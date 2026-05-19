Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Взлом биологического кода: как ученые собираются программировать иммунитет растений

Наука

Растения кажутся нам пассивными декорациями, но внутри их клеток кипит жизнь, напоминающая работу сложного охранного предприятия. Исследователи из Университета Нагои, RIKEN и Университета Осаки раскрыли секрет, как "зеленые аборигены" чуют опасность, например, атаку патогенов. Оказывается, за это отвечает хитроумная медь-зависимая система, а не тот механизм, на который ставили биохимики десятилетиями.

Гименокаллис
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гименокаллис

Биохимия на страже флоры

Растения прикованы к земле, поэтому им приходится в буквальном смысле "отслеживать" мир кожей. На поверхности каждой клетки стоят рецепторы — своего рода биологические гаджеты, способные распознавать угрозы. Одним из таких "стражей" является рецептор CARD1. Долгое время оставалось загадкой, каким образом этот белок понимает, что летит — агрессивный хинон или перекись водорода (H₂O₂).

"Растения используют радикально иные стратегии выживания, чем животные. Когда мы говорим о тонкой настройке реакций на клеточном уровне, мы часто недооцениваем элегантность неорганических элементов. Медь в структуре рецептора — это не просто деталь, это ключ к запуску иммунного каскада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему медь важнее цистеина?

Раньше ботаники полагали, что распознавание АФК (активных форм кислорода) происходит с помощью цистеиновых мостиков. Однако свежее исследование в Nature Communications расставило всё на свои места. В центре внимания оказался ион меди, пришвартованный к кластеру гистидиновых остатков. Он работает как миниатюрная антенна, настраиваемая именно на H₂O₂.

Характеристика Старая гипотеза Результаты исследования
Ключевой элемент Цистеин Ион меди
Механизм Окисление групп Специфический сенсорный кластер

Понимание этой системы открывает путь к созданию культур, которые не гибнут от засухи или болезней, подобно тому как махровые лилии требуют минимального вмешательства человека, обладая природной стойкостью.

"Биохимия — это умение вовремя заметить сигнал. Если мы поймем, как рецептор "решает", что перед ним — сигнал к росту или яд патогена, мы сможем программировать поведение растений, буквально внедряя им "умный" иммунитет", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Как спасти урожай от стресса

Растения реагируют на окружающую среду не хуже, чем нейроны младенца, отсекающие лишние связи для формирования интеллекта. CARD1 здесь — ключевой узел. Он позволяет "дифференцировать" угрозы. Зная биохимический код, селекционеры смогут вывести виды, которые активируют защиту мгновенно, до того как вредитель начнет пожирать ткани листа.

"Индустриальная экология и агрономия тесно связаны. Работа по контролю выбросов и понимание того, как растения фильтруют токсичные молекулы, дает нам шанс минимизировать потери в полевых условиях, используя естественные способности видов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин .

Ответы на популярные вопросы о биосенсорах растений

Где именно находится этот сенсор?

Рецептор CARD1 расположен на поверхности клеточной оболочки, что позволяет ему контактировать с внешней средой до проникновения патогена внутрь клетки.

Почему именно медь, а не железо или цинк?

Медь обладает уникальными окислительно-восстановительными свойствами, которые делают её идеальным кандидатом для реакций на активные формы кислорода при малых концентрациях.

Это значит, что растения можно "дрессировать"?

Это значит, что мы можем управлять их иммунитетом с помощью селекции или генной инженерии, фокусируясь на эффективности работы белковых рецепторов.

Поможет ли это в борьбе с изменением климата?

Да, понимание механизмов стресса позволит выводить сорта, устойчивые к экстремальным температурам, которые вызывают образование избыточных АФК в клетках.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин 
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Темы генетика биология сельское хозяйство
Новости Все >
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки
Пекин и Брюссель впервые действуют как единый кулак — их спутник готовится к секретной миссии в космосе
Осторожно, яд! В Сингапуре нашли медузу, способную убить за минуты
Секретное оружие МВД? Электрокары "Урбис" готовы к службе
Образование как инвестиция: как диплом превращается в миллионы
Земная кора в Африке решила разъехаться — новый океан может появиться там, где сейчас пустыня и саванна
Сцена снова подвела звезду: Анна Плетнёва рассказала о последствиях падения на концерте
Пока США и Китай возятся с разрешениями, Россия уже продаёт энергию, которая плывёт к берегу
Уроки уверенности: Анфиса Чехова сравнила самооценку российских женщин и американок
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Образование как инвестиция: как диплом превращается в миллионы
Земля прогреется быстрее и сорняков не будет: хитрый способ обустроить грядки на даче в мае
Прощай, мебельный хлам: 5 модных альтернатив громоздким шкафам и "стенкам"
Дорого и несъедобно: почему в США даже богачи не могут купить нормальный помидор
Соседи по даче не поверят, что это сделано из обычных веток: хитрый трюк для сборки садовой арки
Гастрономическая бомба этого лета: как приготовить безупречный холодный французский вишисуаз
Свободный шаг за 14 дней: всего 3 упражнения на стуле и коврике, которые меняют походку
Земная кора в Африке решила разъехаться — новый океан может появиться там, где сейчас пустыня и саванна
Вместо бесконечной прополки высаживают эти растения: хитрый способ навсегда закрыть голую землю
Подумали, что это жертва недавнего убийства: кого откопали датские братья на обычном болоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.