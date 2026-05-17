Сергей Белов

Остров Оук — 200 лет яма пьёт человеческие жизни и до сих пор не отдала то, что скрывает на дне

Остров Оук — это не просто кусок земли у берегов Новой Шотландии, это самый дорогой и затянувшийся квест в истории человечества. Представьте себе дыру в земле, которая "съедает" миллионы долларов, десятилетия жизней и, согласно легенде, требует семь человеческих жертв, прежде чем отдаст клад. На сегодняшний день счет 6:0 в пользу острова. Физика этого места напоминает идеально сконструированную мышеловку: стоит копателю подобраться к цели, как в шахту врывается океанская вода. Это не магия, а гениальное инженерное решение прошлого, превратившее обычную яму в неприступный сейф.

С чего началось безумие: кокосы и доски

В 1795 году Дэниел МакГиннис нашел на острове странное углубление. Парни начали копать и застряли на десятилетия. Каждые три метра они натыкались на перекрытия из дуба. А еще — на кокосовую шелуху. В Канаде. Где пальм нет в радиусе тысячи миль. С точки зрения физики материалов, такая прослойка служила идеальным демпфером и защитой от гниения, сохраняя сухость конструкции внутри агрессивной глинистой среды.

"Обнаружение кокосовой койры в таком климате — прямой маркер того, что объект рукотворный и планировался на века. Это отличный абсорбент, который использовался пиратами и мореплавателями для защиты грузов от сырости", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Шифр на глубине 27 метров

В 1804 году охотники за сокровищами достали из ямы каменную плиту. На ней были высечены странные символы. Позже их расшифровали как фразу: "Двумя миллионами фунтов стерлингов ниже лежит сокровище". Но стоило убрать плиту, как сработал древний гидрозатвор. Вода залива Махон хлынула в шахту по специально прорытым подземным каналам. Это как пытаться вычерпать океан чайной ложкой — бесполезно, пока не перекрыты "артерии" снабжения.

Глубина (метры) Находка / Событие
3 — 9 — 15 Дубовые платформы каждые 3 метра
27 Каменная плита с зашифрованным текстом
30+ Активация системы затопления (каналы-ловушки)
70 Обнаружение пустот и обрывки золотых цепей

Президентский азарт Франклина Рузвельта

Даже будущие лидеры сверхдержав не застрахованы от золотой лихорадки. В 1909 году молодой Франклин Рузвельт лично месил грязь на Оуке. Он инвестировал в раскопки Генри Боудоина, таскал динамитные шашки и следил за водолазами. Рузвельт верил, что там лежат сокровища тамплиеров или капитан Кидд спрятал свой "общак". Его страсть к раскопкам была сродни тому, как современные исследователи изучают следы исчезнувшей суши в поисках ответов на загадки прошлого.

"Для начала XX века это был технический вызов. Проблема не в глубине, а в гидрогеологии острова. Попытки заглушить приток воды динамитом только разрушали структуру шахты, делая дальнейшие поиски опасными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Дэн Бланкеншип: 50 лет в плену острова

Шотландец Дэн Бланкеншип стал легендой острова. Он пробурил сотни скважин и в 1971 году опустил камеру на глубину 70 метров. На зернистых кадрах он увидел сундуки и даже человеческую руку. Но как только водолазы пытались спуститься, природа словно восставала против них. Сильные течения и внезапные обвалы блокировали путь. Подобные аномалии на глубине часто имеют естественные причины, но на Оуке они кажутся частью продуманного плана.

"Денежная яма демонстрирует удивительную устойчивость к техногенному вмешательству. Смертельные газы, которые фиксировали рабочие, могут выделяться из органики в замкнутых пещерах, создавая эффект химической атаки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о "Денежной яме"

Что именно затапливает шахту на острове Оук?

Это система искусственных дренажных каналов ("пальцевых ловушек"), соединенных с океаном. Когда искатели достигают определенной отметки, давление воды прорывает затворы.

Правда ли, что на острове погибли люди?

Да, за 200 лет официально зафиксировано шесть смертей в результате несчастных случаев: от падений в шахту до взрывов котлов насосов.

Существуют ли реальные доказательства клада?

Помимо золотых чешуек и звеньев цепей, найденных при бурении, прямых доказательств (сундуков с золотом) пока нет. Найденные древние монеты - лишь косвенные улики.

Кто владеет островом сейчас?

Основную часть острова контролируют братья Рик и Марти Лагина, которые продолжают масштабные раскопки с применением тяжелой техники и сейсморазведки.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
