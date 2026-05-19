Гигантский тоннель под Венерой может стать убежищем для будущих космических миссий

Венера всегда считалась "адской сестрой" Земли: давление в 90 атмосфер и температура за 460 градусов превращают её поверхность в плавильню. Однако под этим раскалённым панцирем скрывается нечто более интригующее, чем просто базальт.

Фото: flickr.com by NASA/SDO, AIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Учёные из Университета Тренто под руководством Лоренцо Бруццоне совершили геологический прорыв, обнаружив гигантский пустой канал. Это не просто трещина, а полноценная подземная магистраль, проложенная древними потоками лавы миллиарды лет назад.

Скрытая архитектура: эхо под массивом Никс Монс

Десятилетиями астрофизики гадали: есть ли на второй планете от Солнца полые структуры. Поверхность Венеры испещрена следами вулканизма, но "купол" над туннелями долго оставался невидимым.

Группа Бруццоне проанализировала данные радара и нашла аномалию у массива Никс Монс. Это не типичный ударный кратер, а вход в преисподнюю. Анализ показал внутреннее эхо — сигнал отразился не только от поверхности, но и от "пола" гигантской пещеры.

"Найти пустоту под корой другой планеты — это как услышать стук из закрытого сейфа. Это прямое доказательство, что венера в геологическом плане была гораздо сложнее, чем мы привыкли думать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Обнаружение подобных туннелей меняет наше представление о физике красоты планетных тел. Если раньше мы видели только застывшую корку, то теперь понимаем: под ней сохранились огромные резервуары.

Подобные геологические структуры на Земле используются для спелеологии, но на Венере они могут служить естественными сейфами для древних газов.

Технический шпионаж сквозь облака

Поскольку плотные облака блокируют видимый спектр, учёным пришлось обратиться к архивам аппарата NASA "Магеллан". В начале 90-х он картографировал планету с помощью радиоволн.

Современные методы обработки позволили "выжать" из старых записей информацию о плотности грунта. Радиоволна пробила поверхность, отразилась от дна пустоты и вернулась назад. Этот временной лаг и стал "золотым ключом" к открытию.

Параметр Значение аномалии Диаметр входа Около 1000 метров Толщина "крыши" 149 метров базальта Высота полости Минимум 375 метров

Многие специалисты уверены, что человечество долго игнорировало подобные признаки из-за антропоцентризма. Космонавт Александр Лазуткин ранее отмечал, что наши представления о Вселенной часто ограничены рамками земного опыта. Но Венера диктует свои правила игры, где пустота важнее материи.

"Такие пустоты — идеальные ловушки. Там могут скапливаться газы, которые на поверхности быстро разрушаются. Это критически важно для понимания атмосферной химии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Масштабы бездны: цифры и факты

Туннель под Никс Монс огромен. Его высота сопоставима с небоскрёбом Эмпайр-стейт-билдинг. На Земле подобные лавовые трубки в разы меньше из-за высокой гравитации и иного состава лавы.

Венера же позволила сформироваться настоящим подземным соборам. Наличие таких зон подстёгивает интерес к старым снимкам, где раньше видели лишь странные отметины и радиопомехи.

Исследование подтверждает, что Венера в прошлом была местом колоссальной тектонической активности. Аналогичные процессы мы наблюдаем, когда изучаем Марс, где также ищут следы древних вулканических систем. Но на Венере всё масштабнее, горячее и агрессивнее.

"С точки зрения геологии, такие туннели — это консервные банки с историей планеты. Они защищены от кислотных дождей и экстремального ветра на поверхности", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Новая цель для межпланетного десанта

Открытие делает Венеру приоритетной целью для миссий вроде Veritas и DaVinci. Теперь учёные знают, где искать убежище для будущих исследовательских аппаратов.

Подземная полость может защитить электронику от солнечной радиации и перегрева. Тем более, что в атмосфере планеты недавно нашли газ фосфин, намекающий на возможные биологические процессы. Кто знает, не прячется ли что-то живое в прохладных глубинах этих лавовых магистралей?

Ответы на популярные вопросы о Венере

Как обнаружили туннели, если облака Венеры непрозрачны?

Использовался метод радиолокации. Радиоволны проходят сквозь облака, отражаются от поверхности и частично проникают вглубь коры, позволяя сканировать подземные структуры.

Почему это открытие важно?

Оно подтверждает наличие пустых пространств под поверхностью, которые в будущем могут стать местами для размещения научной аппаратуры, защищённой от экстремальных условий планеты.

Может ли там быть жизнь?

Хотя поверхность необитаема, подземные каверны обеспечивают стабильную среду. В сочетании с обнаружением биомаркеров в атмосфере это делает подземную Венеру крайне интересной для астробиологов.

Читайте также