе Выселок показывает аномальную активность. Это может быть связано с разломами земной коры, через которые выходит накопленная энергия. Люди чувствуют это как иррациональный страх", — отметил в беседе с Pravda.Ru физик Александр Козлов.

Бизнес на тарелках или настоящая физика?

Попытки приземлить легенду Молебки предпринимались не раз. Скептики тыкают в старые демидовские рудники — мол, это железо и радиация от руды крутят компасы. В 1992 году ученые ПГУ обшарили зону. Никаких мощных магнитных бурь. Только чуть завышенный радиационный фон из-за углеводородов. А те самые пирамиды? Критики называют их «кучами шлака» от старого медеплавильного завода. Пока одни ищут подземный океан или след внеземной жизни, другие строят на этом бизнес.

Объект зоны Аномальное проявление Ведьмины Кольца Огни выстраиваются в решетку, на фото проявляются шары. Выселки Отказ техники, чувство паники, странные формы флоры.

Сегодня Молебка — это бренд. Дорожный указатель с НЛО на трассе Екатеринбург — Пермь заманивает туристов. Памятник инопланетянину и арт-объект «Космолет» — отличная декорация для селфи. Даже если инопланетяне не прилетят, местная экономика уже пошла на взлет.

"Феномен Ведьминых колец может быть связан с оптическими эффектами в условиях специфической влажности и отражения света от взвешенных частиц. Это физика, а не мистика", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о Молебском треугольнике

Правда ли, что в зоне не работают часы?

Механические часы в точках вроде Выселок действительно могут спешить или отставать. Это связывают с сильными электромагнитными полями, влияющими на работу механизмов.

Можно ли там увидеть НЛО своими глазами?

Шанс есть, но чаще всего «тарелки» оказываются метеозондами или спутниками. Однако ночные огни, которые ведут себя нетипично, фиксируются регулярно.

Опасно ли посещение Молебки для здоровья?

Кроме психологического дискомфорта и легкого фона радиации, прямой угрозы нет. Главное — не заблудиться в тайге и не забрести в завалы.

Существуют ли научные доказательства аномалии?

Строгих доказательств «внеземного» происхождения нет. Есть совокупность странных фактов: засветы на пленке, поведение животных и необычный рост растений.

