Холод вместо кардио: ученые раскрыли неожиданный способ сжигать жир дома без спорта

Человечество пытается "выморозить" лишние килограммы. Ученые из Ноттингема и Лейдена предлагают заменить изнурительный бег на холодный жилет. Идея проста: активировать бурый жир, чтобы тот сжигал белый ради обогрева.

Пока фитнес-индустрия продает абонементы, биохимия предлагает терморегуляцию. Исследование на базе LUMC показало, что два часа искусственной прохлады в день эффективнее привычного бездействия.

Механика термогенеза: как жир сжигает жир

Организм — это биологический котел. Когда внешняя среда забирает тепло, система обязана компенсировать потери. Главным топливом здесь выступает бурая жировая ткань. В отличие от белого жира, который просто депонирует энергию на бедрах, бурый — это "энергетическая станция".

Он нашпигован митохондриями. Взлом системы энергообмена через холод заставляет эти клетки перерабатывать калории в чистую тепловую энергию. Современный человек живет в "температурном комфорте", поэтому этот механизм атрофируется.

"Бурый жир — это не склад, а печка. Если вы не даете ему повода работать, он засыпает. Попытки "разбудить" его холодом выглядят логично, но это лишь вспомогательный костыль. Не надейтесь, что жилет аннулирует съеденный круассан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Активация метаболизма через низкие температуры влияет не только на объемы талии. Ученые фиксируют улучшение липидного профиля. Снижается биохимический саботаж, вызванный лептинорезистентностью.

Жировая ткань перестает блокировать сигналы насыщения. Это фундаментальное отличие от механических методов борьбы с весом, таких как скальпель против лишнего веса, где эффект достигается насильственным уменьшением объема желудка.

Результаты эксперимента: минус килограмм без диет

В Стамбуле на Европейском конгрессе по ожирению обнародовали цифры. 47 добровольцев разделили на две группы. Одни носили гелевые жилеты (температура +15ºС) по два часа в день, другие — жили как обычно. Через полтора месяца "мерзляки" скинули почти килограмм жира.

Контрольная группа, напротив, прибавила в весе. Статистическая разница составила 1,5 кг. Это доказывает: лишний вес охватил половину россиян и жителей Европы именно из-за стабильного теплового комфорта.

Группа Результат за 6 недель Охлаждающий жилет (+15ºС) -0,9 кг (преимущественно жир) Контрольная (обычный режим) +0,6 кг (общий прирост)

Важный аспект: жилет надевали поверх футболки. Никакого обморожения. Речь идет о мягком, но длительном температурном стрессе. Это безопаснее, чем резкие прыжки в прорубь.

Доктор Мариэтте Бон уверена, что метод станет домашним дополнением к коррекции рациона. Особенно если учесть, что опасное меню общепита постоянно подкидывает организму лишние углеводы, которые некуда тратить.

"Любые попытки сжечь жир внешним воздействием должны подкрепляться контролем глюкозы. Холод активирует поглощение сахара мышцами, что полезно при диабете 2 типа. Но холодный жилет не отменяет вред от рафинированных углеводов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ледяной душ против жилета: в чем разница

Жилет работает по принципу "марафонца" — долго и монотонно. Холодный душ — это "спринт". За 90 секунд под ледяной водой организм испытывает шок. Выбрасывается адреналин, сердце бьется чаще. Это нагрузка на сосуды.

Профессор Хелен Бадж предостерегает от слепого копирования моржей. Температурный шок может быть опасен для людей с гипертонией. Жилет в этом плане — щадящий инструмент.

"Холодовой шок — это стресс. Для нетренированного сердца 90 секунд ледяной воды могут стать триггером спазма. Начинать нужно с мягких методов, вроде проветривания помещений и легкой одежды, а не с экстремальных обливаний", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о похудении через холод

Можно ли просто спать с открытым окном вместо жилета?

Да, снижение температуры в спальне до 17-18 градусов способствует активации бурого жира. Эффект будет слабее, чем от жилета, но долгосрочнее.

Поможет ли холод, если я ем много сладкого?

Нет. Холод сжигает около 150-300 дополнительных калорий. Это эквивалентно одной булке. Если рацион избыточен, жир продолжит запасаться быстрее, чем выгорать.

Безопасно ли это для почек?

Жилеты сконструированы так, чтобы не переохлаждать область поясницы и внутренних органов. Самодельные компрессы со льдом могут привести к воспалениям.

