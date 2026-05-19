Артём Синицын

ИИ выключает мозг за 15 минут: ученые доказали опасную деградацию интеллекта

ИИ освобождает нас от рутины или незаметно крадет способность мыслить? Масштабный эксперимент ученых из США и Великобритании доказал: всего 15 минут работы в паре с нейросетью могут превратить острый ум в кисель. Это не преувеличение, а сухая статистика трех экспериментов, в которых 1222 добровольца пытались не проиграть алгоритму в битве за интеллект. Какую пугающую цену мы платим за цифровой комфорт?

Фото: Pravda.Ru by Артём Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эксперимент на выживание интеллекта

Участников разделили на два лагеря. Одни решали задачи с дробями и тесты SAT старым добрым дедовским способом — головой. Вторым разрешили "читерить" с помощью чат-ботов.

Пока нейросеть была под рукой, вторая группа лениво забирала лавры победителей. Но как только доступ к ИИ перекрыли, начался цирк. Люди, привыкшие к цифровому костылю, стали ошибаться на элементарных вопросах.

"С точки зрения эволюции, мозг запрограммирован жестко экономить калории. Самостоятельное мышление для него — это огромные энергозатраты. Чат-боты стали для нашего серого вещества легким выходом: можно получить результат, не напрягаясь. Организм воспринимает это как подарок и мгновенно отключает аналитические центры. Но плата за такую лень сурова: нейронные связи, которые не задействуются хотя бы 15 минут, начинают стремительно ослабевать за ненадобностью", — констатировал биолог Андрей Ворошилов.

Испытуемые, лишенные подсказок, начали пасовать перед трудностями. Группа "экс-пользователей ИИ" пропускала задачи в два раза чаще, чем те, кто изначально рассчитывал только на себя. Это прямой удар по производительности труда.

Почему мозг "ломается" после ИИ

Проблема не в том, что ИИ плох. Проблема в "интеллектуальном ожирении". За 10-15 минут использования чат-бота вы перенастраиваете свои когнитивные фильтры.

Зачем тратить калории на раздумья, если можно умножать печаль лишним знанием, полученным без усилий? В итоге человек теряет не только знания, но и саму способность концентрироваться на задаче.

Группа участников Результат после отключения ИИ
Работали только головой Стабильная скорость и точность
Пользовались ИИ ранее Двукратный рост пропусков задач

Даже если мы рассматриваем нейрочипы и биокомпьютеры как будущее, нынешние интерфейсы делают нас слабее. Мы отдаем ИИ рутину, надеясь освободить время для "великих свершений". Но на практике свободные часы тратятся на пролистывание ленты, потому что аппетит к решению сложных проблем исчезает вместе с привычкой думать.

Кризис мотивации и рутина

Учёные бьют тревогу: делегирование убивает интерес. Когда вы не проходите путь от "ничего не понимаю" до "эврика!", вы лишаете себя дофаминового вознаграждения за успех.

Работа превращается в механическое перекладывание текста из окна чат-бота в рабочий документ. Это путь к выгоранию и полной потере профпригодности. Даже первый человек с нейроимплантом сохраняет мотивацию лишь потому, что гаджет расширяет его возможности, а не заменяет личность.

"Когда мы перекладываем всю работу на ИИ, мы лишаем себя радости от успеха. Наш мозг устроен так: удовлетворение приносит именно преодоление трудностей, тот самый момент, когда ты сам додумался до решения. А если просто копировать готовые ответы из чата, мозг быстро теряет интерес к делу. Работа превращается в скучную рутину, человек перестает развиваться и выгорает, превращаясь из мыслящего специалиста в обычного оператора кнопок", — резюмировала психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о деградации когнитивных навыков

Правда ли, что ИИ делает людей глупее?

Исследования подтверждают: при постоянном делегировании задач ИИ снижается скорость обработки информации и ухудшается память. Мозг перестает удерживать важные логические цепочки.

Как быстро наступает эффект привыкания к ИИ?

Эксперименты показали, что достаточно всего 10-15 минут работы с чат-ботом, чтобы когнитивные показатели человека начали снижаться при переходе к самостоятельному труду.

Влияет ли использование нейросетей на мотивацию?

Да, отсутствие личного вклада в решение задачи снижает интерес к работе. Человек перестает получать удовлетворение от результата, что ведет к апатии.

Можно ли использовать ИИ без вреда для интеллекта?

Можно, если использовать его как справочник или инструмент для проверки, а не как генератор готовых решений за вас. Контроль должен оставаться за человеком.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, психолог Надежда Осипова.
Автор Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы психология технологии образование искусственный интеллект
