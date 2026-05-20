Анна Климова

Климатологи ошиблись в прогнозах: скрытая катастрофа в Атлантике идет на 60% быстрее

Океанический конвейер, определяющий погоду в Северном полушарии, теряет мощность быстрее самых мрачных прогнозов. Новые расчеты показывают, что к 2100 году течение ослабнет на 51%. Это грозит Европе экстремальными холодами, а США — резким подъемом уровня моря и нарушением привычных циклов осадков.

Механика атлантического конвейера

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) переносит тепло из тропиков к северным широтам. Вода движется на север, остывает, увеличивает свою плотность и опускается на глубину. Этот процесс поддерживает температурный баланс, предотвращая превращение Европы в ледяную пустыню. Сейчас равновесие нарушено из-за притока пресной воды от тающих ледников.

"Натурные наблюдения показывают падение мощности потоков на 10-20% уже с середины 2000-х годов. Это не теоретическая угроза, а текущий физический процесс", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Снижение скорости течения напрямую влияет на распределение тепловой энергии. Когда циркуляция замедляется, избыточное тепло остается в южных широтах, провоцируя климатические аномалии глобального масштаба. Северное побережье Атлантики при этом начинает быстро остывать, что меняет траектории движения воздушных масс.

Ошибка в старых расчетах

Исследователи из центра Inria обнаружили систематические искажения в предыдущих климатических моделях. Старые алгоритмы занижали соленость в Южной Атлантике и переоценивали температуру на севере. После корректировки данных выяснилось, что реальная скорость деградации течения на 60% выше, чем предполагалось ранее. Физика процесса оказалась более чувствительной к изменениям состава воды.

Параметр Прогноз к 2100 году
Снижение мощности AMOC 51%
Погрешность старых моделей 60%
Текущее падение мощности до 20%

Коррекция ошибок позволила увидеть истинные причины утраты баланса в океане. Пресная вода блокирует механизм погружения соленых масс на глубину, фактически "выключая" насос циркуляции. Это создает риск прохождения точки невозврата задолго до конца столетия.

"Мы наблюдаем, как антропогенный фактор ускоряет естественные циклы, вызывая опасные погодные явления в регионах, которые раньше считались стабильными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Последствия для сельского хозяйства

Замедление течений смещает пояс тропических дождей к югу. Это подрывает продовольственную безопасность Западной Африки и Южной Азии, где аграрный сектор зависит от муссонов. В Европе же падение температур приведет к сокращению вегетационного периода, что вынудит полностью пересматривать технологии земледелия. Аналогичный технологический застой из-за климата уже рушил цивилизации прошлого.

Изменения затронут и водные ресурсы. Ослабление перемешивания слоев океана снижает уровень кислорода, что бьет по рыболовству. Внутренние водоемы также реагируют на сбои в осадках. Например, обмеление Каспийского моря демонстрирует, как быстро климатические аномалии уничтожают привычные экосистемы и экономические связи.

"Нарушение гидрологического цикла неизбежно ведет к деградации прибрежных зон и изменению качества воды в масштабах целых континентов", — отметил эксперт Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы

Замерзнет ли Европа полностью?

Полное оледенение маловероятно, но зимы станут значительно суровее. Температурный режим может приблизиться к показателям Канады на тех же широтах, что потребует колоссальных затрат на отопление и инфраструктуру.

Почему уровень моря в США растет неравномерно?

Замедление AMOC меняет распределение водных масс. Ослабление течения позволяет воде скапливаться у северо-восточного побережья США, что ускоряет подтопление территорий даже без учета общего таяния ледников.

Как это повлияет на Россию?

Изменение атлантических течений изменит траектории циклонов, приносящих влагу в центральную часть России. Это может привести к усилению засух на юге и непредсказуемым температурным качелям в северных регионах.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
