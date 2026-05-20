Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Гексакоптер-убийца: Индия создала ракету для дронов

Наука » Технологии

Индийская оборонка вышла на новый уровень автономности. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно отстрелялась на полигоне в штате Андхра-Прадеш. Главный герой — компактная ракета V3, созданная специально для тяжелых гексакоптеров. Больше никаких гаданий на кофейной гуще: теперь дрон стал полноценным охотником с высокоточным "зрением".

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Технология V3: превращение гексакоптера в истребитель

Индийское изделие с лаконичным индексом V3 официально классифицировано как ULPGM — высокоточная управляемая ракета для запуска с воздушных платформ. Инженеры по сути превратили обычный ПТУР в "умный" инструмент для "воздушной хирургии". Ракета не просто летит по прямой — она видит цель и меняет вектор атаки в реальном времени.

"Интеграция систем наведения в легкие платформы — это сложнейшая инженерная задача, где ключевым фактором становится вес и баланс. Использование двустороннего канала связи фактически превращает дрон в филиал командного пункта, где оператор имеет право на финальное решение до момента столкновения ракетой с броней", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Новая версия V3 получила двухканальную головку самонаведения. Теперь аппарат одинаково эффективно работает при слепящем солнце и глубокой ночью, что делает его крайне неприятным сюрпризом для противника. Технологии кибербезопасности программного обеспечения БПЛА позволяют удерживать связь даже при попытках помех.

Характеристика Детали системы
Тип цели Броня, бункеры, вертолеты, другие БПЛА
Наведение Двухканальная система (день/ночь), 2-сторонняя связь

Эволюция управляемого оружия

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал успех DRDO важнейшим шагом к самодостаточности. Серийное производство не за горами, и частные компании уже готовы включиться в процесс. Умение самостоятельно масштабировать подобные системы — признак зрелой оборонной промышленности, способной контролировать время реакции на внешние угрозы.

"Двусторонний канал передачи данных — критический узел. Если ракета имеет возможность корректировки курса после пуска, это радикально снижает вероятность "дружественного огня" и ущерба гражданской инфраструктуре", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Важно понимать, что переход от классических систем к управляемым с БПЛА снарядам меняет тактику боя. Малые платформы становятся "продленными руками" пехоты. Учитывая нынешние климатические нестабильности, которые могут усложнять эксплуатацию авиации, компактные гексакоптеры становятся единственным решением.

"Индийские коллеги сделали ставку на модульность. Модернизированная головка самонаведения показывает, что база была заложена качественно, и ее легко адаптировать под текущие вызовы без полной переработки планера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА

Какие цели может поражать дрон с такой ракетой?

Ракета V3 разработана для уничтожения наземной бронетехники, фортификационных сооружений (бункеров) и низколетящих воздушных целей, включая вертолеты и другие беспилотники.

Почему именно гексакоптер?

Гексакоптер обеспечивает высокую грузоподъемность и стабильность полета, что критически важно для корректного запуска управляемого боеприпаса такой массы.

Что означает двусторонняя линия передачи данных?

Это возможность оператора видеть цель глазами ракеты и корректировать или изменять маршрут полета уже после старта, предотвращая ошибки наведения.

Готово ли оружие к массовому производству?

Да, Министерство обороны Индии подтвердило полную готовность системы V3 к серийному выпуску для нужд национальных вооруженных сил.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Темы бпла дрон индия ракета оружие
Новости Все >
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн
Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности — почти 9 из 10 машин ни разу не бились
Любимую Ниву наконец-то сделали удобной — главный сюрприз АвтоВАЗ пока держат в тайне
Кибератака на Заполярье: МЧС по Мурманской области опровергло фейковые оповещения о радиационной угрозе
Спрос на Китай растет: РЖД рассматривают запуск прямых поездов
Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли
Курс рубля ломает прогнозы — западные аналитики гадают, а россияне видят непривычно крепкую валюту
Сейчас читают
Муравьи и тля сразу исчезнут с грядок: копеечный раствор для защиты всего огорода
Садоводство, цветоводство
Муравьи и тля сразу исчезнут с грядок: копеечный раствор для защиты всего огорода
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн
Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности — почти 9 из 10 машин ни разу не бились
Любимую Ниву наконец-то сделали удобной — главный сюрприз АвтоВАЗ пока держат в тайне
Кибератака на Заполярье: МЧС по Мурманской области опровергло фейковые оповещения о радиационной угрозе
Спрос на Китай растет: РЖД рассматривают запуск прямых поездов
Время песка: почему российские туристы массово отказываются от экскурсий в пользу пляжей летом 2026
Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.