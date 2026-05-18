Сергей Белов

Вскрыли все могилы и унесли тела: жуткая тайна канадской деревни, исчезнувшей за одну ночь

Озеро Ангикуни в канадской провинции Нунавут хранит историю, лишенную логики. В ноябре 1930 года целое поселение инуитов исчезло, оставив после себя нетронутый скарб и остывающий ужин. Расследование конной полиции лишь добавило вопросов к этому делу, ставшему классикой северных аномалий.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревня, застывшая во времени

Для охотников берега Ангикуни служили надежным привалом. Инуиты славились гостеприимством, поэтому тишина, встретившая Джо Лабелля 12 ноября 1930 года, казалась аномальной. В воздухе не висел дым костров, никто не окликал гостя. Каждый шаг по хрустящему снегу усиливал тревогу опытного зверолова.

Внутри жилищ царил порядок, который обычно предшествует катастрофе. На очагах стояли котелки с пищей, в иглах торчали недошитые шкуры оленей карибу. Жители будто просто вышли наружу на секунду и растворились. Такое поведение нехарактерно для северных народов, чье выживание в суровых условиях всегда строилось на дисциплине.

"На севере человек не бросает оружие и теплую одежду. Это равносильно самоубийству. Исчезновение без вещей первой необходимости указывает на внешний фактор воздействия или мгновенный паралич воли всей группы", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Отсутствие следов как главный парадокс

Снег вокруг стоянки оставался девственно чистым. Ни полозьев нарт, ни отпечатков обуви из оленьей кожи не вели прочь от деревни. Создавалось впечатление, что тридцать человек просто поднялись в воздух. Охотник Лабелль, знавший каждый изгиб рельефа, не нашел ни одной зацепки.

Ситуация напоминает легенды, которые окружают древние народы России, добровольно уходившие под землю. Однако здесь не было следов самозахоронения или обрушения почвы. Все строения остались целыми, а запасы еды в погребах могли обеспечить общину на месяцы вперед.

Артефакт Состояние на момент осмотра
Оружие и снасти Оставлены в домах
Ездовые собаки Обнаружены мертвыми от голода
Могилы старейшин Вскрыты, тела извлечены

Улики, которые противоречат здравому смыслу

Прибывший отряд Королевской канадской конной полиции обнаружил детали, превратившие загадку в кошмар. В сотне метров от поселения нашли привязанных собак. Животные погибли от истощения, хотя в домах буквально гнили горы мяса. Для инуита собака — это транспорт, тепло и защита, ее смерть считалась крахом хозяйства.

"Причиной смерти животных стало полное отсутствие ухода в течение длительного времени. Это противоречит версии о внезапном отъезде: хозяева не могли бросить собак умирать на привязи прямо у порога", — объяснил инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев специально для Pravda.Ru.

Второй страшной находкой стали раскопанные могилы. Камни были аккуратно сложены штабелями, а останки предков исчезли. На морозе в минус сорок градусов работа по вскрытию мерзлого грунта требует колоссальных усилий. Дикие животные не могли сложить камни ровными рядами, а у грабителей не было причин красть старые кости.

Вероятные и невероятные сценарии

Криминалисты того времени зашли в тупик. Нападение исключалось: ни пятен крови, ни гильз, ни признаков борьбы. Массовая болезнь также не подтвердилась, ведь тогда в деревне остались бы тела. Некоторые связывают инцидент с аномальными огнями в небе, которые охотники видели незадолго до происшествия.

"Иногда объекты, принимаемые за атмосферные явления, демонстрируют поведение, не вписывающееся в земную физику. Если свидетельства об огнях правдивы, мы имеем дело с не задокументированным типом воздействия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Официальные отчеты хранят молчание о причинах исчезновения. Возможно, ответы скрыты глубже, подобно тому как дно Волги хранит артефакты исчезнувших цивилизаций. Ангикуни остается открытой раной на карте Канады, напоминая о том, как легко человек может выпасть из реальности.

Ответы на популярные вопросы о тайне Ангикуни

Сколько человек пропало на самом деле?

Официальные данные варьируются от 30 до 2000 человек в зависимости от источника, однако историки склоняются к цифре в 30–40 постоянных жителей стоянки.

Были ли найдены следы жителей позже?

Нет, ни один человек из этой общины никогда не был найден ни живым, ни мертвым в других регионах Канады.

Правда ли, что огни в небе видели полицейские?

В рапортах полиции упоминаются показания свидетелей об огнях, но сами офицеры прибыли на место позже и наблюдали лишь пустые дома.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по пожарной безопасности Антон Белов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
