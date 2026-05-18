В шаге от рекорда СССР: что нашли на глубине 10 км и почему Сила Сибири — 2 под угрозой

Китайская корпорация CNPC завершила бурение скважины Шэньдитакэ-1 в пустыне Такла-Макан. Объект глубиной 10 910 метров стал самой глубокой вертикальной точкой в Азии. Проект подтвердил наличие углеводородов на дистанциях, которые ранее считались недосягаемыми для жидкой нефти и газа.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Буровая установка в пустыне

География и цели проекта

Площадкой для Шэньдитакэ-1 стал Таримский бассейн. Этот регион концентрирует колоссальные запасы ресурсов, скрытых глубже шести километров. Инженеры поставили цель не просто превзойти региональные рекорды, а провести детальную разведку палеозойских слоев возрастом более 500 миллионов лет. Подобные изыскания часто сопровождаются аномалиями, напоминающими те, что описывал Дмитрий Лапшин при изучении труднодоступных районов планеты.

"На таких глубинах мы сталкиваемся с давлением 145 МПа. Это агрессивная среда, где привычные физические модели материалов начинают давать сбои", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Скорость и этапы проходки

Работы стартовали в мае 2023 года. Суммарно процесс занял 580 дней. Динамика бурения была крайне неравномерной. Первые восемь тысяч метров прошли за пять месяцев. Однако последний участок длиной менее километра потребовал десяти месяцев непрерывного труда. Для сравнения, легендарная Кольская сверхглубокая скважина строилась десятилетиями из-за ограничений техники прошлого века.

Параметр сравнения Шэньдитакэ-1 (Китай) Фактическая глубина 10 910 метров Температура на забое Выше 210 градусов Цельсия Срок строительства 580 дней

Технические барьеры глубины

Основной сложностью стал так называемый эффект лапши. Стальная колонна длиной в десять километров теряет жесткость и начинает изгибаться под собственным весом. Удерживать бур в вертикальном положении в таких условиях — задача на грани возможностей современной автоматики. Геологические процессы здесь столь же непредсказуемы, как те, что изучал Алексей Трофимов в зонах тектонических разломов.

"При температуре свыше 200 градусов стандартная электроника превращается в бесполезный лом. Китаю пришлось создавать уникальные теплостойкие растворы", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Геологические находки

На отметке ниже 10 800 метров датчики зафиксировали следы газа и нефти. Это открытие ставит под сомнение теорию о том, что органика разрушается на подобных глубинах. Возможно, природа углеводородов сложнее, чем принято считать в школьных учебниках. Подобные находки меняют представление о ресурсах планеты, примерно так же, как советские горняки меняли карту подземного мира в середине прошлого века.

Ответы на популярные вопросы о Шэньдитакэ-1

Почему бурение остановили на 10 910 метрах вместо 11 000?

Технические риски и достижение основных научных целей позволили завершить проект без прохождения последних метров, которые могли привести к аварии.

Является ли эта скважина самой глубокой в истории?

Нет, мировой рекорд удерживает Кольская сверхглубокая скважина в России с отметкой 12 262 метра.

Что означает находка нефти на такой глубине?

Это может свидетельствовать о более широких границах залегания углеводородов и потенциально об их абиогенном происхождении.

