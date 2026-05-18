Сергей Белов

Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году

Советские ученые еще в 1980 году рассчитали предельную емкость планеты. Согласно их модели, биосфера способна поддерживать стабильность лишь при населении в 250 миллионов человек. Сегодня нас восемь миллиардов, и природа уже запускает механизмы саморегуляции через климат и демографию.

Вид Земли из космоса на фоне огней городов

Математика выживания Горшкова и Дольника

В начале восьмидесятых физик Виктор Горшков и биолог Виктор Дольник объединили термодинамику с экологией. Они рассматривали биосферу как единый механизм, имеющий четкие энергетические лимиты. Горшков, чьи работы рецензировали будущие нобелевские лауреаты, применил аппарат квантовой механики к движению углерода и энергии на планете.

Исследователи искали ответ на вопрос: какую часть ресурсов могут забирать крупные животные, не разрушая стабильность системы. Выяснилось, что за миллиарды лет природа выработала жесткий регламент распределения энергии. Любое отклонение от него ведет к деградации среды, подобно тому как эволюция Венеры закончилась потерей климатического баланса.

"Биосфера — это не бесконечный склад продуктов, а саморегулирующийся процессор. Если один вид забирает слишком много тока, система просто выгорает или перезагружается", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Диктатура одного процента

Основную работу по поддержанию жизни выполняют микроорганизмы и грибы. На долю всех крупных диких позвоночных — от лягушек до слонов — приходится всего один процент потребляемой продукции биосферы. Это золотое правило устойчивости. Человек как биологический вид обязан укладываться в этот лимит.

Однако уже сорок лет назад человечество вместе с домашним скотом потребляло около семи процентов ресурсов. Сегодня эта цифра приблизилась к четверти всей первичной продукции планеты. Именно из этой разницы между нормой и реальностью родилась цифра в 250 миллионов человек. Это то количество людей, которое Земля способна содержать без ущерба для эволюции жизни и механизмов самоочищения.

Параметр системы Значение по модели Горшкова-Дольника
Лимит потребления для позвоночных 1 процент от биопродукции
Расчетная численность населения 250 миллионов человек
Текущее потребление человечества около 25 процентов

Экологическая тень цивилизации

Проблема не в количестве голов, а в объеме потребления. Биологически человек — это примат весом 70 килограммов. Экологически это существо, обросшее инфраструктурой: заводами, пашнями и фермами. Нагрузка на среду создается не только легкими, но и промышленностью, которая выкачивает воду и сжигает ископаемое топливо.

"Мы оцениваем не число людей, а массу отходов и масштаб вмешательства в циклы. Сегодня антропогенная нагрузка превышает возможности регенерации почв и водоемов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Показатель накопленного экологического следа говорит о том, что для поддержания текущего уровня потребления всех восьми миллиардов по западному стандарту потребовалось бы пять таких планет. Даже исследование космоса и потенциальная колонизация спутников других планет пока не решают вопрос дефицита ресурсов здесь и сейчас.

Города как механизм торможения

Виктор Дольник заметил, что природа использует мягкие рычаги управления численностью вида. Мегаполисы превратились в демографические капканы. В крупных агломерациях рождаемость падает ниже уровня замещения. В Южной Корее этот показатель составляет 0,72, в Японии — 1,15, в России — около 1,4 при норме 2,1.

Это не социальный кризис, а экологическая реакция на сверхплотность. Когда виду становится тесно или среда становится слишком токсичной, репродуктивная функция затухает. Если этот сценарий не сработает, в дело вступят жесткие факторы: нехватка пресной воды и деградация аграрных территорий. В истории известны случаи, когда замкнутые сообщества гибли из-за истощения ресурсов, как это описывает история острова Клиппертон, ставшая примером социальной катастрофы в изоляции.

"Механизмы рождаемости тесно связаны с плотностью населения и доступностью базовых ресурсов. Биосфера просто выключает режим расширения", — отметил эксперт Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о емкости Земли

Почему именно 250 миллионов человек считаются нормой?

Это расчетное число особей крупного млекопитающего нашего веса, которое может существовать в рамках отведенного одного процента энергии биосферы без разрушения круговорота веществ.

Может ли технология увеличить этот лимит?

Да, переход на замкнутые циклы производства и чистую энергетику отодвигает потолок, но не отменяет физические пределы планеты по площади лесов и объему чистой воды.

Связана ли цифра Горшкова с теорией золотого миллиарда?

Нет, это чисто математический расчет биологической емкости среды, не имеющий отношения к политическим лозунгам или заговорам элит.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
