Учёные сравнили пептиды и сывороточный протеин — результаты удивили даже спортсменов

Пептиды в спортивном питании — это не волшебная пыльца, а результат суровой инженерной разделки белка. Представьте стейк, который прогнали через молекулярный шредер до состояния коротких цепочек аминокислот.

Мужчина с атлетическим телосложением в спортзале
Организм щелкает их как семечки, не тратя энергию на долгое переваривание. Но обещания маркетологов о "целевом росте мышц" часто разбиваются о законы биохимии: тело само решает, куда отправить ресурс — в бицепс или на латание дыр в кишечнике.

Ферментативный гидролиз: белок на молекулы

Производство добавок напоминает работу высокоточного скальпеля. С помощью ферментов длинные и неповоротливые белковые нити разрезают на фрагменты. В тонком кишечнике такие "малыши" всасываются мгновенно.

Это критически важно, когда нужно быстро закрыть анаболическое окно после тренировки. Особенно это касается поддержки коллагеновых связей в организме, которые изнашиваются под весом штанг.

"Пептиды — это фактически полуфабрикат для наших клеток. Чем меньше молекулярная масса фрагмента, тем выше шанс, что он проскочит барьеры ЖКТ без потерь. Однако не путайте скорость усвоения с гарантией результата: без нужного гормонального фона эти аминокислоты просто сгорят как топливо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Протеин против пептидов: кто сильнее?

В 2022 году ученые столкнули лбами классический сывороточный протеин и пептиды коллагена с ударной дозой лейцина. Результат отрезвляет фанатов добавок: сыворотка победила в наборе "мяса".

Коллаген хорош для другого. В связке с витамином С он делает сухожилия жестче, что дает атлету ту самую "взрывную" силу. Если ваша цель — профилактика травм сухожилий, то пептидные комплексы работают эффективнее обычного мяса.

Параметр Пептиды коллагена Сывороточный протеин
Главная цель Связки и суставы Мышечная гипертрофия
Скорость усвоения Экстремально высокая Высокая
Влияние на силу Рост взрывной силы Общий силовой прогресс

Когда вы тренируетесь на пределе, состояние соединительной ткани определяет, уйдете вы из зала на своих двоих или к травматологу. Пептиды стимулируют синтез нового коллагена прямо в очагах микроповреждений, снижая боль на следующее утро. Это не анестезия, а ускоренный ремонт на ходу.

"Движение в суставе зависит от вязкости синовиальной жидкости и целостности хряща. Пептиды могут выступать как сигнальные молекулы, заставляя клетки восстанавливать структуру быстрее. Но важно понимать: если в рационе избыток сахара, происходит гликация — "засахаривание" волокон, и никакие добавки не спасут ткани от хрупкости", — разъяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему пептиды — это не панацея

Главная проблема — анархия в производстве. Аминокислотная последовательность у разных брендов гуляет как хочет. То, что помогло профессиональному спринтеру в эксперименте 2021 года, может оказаться пустышкой в вашей банке.

Тело — экономный менеджер. Если у вас дефицит белка в рационе, оно пустит дорогие пептиды на нужды печени, а не на исправление деформаций лица или коленей.

Ответы на популярные вопросы о пептидах

Правда ли, что пептиды лучше обычного белка?

Они не лучше, они быстрее. Для восстановления связок они эффективнее за счет специфического аминокислотного профиля, но для строительства крупных мышц классический протеин остается золотым стандартом.

Нужно ли пить пептиды вместе с витамином С?

Да, витамин С — необходимый кофактор. Без него синтез коллагена в тканях замедляется, и эффективность пептидной добавки падает в разы.

Могут ли пептиды вызвать аллергию?

Риск минимален, так как молекулы слишком малы, чтобы иммунная система распознала в них врага, но индивидуальную реакцию на вспомогательные компоненты (ароматизаторы) никто не отменял.

Как долго нужно принимать добавки для эффекта в суставах?

Клетки соединительной ткани обновляются медленно. Первые измеримые результаты в плане снижения болей обычно фиксируются не ранее чем через 8-12 недель регулярного приема.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
