Учёные в шоке: ускоритель частиц разоблачил древнюю жизнь, которой никогда не существовало

Палеонтологи десятилетиями принимали эти микроскопические туннели за следы первых животных. Считалось, что червеобразные существа бодро ползали по морскому дну задолго до знаменитого Кембрийского взрыва.

Фото: Openverse by kaibara87, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бактерии

Но свежее исследование бразильских окаменелостей в штате Мату-Гросу-ду-Сул перевернуло игру. Оказалось, что "первопроходцы" фауны — это всего лишь застывшие колонии бактерий и водорослей.

Биохимический детектив: как луч света разоблачил подделку

Чтобы понять, кто наследил в породах формации Таменго 540 миллионов лет назад, ученые использовали ускоритель частиц Sirius. Раньше палеонтологам не хватало остроты зрения.

Обычные микроскопы видели лишь форму — изогнутые нити. Но нанотомoграфия позволила заглянуть внутрь камня, не ломая его. Выяснилось, что внутри "следов" прячутся клеточные перегородки и остатки органических стенок.

"Это классическая ошибка интерпретации. Мы часто хотим видеть движение там, где была статика. Наличие пирита и четких клеточных мембран доказывает: перед нами трупы микроорганизмов, а не траектория ползания мейофауны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Рамановская спектроскопия подтвердила наличие углерода там, где его быть не должно, если бы это был просто пустой след в осадке. Эти структуры — не результат жизнедеятельности, а сами живые (в прошлом) существа. Таким образом, бактерии снова доказали свое доминирование в древних океанах, отодвинув появление сложных животных на более поздний срок.

Кислородный лимит: почему жизнь замерла на старте

Если находки в Бразилии — это водоросли и микробы, значит, биологические часы Эдиакарского периода нужно подвести. Отсутствие мелких животных (мейофауны) в этих слоях намекает на суровую правду: в океанах банально не хватало кислорода.

Животным нужно много "топлива" для движения, а бактерии могут довольствоваться малым. Глобальная среда того времени больше напоминала застойное болото, чем колыбель бурной жизни.

Параметр Прежняя версия (Животные) Новая версия (Микробы) Природа объекта Следы перемещения в иле Окаменевшие тела (нити) Внутренняя структура Пустоты, заполненные осадком Клетки, перегородки, органика Уровень О2 в среде Достаточный для дыхания Экстремально низкий

Команда под руководством Бруно Беккер-Кербера обнаружила, что существа из Таменго жили колониями. Одни напоминают древние водоросли, другие — сероокисляющие бактерии. Последние процветают там, где все остальные задыхаются, используя серу в качестве источника энергии.

Империя микробов: гиганты размером с волос

Не стоит недооценивать этих "малышей". Ученые выделили три группы размеров. Самые крупные экземпляры вполне сопоставимы по толщине с человеческим волосом. Для бактерии это масштаб небоскреба.

Мы привыкли, что микробы невидимы, но в Эдиакарии они создавали целые маты — плотные ковры, которые полностью застилали дно будущей Южной Америки и Африки.

"Серобактерии — это крайне живучие ребята. Они формируют сложные экосистемы даже в токсичных условиях. То, что мы видим их в Бразилии, подтверждает: планета в то время проходила через жесткий химический отбор", — объяснил ученый-химик Илья Сафронов.

Крах гипотезы о ранних животных не делает открытие менее значимым. Напротив, это уточняет предысторию великих вымираний и всплесков жизни. Мы видим мир за секунду до того, как сложные организмы отвоевали пространство у слизи и нитей. Ирония в том, что высокотехнологичный бразильский ускоритель помог обнаружить жизнь в ее самом примитивном, но архитектурно совершенном виде.

Ответы на популярные вопросы о древних микроорганизмах

Почему ученые раньше ошибались?

При низком разрешении сканирования окаменевшие нити водорослей выглядят идентично ходам, которые прокапывают мелкие черви. Физическая форма обманула глаз, пока не вмешалась спектроскопия.

Что такое мейофауна?

Это крошечные беспозвоночные размером меньше миллиметра. Если бы их следы нашли в Эдиакарском периоде, это бы доказало, что сложная жизнь появилась на миллионы лет раньше Кембрия.

Как бактерии могут быть видны без микроскопа?

Некоторые виды сероокисляющих бактерий достигают гигантских размеров по клеточным меркам. Они образуют длинные цепочки (нити), которые в ископаемом виде легко принять за следы перемещения животных.

При чем здесь Гондвана?

Породы штата Мату-Гросу-ду-Сул сформировались в мелководье этого суперконтинента. Изучая их, мы понимаем, каким был глобальный океан до того, как материки разошлись.

Читайте также