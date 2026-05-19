Взлом биологического кода: как ученые собираются программировать иммунитет растений

Растения кажутся нам пассивными декорациями, но внутри их клеток кипит жизнь, напоминающая работу сложного охранного предприятия. Исследователи из Университета Нагои, RIKEN и Университета Осаки раскрыли секрет, как "зеленые аборигены" чуют опасность, например, атаку патогенов. Оказывается, за это отвечает хитроумная медь-зависимая система, а не тот механизм, на который ставили биохимики десятилетиями.

Биохимия на страже флоры

Растения прикованы к земле, поэтому им приходится в буквальном смысле "отслеживать" мир кожей. На поверхности каждой клетки стоят рецепторы — своего рода биологические гаджеты, способные распознавать угрозы. Одним из таких "стражей" является рецептор CARD1. Долгое время оставалось загадкой, каким образом этот белок понимает, что летит — агрессивный хинон или перекись водорода (H₂O₂).

"Растения используют радикально иные стратегии выживания, чем животные. Когда мы говорим о тонкой настройке реакций на клеточном уровне, мы часто недооцениваем элегантность неорганических элементов. Медь в структуре рецептора — это не просто деталь, это ключ к запуску иммунного каскада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему медь важнее цистеина?

Раньше ботаники полагали, что распознавание АФК (активных форм кислорода) происходит с помощью цистеиновых мостиков. Однако свежее исследование в Nature Communications расставило всё на свои места. В центре внимания оказался ион меди, пришвартованный к кластеру гистидиновых остатков. Он работает как миниатюрная антенна, настраиваемая именно на H₂O₂.

Характеристика Старая гипотеза Результаты исследования Ключевой элемент Цистеин Ион меди Механизм Окисление групп Специфический сенсорный кластер

Понимание этой системы открывает путь к созданию культур, которые не гибнут от засухи или болезней, подобно тому как махровые лилии требуют минимального вмешательства человека, обладая природной стойкостью.

"Биохимия — это умение вовремя заметить сигнал. Если мы поймем, как рецептор "решает", что перед ним — сигнал к росту или яд патогена, мы сможем программировать поведение растений, буквально внедряя им "умный" иммунитет", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Как спасти урожай от стресса

Растения реагируют на окружающую среду не хуже, чем нейроны младенца, отсекающие лишние связи для формирования интеллекта. CARD1 здесь — ключевой узел. Он позволяет "дифференцировать" угрозы. Зная биохимический код, селекционеры смогут вывести виды, которые активируют защиту мгновенно, до того как вредитель начнет пожирать ткани листа.

"Индустриальная экология и агрономия тесно связаны. Работа по контролю выбросов и понимание того, как растения фильтруют токсичные молекулы, дает нам шанс минимизировать потери в полевых условиях, используя естественные способности видов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин .

Ответы на популярные вопросы о биосенсорах растений

Где именно находится этот сенсор?

Рецептор CARD1 расположен на поверхности клеточной оболочки, что позволяет ему контактировать с внешней средой до проникновения патогена внутрь клетки.

Почему именно медь, а не железо или цинк?

Медь обладает уникальными окислительно-восстановительными свойствами, которые делают её идеальным кандидатом для реакций на активные формы кислорода при малых концентрациях.

Это значит, что растения можно "дрессировать"?

Это значит, что мы можем управлять их иммунитетом с помощью селекции или генной инженерии, фокусируясь на эффективности работы белковых рецепторов.

Поможет ли это в борьбе с изменением климата?

Да, понимание механизмов стресса позволит выводить сорта, устойчивые к экстремальным температурам, которые вызывают образование избыточных АФК в клетках.

