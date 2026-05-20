Гексакоптер-убийца: Индия создала ракету для дронов

Индийская оборонка вышла на новый уровень автономности. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно отстрелялась на полигоне в штате Андхра-Прадеш. Главный герой — компактная ракета V3, созданная специально для тяжелых гексакоптеров. Больше никаких гаданий на кофейной гуще: теперь дрон стал полноценным охотником с высокоточным "зрением".

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Технология V3: превращение гексакоптера в истребитель

Индийское изделие с лаконичным индексом V3 официально классифицировано как ULPGM — высокоточная управляемая ракета для запуска с воздушных платформ. Инженеры по сути превратили обычный ПТУР в "умный" инструмент для "воздушной хирургии". Ракета не просто летит по прямой — она видит цель и меняет вектор атаки в реальном времени.

"Интеграция систем наведения в легкие платформы — это сложнейшая инженерная задача, где ключевым фактором становится вес и баланс. Использование двустороннего канала связи фактически превращает дрон в филиал командного пункта, где оператор имеет право на финальное решение до момента столкновения ракетой с броней", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Новая версия V3 получила двухканальную головку самонаведения. Теперь аппарат одинаково эффективно работает при слепящем солнце и глубокой ночью, что делает его крайне неприятным сюрпризом для противника. Технологии кибербезопасности программного обеспечения БПЛА позволяют удерживать связь даже при попытках помех.

Характеристика Детали системы Тип цели Броня, бункеры, вертолеты, другие БПЛА Наведение Двухканальная система (день/ночь), 2-сторонняя связь

Эволюция управляемого оружия

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал успех DRDO важнейшим шагом к самодостаточности. Серийное производство не за горами, и частные компании уже готовы включиться в процесс. Умение самостоятельно масштабировать подобные системы — признак зрелой оборонной промышленности, способной контролировать время реакции на внешние угрозы.

"Двусторонний канал передачи данных — критический узел. Если ракета имеет возможность корректировки курса после пуска, это радикально снижает вероятность "дружественного огня" и ущерба гражданской инфраструктуре", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Важно понимать, что переход от классических систем к управляемым с БПЛА снарядам меняет тактику боя. Малые платформы становятся "продленными руками" пехоты. Учитывая нынешние климатические нестабильности, которые могут усложнять эксплуатацию авиации, компактные гексакоптеры становятся единственным решением.

"Индийские коллеги сделали ставку на модульность. Модернизированная головка самонаведения показывает, что база была заложена качественно, и ее легко адаптировать под текущие вызовы без полной переработки планера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА

Какие цели может поражать дрон с такой ракетой?

Ракета V3 разработана для уничтожения наземной бронетехники, фортификационных сооружений (бункеров) и низколетящих воздушных целей, включая вертолеты и другие беспилотники.

Почему именно гексакоптер?

Гексакоптер обеспечивает высокую грузоподъемность и стабильность полета, что критически важно для корректного запуска управляемого боеприпаса такой массы.

Что означает двусторонняя линия передачи данных?

Это возможность оператора видеть цель глазами ракеты и корректировать или изменять маршрут полета уже после старта, предотвращая ошибки наведения.

Готово ли оружие к массовому производству?

Да, Министерство обороны Индии подтвердило полную готовность системы V3 к серийному выпуску для нужд национальных вооруженных сил.

